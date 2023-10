Wellness NFT YogaPetz venduta in meno di 45 minuti per un importo di circa 3 milioni di dollari

Ottobre 6, 2023

HONG KONG, 6 ottobre 2023 /PRNewswire/ — Yogapetz è entusiasta di annunciare il notevole successo della sua ultima uscita, la collezione Wellness NFT YogaPetz, che ha registrato un tasso di sottoscrizione in eccesso del 130%. In soli 45 minuti, l’intera collezione di 10.000 pezzi è stata completamente venduta, generando l’impressionante somma di 1.761 PF, equivalente a circa 3 milioni di dollari di vendite.

Questo traguardo fondamentale è stato raggiunto il 31 agosto 2023, nonostante il difficile contesto di mercato per gli NFT durante la stagione invernale, caratterizzato da una flessione della capitalizzazione di mercato e da un basso sentimento degli investitori. Lo strepitoso successo della collezione YogaPetz testimonia il valore unico della sua proposta e la crescente domanda di NFT incentrati sul benessere.

La risposta schiacciante dimostra la crescente domanda di NFT per il benessere

“Siamo sopraffatti dall’incredibile risposta alla collezione YogaPetz”, ha dichiarato @keung, cofondatore di YogaPetz. “Il rapido esaurimento e il valore sostanziale generato dimostrano il forte interesse del mercato per gli NFT a tema benessere. La nostra collaborazione è guidata dall’obiettivo comune di fornire premi e incentivi che promuovano il benessere psicofisico alla nostra fiorente comunità online di oltre 220.000 membri”.

YogaPetz è un ecosistema di benessere decentralizzato che dà priorità alla mindfulness, alla comunità e alle ricompense, con l’obiettivo di fornire agli utenti una piattaforma sicura, trasparente e decentralizzata che favorisca il benessere fisico e mentale. Utilizzando il token $PRANA insieme a un’applicazione mobile, gli utenti sono incentivati a praticare e mantenere abitudini sane per mente e corpo (Relax – Rewards – Retreat – Repeat). Il successo della collezione YogaPetz ha aperto la strada a sviluppi e collaborazioni interessanti nell’ecosistema del benessere.

Cofondatori esperti che guidano YogaPetz al successo

Il progetto YogaPetz è guidato dai co-fondatori @keung (Kam-Keung FUNG) e @Kakarot_F23 (Kin-Fung MAN), che insieme apportano oltre vent’anni di esperienza imprenditoriale e operativa. I loro diversi background e le loro competenze costituiscono una solida base per il successo di YogaPetz.

@keung, fondatore e CEO di Awesapp Limited, vanta un’impressionante esperienza nella creazione e gestione di applicazioni mobili. La sua profonda comprensione del mercato, affinata in anni di esperienza di strada, lo ha dotato di preziose intuizioni sul panorama competitivo dell’NFT. Sfruttando la sua esperienza, @keung ha fornito consulenza strategica a importanti progetti NFT come 9GAG (Memeland) e OliveX.

In particolare, il progetto Memeland ha compiuto un’impresa notevole, vendendo 10.000 NFT in soli 12 minuti, generando entrate per il team pari a 9.801 ETH, equivalenti a milioni di dollari. Allo stesso modo, OliveX ha lanciato 420 NFT Genesis all’inizio di quest’anno e tutti sono stati rapidamente esauriti, raccogliendo 2.100 ETH, per un valore di oltre tre milioni di dollari. Questi successi sottolineano l’astuto senso del mercato di @keung e la sua capacità di navigare nel panorama in evoluzione della NFT.

Mentre il governo di Hong Kong promuove lo sviluppo del web3 con prospettive incerte, è degno di nota il fatto che queste tre startup di Hong Kong abbiano ottenuto un riconoscimento internazionale nel campo del web3.

@keung: Web3 guida l’innovazione e il successo attraverso la saggezza collettiva

@keung riconosce i dubbi che circondano i prodotti web3 e NFT, ma rimane fermo nella sua convinzione del loro potenziale di ottenere risultati che i prodotti internet tradizionali semplicemente non possono ottenere. Spiega: “Nell’era pre-web3, i team dovevano investire tempo e sforzi significativi nel marketing per raggiungere gli utenti giusti. Tuttavia, i progetti web3 funzionano in modo diverso. Coltivando una comunità, il passaparola si diffonde naturalmente, consentendo connessioni globali più efficaci tra gli utenti”.

Oltre ai vantaggi della partecipazione della comunità ai progetti web3 e NFT, @keung sottolinea il loro potenziale come vie di raccolta fondi e di aggregazione di talenti. Questi progetti possono garantire finanziamenti attraverso la comunità e attirare talenti eccezionali che portano idee, capacità di brainstorming e contributi preziosi alla gestione del progetto. Questo approccio collaborativo consente ai progetti web3 di sfruttare la saggezza e l’esperienza collettiva delle loro comunità, promuovendo innovazione e successo.

Il viaggio di @Kakarot_F23 nella lotta contro il cancro e l’avvio di YogaPetz

@Kakarot_F23, un altro cofondatore di YogaPetz, ha un legame profondamente personale con il progetto. Alla fine del 2019 gli è stato diagnosticato un cancro alla rinofaringe e si è sottoposto a un’estenuante chemioterapia e radioterapia. Nel corso di questo impegnativo viaggio, @Kakarot_F23 ha incontrato notevoli ostacoli fisici e mentali, tra cui le difficoltà della depressione. Tuttavia, grazie al sostegno incrollabile della comunità oncologica, è riuscito a ricostruire la sua fiducia e a riaccendere la speranza.

Ispirato dalla sua battaglia contro il cancro, @Kakarot_F23 è stato spinto a fondare YogaPetz come piattaforma che va oltre le tradizionali offerte di NFT. Forte del suo background nelle belle arti e della sua laurea alla University of the Arts di Londra (precedentemente nota come Central Saint Martins), @Kakarot_F23 riconosce l’immenso potenziale di mercato delle comunità NFT incentrate sul benessere. Crede fermamente che le comunità NFT incentrate sul benessere possano portare un cambiamento e una crescita positivi.

La collaborazione tra @keung e @Kakarot_F23 è caratterizzata da una sinergia perfetta. Gestiscono insieme la comunità di YogaPetz, sfruttando l’esperienza creativa di @Kakarot_F23 e l’acume tecnico di @keung. La loro visione condivisa e le loro competenze complementari creano una solida base per il successo di YogaPetz nel competitivo mercato NFT.

Informazioni su YogaPetz

YogaPetz è un ecosistema di benessere decentralizzato che pone una forte enfasi sulla consapevolezza, sulla comunità e sulle ricompense. Il nostro obiettivo primario è offrire agli utenti una piattaforma sicura, trasparente e decentralizzata che favorisca il benessere fisico e mentale. Anche le persone che non sono in possesso di YogaPetz NFT sono incoraggiate a esplorare e partecipare alla piattaforma. Possono iniziare il loro percorso di benessere, creare le proprie attività di benessere, riscattare i ritiri con i nostri partner usando $PRANA e coltivare abitudini sane attraverso la ripetizione.

Per informazioni più dettagliate: https://yogapetz.com/

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2213052/2f9358fd_be07_4432_8f5c_5d8ee13a9d93.jpgVideo – https://mma.prnewswire.com/media/2213051/e7511d13_51b0_4016_93f7_e292121240b9.mp4Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2213053/YGPZ_with_text_4x_Logo.jpg

