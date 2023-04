WePlay Ventures annuncia il lancio del più grande programma di accelerazione per le startup di videogiochi d’Europa

Aprile 27, 2023

Istanbul 27/04/2023, WePlay Ventures, che ha recentemente ampliato la propria area operativa in Europa e in Asia centrale, ha lanciato il più grande programma di accelerazione di videogiochi d’Europa in collaborazione con i principali giocatori dell’ecosistema dei videogiochi. Potranno partecipare al programma gli sviluppatori di videogiochi in fase iniziale che sviluppano giochi per cellulari, PC, console e piattaforme Web3 in Europa, Asia centrale e Turchia.

Durante il programma, della durata di tre mesi, gli sviluppatori riceveranno una formazione in finanza, sviluppo e strategia aziendali, oltre che in aree tecniche quali sviluppo, arte e game design. Inoltre avranno l’opportunità di incontrare professionisti del settore e di beneficiare delle loro esperienze. Gli sviluppatori di videogiochi che completeranno con successo il programma avranno l’opportunità di testare i loro giochi con i maggiori editori del mondo e di ricevere investimenti da WePlay Ventures.

Il programma di accelerazione di videogiochi, creato in collaborazione con le più importanti aziende europee di videogiochi, si distingue dagli altri programmi per l’enfasi posta sulla garanzia delle migliori opportunità di investimento e pubblicazione. Il programma mira a favorire la condivisione delle conoscenze e la sinergia tra i partecipanti nell’area. Il programma si svolgerà principalmente online, ma saranno disponibili spazi di lavoro fisici in 13 Paesi. Ulteriori dettagli sui Paesi e sul programma saranno annunciati prossimamente.

Entusiasta di aver lavorato a lungo a questo programma, Bora Koçyiğit, Managing Partner di WePlay Ventures, ha dichiarato: “Alla WePlay ci impegniamo a sostenere gli sviluppatori di videogiochi in fase iniziale nel migliore dei modi. Ci siamo resi conto che, questi sviluppatori hanno bisogno di una guida strategica e finanziaria, che costituisce la base del nostro programma di accelerazione.”

“In collaborazione con i principali stakeholder dell’ecosistema europeo dei videogiochi, abbiamo creato quello che crediamo sarà il più grande programma di accelerazione di videogiochi d’Europa. Siamo certi che il programma supererà le aspettative e porterà benefici all’intera industria del videogioco nella regione”, ha aggiunto.

