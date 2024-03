Wiktor Patena assume la direzione esecutiva di GBSB Global e inaugura una nuova era di eccellenza educativa

21 Marzo 2024

(Adnkronos) – Madrid 21/03/2024 – GBSB Global Business School, un’istituzione europea leader nel settore dell’istruzione superiore, riconosciuta e accreditata a livello internazionale, è orgogliosa di annunciare la nomina del Dr. Wiktor Patena a proprio Presidente.

In qualità di esperto accademico e manager di lungo corso, Wiktor Patena guiderà GBSB Global verso un periodo di crescita ed espansione e gestirà i suoi tre campus – a Barcellona e Madrid in Spagna, e a Birkirkara, Malta –oltre al campus virtuale online.

«GBSB Global è riconosciuta come una delle migliori business school in Spagna, in Europa e nel mondo. La nostra mission è fornire ai nostri studenti la migliore esperienza educativa attraverso metodi avanzati, apertura all’innovazione e impegno costante, orientandoli verso una carriera di successo in un mondo in continua evoluzione. Siamo orgogliosi di avere con noi Wiktor Patena, un professionista di altissima competenza ed esperienza. Svolgerà un ruolo fondamentale per l’intera istituzione a livello globale, guidando il nostro team verso ulteriori miglioramenti strategici, accademici e operativi, così come sono stati indentificati dal Piano Strategico 2024-2028», ha commentato Antonio Rodríguez Engelmann, amministratore delegato di GBSB Global.

Dal 2015 al 2023, Wiktor Patena ha ricoperto il ruolo di associato e poi di preside esecutivo presso la Facoltà di Economia degli Higher Colleges of Technology di Dubai, il più grande istituto di istruzione superiore degli Emirati Arabi Uniti, gestendo un complesso formato da oltre 200 professori e più di 7000 studenti.

Patena è inoltre un dirigente di altissimo profilo, specializzato in valutazione aziendale, finanza comportamentale e processi di accreditamento. È inoltre autore di oltre 30 articoli scientifici, tutti sottoposti a revisione paritaria, e di cinque libri, ed è stato visiting professor presso molte istituzioni accademiche, tra cui l’Ecole de Management Leonardo da Vinci (a Parigi, in Francia), l’Università di Scienze Applicate di Hof (in Germania) e l’Instituto Politecnico di Porto (in Portogallo).

«Appena entrato a far parte di GBSB Global, sono rimasto subito colpito dal dinamismo generale della scuola, dal suo pensiero innovativo e dal suo spirito imprenditoriale. Sono qui da poco ma in questo breve tempo la scuola ha già presentato un rapporto di accreditamento, ampliato l’offerta dei programmi nel campus di Madrid e ricevuto l’autorizzazione a lanciare il primo programma accademico di Foundation in Business in lingua inglese, tanto per citare solo alcuni risultati. Sono davvero impressionato!», ha affermato Wiktor Patena.

«Sono rimasto estremamente colpito anche dalla nostra comunità studentesca: internazionale e cosmopolita, vibrante e curiosa. È stato un piacere partecipare all’evento di networking a Malta, incontrare gli studenti di persona, conoscere le nuove opportunità del programma Erasmus+, competere nei quiz di Kahoot e – cosa non meno importante – gustare le torte locali e le bevande analcoliche Kinnie! Come ha detto Mark Twain, Il viaggio è fatale per i pregiudizi», ha aggiunto ancora Patena.

Gli studenti e gli alumni della nostra scuola, in effetti, rappresentano più di 150 nazionalità diverse, e provengono da oltre 90 paesi, dimostrando uno dei più alti livelli di internazionalizzazione tra gli istituti di istruzione superiore in Europa.

Il prestigioso 2024 QS Global MBA and Business Master’s Rankings ha valutato positivamente diversi programmi offerti da GBSB Global, collocandoli tra i primi 10 in Spagna e tra i primi 250 in tutto il mondo.

Secondo il GBSB Global StudentSatisfaction Survey, l’84% degli studenti è soddisfatto del programma seguito e della propria esperienza educativa; il 92% dichiara che il conseguimento di un diploma presso la nostra scuola ha avuto un impatto significativo sulla carriera.

Sotto la guida di Wiktor Patena, GBSB Global continuerà ad allargare la propria offerta accademica rivolgendosi a studenti provenienti da tutto il mondo, con programmi innovativi, e l’impegno a sostenere leadership e imprenditorialità, supportati dal Programma Erasmus+ e da collaborazioni con università di tutto il mondo.

GBSB Global Business School è un istituto di istruzione superiore riconosciuto e accreditato a livello internazionale con tre campus fisici, a Barcellona e Madrid in Spagna e a Birkirkara a Malta, e un campus virtuale online. GBSB Global Business School offre diplomi universitari, lauree e masters in ambito business ed economia riconosciuti a livello internazionale e in tre modalità: nel campus, online e in formula mista.

La GBSB Global Business School è autorizzata dal Dipartimento di Educazione, Scienza e Università della regione di Madrid, ed è accreditata dal Dipartimento dell’Educazione del Governo della Catalonia, dall’Accreditation Council for Business Schools and Programs (ACBSP) degli USA, dall’Autorità di Malta per l’istruzione superiore e superiore (MFHEA), dall’ Accreditation Service for International Schools, Colleges and Universities (ASIC) nel Regno Unito. GBSB Global ha una forte vocazione internazionale e vanta sia una facoltà prestigiosa che un corpo studentesco per oltre 150 diverse nazionalità.

