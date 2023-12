WIN SOURCE Electronics, sponsor della 21esima edizione degli ELEKTRA AWARDS, si congratula con i vincitori di quest’anno

Dicembre 22, 2023

LONDRA, 22 dicembre 2023 /PRNewswire/ — WIN SOURCE, azienda leader globale nella distribuzione dei componenti elettronici, oggi si è congratulata con i vincitori della 21esima edizione degli ELEKTRA AWARDS, i premi a cadenza annuale dedicati al settore elettronico organizzati da Electronics Weekly. WIN SOURCE è uno sponsor di questi riconoscimenti che interessano numerose categorie, come progettazione, produzione, test e innovazione in campo elettronico, contributo al settore e altro ancora. Ciascuna categoria premia un’azienda, una persona o un prodotto che ha raggiunto l’eccellenza in un campo specifico.

Lynae, intervenuta a nome di WIN SOURCE, ha dichiarato: “Congratulazioni a tutti i vincitori. È un onore dimostrare la nostra esperienza nella distribuzione dei componenti elettronici e nelle soluzioni per la supply chain nel corso della sponsorizzazione dell’evento. In qualità di partner sponsor, per noi è un privilegio collaborare insieme a innovatori leader del settore per celebrare gli eccezionali risultati conseguiti nel campo dell’ingegneria elettronica”.

WIN SOURCE è un distributore di fama mondiale che propone una vasta gamma di componenti elettronici ed è da tempo impegnato nella promozione dell’innovazione e dello sviluppo nel comparto elettronico. Non solo ha adottato una filosofia di business guidata dall’innovazione ma, grazie a efficienti servizi della supply chain e a valore aggiunto, ha anche conquistato un alto livello di fiducia da parte dei clienti. “La nostra sponsorizzazione dei 2023 Elektra Awards dimostra l’impegno di WIN SOURCE per il settore dell’elettronica, oltre a rappresentare un’ottima opportunità per promuovere innovazione e collaborazione”, ha aggiunto Lynae.

Gli ELEKTRA AWARDS sono organizzati da Electronics Weekly. Comprendono 18 categorie di riconoscimenti e richiamano oltre 300 partecipanti del mondo aerospaziale, medico, avionico, degli autoveicoli e di altri segmenti. Si tratta di uno dei principali eventi annuali di settore. Offrono una piattaforma ai principali professionisti del segmento che condividono il desiderio di riunirsi in un unico luogo per fare networking, condividere idee e festeggiare i risultati registrati dal settore. Afferma Lynae: “È un’occasione per entrare in contatto con i principali attori del settore e per discutere di persone, innovazione, tecnologia, business e pratiche ottimali dell’azienda”.

Informazioni su WIN SOURCE

Win Source, in qualità di distributore leader mondiale di componenti elettronici, si impegna per rispondere alle esigenze diversificate dei clienti. Il sito web offre servizi a produttori, ingegneri e altri gruppi di acquirenti globali; non solo propone oltre un milione di soluzioni di più di 3.000 produttori, ma dispone anche di un inventario appropriato e di una velocità di consegna h24 che consentono all’azienda di essere sempre pronta a servire i clienti. Fornisce soluzioni professionali anche per la supply chain e servizi a valore aggiunto che aiutano i clienti a migliorare la propria competitività sul mercato.

