Westport si aggiudica un accordo di fornitura supplementare per i sistemi a GPL Euro 7 per un OEM globale

VANCOUVER, Columbia Britannica (Canada), 8 agosto 2023 /PRNewswire/– Westport Fuel Systems Inc. (TSX: WPRT) (NASDAQ: WPRT), fornitore leader di sistemi e componenti avanzati per il settore dei trasporti globali, ha annunciato oggi di essere stato nominato fornitore di sistemi di gas di petrolio liquefatti (GPL) per un produttore globale di apparecchiature originali (OEM). Ciò si aggiunge all’accordo di fornitura di produzione annunciato in precedenza, che aggiunge nuove piattaforme di veicoli Euro 7 programmate per la produzione dall’OEM. Si prevede che questo genererà 63 milioni di euro in ricavi totali dal 2025 al 2028. Ciò porta i ricavi generati dagli accordi di fornitura di sistemi di carburante LPG per i programmi Euro 6 e 7 con tale OEM a circa 255 milioni di euro.

“Siamo lieti di diventare il fornitore esclusivo di sistemi GPL per questo importante cliente OEM e non vediamo l’ora di continuare il nostro impegno nel fornire i nostri sistemi LPG per le loro piattaforme di veicoli alimentati a GPL”, ha dichiarato David M. Johnson, Amministratore delegato di Westport Fuel Systems. “In qualità di leader nella fornitura di un portafoglio diversificato di sistemi di carburante alternativo di alta qualità, stiamo guidando prestazioni più pulite e acquisendo quote di mercato, dato che i veicoli alimentati a GPL sono un percorso molto conveniente per soddisfare le normative europee per la riduzione delle emissioni.”

Westport fornirà le sue soluzioni di sistema GPL per le applicazioni di veicoli Euro 6 dell’OEM a partire dal quarto trimestre 2023. Essendo una soluzione di carburante alternativa ed economicamente vantaggiosa per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità, il GPL è un’opzione particolarmente interessante in mercati come l’Europa in cui l’infrastruttura di rifornimento è ben consolidata.

Il GPL e il bioGPL, noti anche come propano, sono un carburante alternativo a combustione pulita utilizzato per alimentare veicoli leggeri, medi e pesanti. I veicoli alimentati a GPL sono un’alternativa economica a basse emissioni rispetto ai veicoli che utilizzano benzina o diesel, e la tecnologia soddisfa rigorosi requisiti normativi per la riduzione delle emissioni. I veicoli alimentati a GPL sono autorizzati a guidare in zone di traffico a emissioni limitate in Europa.

A Westport Fuel Systems, stiamo guidando l’innovazione per poter alimentare un domani più pulito. Siamo fornitori leader di componenti e sistemi avanzati di erogazione del carburante per carburanti puliti e a basse emissioni di carbonio come gas naturale, gas naturale rinnovabile, propano e idrogeno per il settore dei trasporti globali. La nostra tecnologia offre le prestazioni e l’efficienza di carburante richieste dalle applicazioni di trasporto e vantaggi ambientali in risposta ai cambiamenti climatici e alle sfide in merito alla qualità dell’aria urbana. Con sede a Vancouver, Canada, e con sedi operative in Europa, Asia, Nord e Sud America, serviamo i nostri clienti in oltre 70 paesi insieme a importanti marchi di trasporto a livello globale. Noi di Westport Fuel Systems pensiamo al futuro. Per maggiori informazioni, visita www.wfsinc.com.

Dichiarazioni previsionali:

Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali, comprese dichiarazioni relative alla crescita del mercato globale dei sistemi a combustibile alternativo, ai fattori responsabili di tale crescita, alle entrate previste, alle tempistiche dei ricavi e alla data prevista per l’inizio della produzione del sistema e dei componenti a GPL di riferimento. Le presenti dichiarazioni non sono né promesse né garanzie, ma implicano rischi e incertezze note e sconosciute e si basano sia sulle opinioni della dirigenza che sulle ipotesi che potrebbero far sì che i nostri risultati effettivi, livelli di attività, prestazioni o risultati siano sostanzialmente diversi da eventuali risultati futuri, livelli di attività, prestazioni o risultati espressi o impliciti dalle presenti dichiarazioni previsionali. Tali rischi, incertezze e supposizioni includono quelli relativi all’economia generale, alla solvibilità, alle politiche e alla regolamentazione governative, alla domanda di sistemi e componenti di carburante GPL, interruzioni della catena di fornitura, nonché altri fattori di rischio e ipotesi che potrebbero influenzare i nostri risultati effettivi, le nostre prestazioni o i nostri risultati o la posizione finanziaria discussa nel nostro più recente modulo informativo annuale e altri documenti presso le autorità di regolamentazione dei titoli. I lettori non devono fare eccessivo affidamento su tali dichiarazioni previsionali, che si riferiscono solo alla data in cui sono state rilasciate. Decliniamo qualsiasi obbligo di aggiornare o rivedere pubblicamente tali dichiarazioni per riflettere qualsiasi cambiamento nelle nostre aspettative o in eventi, condizioni o circostanze su cui tali dichiarazioni possono essere basate, o che possa influenzare la probabilità che i risultati effettivi differiscano da quelli indicati nelle presenti dichiarazioni previsionali, tranne quanto richiesto dal National Instrument 51-102. I contenuti di qualsiasi sito web menzionato nel presente comunicato stampa non sono inclusi mediante riferimento nel presente documento.

