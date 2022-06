Welfare aziendale e famigliare: il ruolo delle Società di Mutuo Soccorso

Giugno 13, 2022

(Formello, 13 giugno 2022 ) – Formello, 13 giugno 2022 – L’intervento di Luciano Dragonetti, presidente di Mutua MBA al convegno di Unimpresa sulle azioni del Welfare post pandemia

La pandemia da Covid-19 ha rivoluzionato il mondo del lavoro e delle imprese.

Il ruolo delle società di mutuo soccorso nella costruzione di un welfare aziendale e famigliare più efficace e complementare al Servizio Sanitario Nazionale in era post pandemia è determinante. Questi i temi al centro dell’intervento di Luciano Dragonetti, presidente di Mutua MBA al convegno dal titolo “

“Vi è una responsabilità che va oltre la giurisprudenza e la contrattazione legata all’atteggiamento con cui le imprese si rapportano al welfare. Della parola welfare apprezzo le ultime quattro lettere: “fare” perché è una indicazione dell’azione e caratterizza le persone che hanno un indirizzo ben preciso. La salute rappresenta il presente motivo per il quale dobbiamo “fare” per costruire una previdenza più solida per la tutela della salute dei lavoratori”. Le parole di apertura dell’intervento del presidente di Mutua MBA Luciano Dragonetti nel focus dedicato al mutuo soccorso utile al welfare famigliare e aziendale del convengo organizzato da Unimpresa.

delle società di Mutuo Soccorso a supporto del Welfare Aziendale come sistema di sostegno, ma anche di educazione civile e sociale. “La scelta del mutuo soccorso è importante perché rappresenta una continuità valoriale da oltre 200 anni”, ha affermato Dragonetti. “In questo scenario la politica non può perdere l’occasione di creare una connessione di continuità tra il mondo del lavoro e quello delle pensioni, tra il mondo della salute e quello della previdenza. È importante costruire una previdenza più solida per la tutela della salute dei lavoratori”.

Le Società di mutuo soccorso, nate come associazioni senza scopo di lucro, forniscono prestazioni integrative e complementari del Servizio Sanitario Nazionale. Nello scenario della Sanità integrativa, che comprende Casse e Fondi Sanitari, sono l’unico ente a cui il legislatore ha demandato il compito di diffondere i valori culturali finalizzati alla prevenzione sanitaria. “Questo consente alle società di mutuo soccorso – ha detto il presidente di Mutua MBA – di essere un illustre veicolo di valori sul territorio e all’interno delle imprese. Il forte valore dell’inclusività delle SMS permette di gestire ed includere anche chi fuoriesce dal mondo del lavoro con una continuità assistenziale”.

Sull’importanza del contributo delle SMS nella costruzione di efficace welfare famigliare e aziendale, Dragonetti è stato chiaro. “Le mutue, in quanto enti del terzo

Il Welfare nell’era post-Covid: quali opportunità per le imprese e per i lavoratori” organizzato da Unimpresa (Unione Nazionale di Imprese) lo scorso 30 maggio presso il Palazzo della Minerva, sede del Senato della Repubblica.

Il presidente di Mutua MBA, società di mutuo soccorso leader in Italia per numero di soci, ha illustrato l’importanza settore, offrono un approccio etico e valoriale che completa il valore e l’efficacia del Welfare. Le mutue intervengono anche direttamente alle esigenze della persona (quindi del lavoratore) con sussidi economici o in servizi che possano portare ristoro nei casi di gravi inabilità o di sostegno alla famiglia e comunque in ogni area dove i servizi di stato sono scarsi, inefficienti o non presenti”. “La Mutua – ha specificato Dragonetti – garantisce accessibilità ai servizi di sanità integrandosi con il SSN, il privato e con quello che eroga direttamente. Ad esempio per la assistenza domiciliare e non autosufficienza, area questa che trova nella mutualità una risposta etica e reattiva perché spesso non sono i soldi il problema ma l’assenza di orientamento, di servizi e prestazioni per la cura a domicilio”.

Sostegno ma anche educazione civile e sociale, “Il welfare applicato in collaborazione con il mutuo soccorso è fatto di valori culturali, di educazione al senso civico, di attenzione al prossimo e di rinuncia verso atteggiamenti opportunistici a vantaggio della collettività. Le istituzioni hanno il compito di dare continuità ad un processo che lega il mondo del lavoro alla previdenza e la mutualità può essere il naturale trade union”, ha concluso Luciano Dragonetti.

