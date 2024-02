Werfen riceve il marchio CE per i reagenti per la sindrome da antifosfolipidi Aptiva®

Febbraio 19, 2024

I nuovi reagenti Aptiva APS IgG e APS IgM consentono la diagnosi precoce della sindrome da antifosfolipidi in malattie autoimmuni difficili da diagnosticare

SAN DIEGO, 19 febbraio 2024 /PRNewswire/ — Werfen ha annunciato oggi di aver ricevuto il marchio CE (Conformità Europea) per i reagenti per immunoglobulina G (IgG) e immunoglobulina M (IgM) per la sindrome da antifosfolipidi (APS) Aptiva®) ai sensi del regolamento sui dispositivi medico-diagnostici in vitro (IVDR) dell’Unione Europea (UE).

I reagenti Aptiva APS IgG e APS IgM sono test immunologici che utilizzano la tecnologia multi-analita basata su particelle (PMAT) di Aptiva per la determinazione semiquantitativa degli autoanticorpi IgG e IgM anti-cardiolipina (aCL) e anti-beta 2 glicoproteina 1 (aβ2GP1) nel siero umano e nel plasma citrato. Sono impiegati come ausilio nella diagnosi dell’APS primaria e secondaria, se utilizzati insieme ad altri risultati di laboratorio.

“La sindrome da anticorpi antifosfolipidi è una malattia autoimmune che si manifesta clinicamente come trombosi venosa o arteriosa e/o perdita fetale e può essere difficile da diagnosticare poiché i suoi sintomi possono essere simili a quelli di altre condizioni”, ha affermato Michael Mahler, PhD, vicepresidente ricerca e sviluppo presso Werfen.

“La diagnosi precoce è fondamentale per prevenire complicazioni, procedure non necessarie e maggiori costi sanitari. Aptiva APS IgG e APS IgM forniscono informazioni approfondite ai medici per aiutare nella diagnosi e nella gestione dei pazienti con malattie autoimmuni”.

I nuovi reagenti Aptiva APS completano i reagenti essenziali Aptiva per la celiachia e le malattie del tessuto connettivo (CTD) precedentemente registrati di Werfen ed espandono a 19 il numero di analiti con marchio CE rilevati da Aptiva.

Oltre ai test APS, CTD e per la malattia celiaca, Aptiva si occuperà di ulteriori stati di malattie autoimmuni e dispone di oltre 60 analiti in vari stadi di sviluppo avanzato. Questi analiti hanno il potenziale per migliorare l’accuratezza della diagnosi delle malattie autoimmuni e supportare una migliore gestione dei pazienti.

Il sistema Aptiva è un sistema multi-analita completamente automatizzato che rappresenta la prossima generazione di analizzatori ad alta produttività per i laboratori di autoimmunità e immunologia.

Aptiva utilizza la tecnologia multi-analita basata su particelle per fornire fino a 120 risultati APS all’ora. Con PMAT, Aptiva consente al laboratorio di completare il carico di lavoro più velocemente e con tempi di intervento minimi.

Informazioni su Werfen

Werfen (werfen.com), fondata nel 1966, sviluppa, produce e distribuisce in tutto il mondo strumenti diagnostici specializzati, relativi reagenti, celle di lavoro di automazione e soluzioni di gestione dei dati da utilizzare principalmente in ospedali e laboratori clinici indipendenti. Le linee di business dell’azienda sono Autoimmunità, Emostasi, Diagnostica per cure acute, Trasfusioni, Trapianti e Produzione di apparecchiature originali (OEM).

Le soluzioni Werfen aiutano a migliorare il modo in cui i pazienti affetti da malattie autoimmuni vengono diagnosticati, monitorati e trattati. Il portafoglio di prodotti per l’autoimmunità consiste dei sistemi Aptiva®, BIO-FLASH®, NOVA View®, and QUANTA-Lyser® 3000 e della soluzione di gestione dei dati QUANTA Link® .

