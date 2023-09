WIN SOURCE si aggiudica una posizione chiave nell’elenco dei 50 migliori distributori di elettronica al mondo del 2023

Settembre 15, 2023

SourceToday premia l’eccellenza di WIN SOURCE, con il 18° posto nella classifica globale

SHANGHAI, 15 settembre 2023 /PRNewswire/ — WIN SOURCE, leader nella distribuzione di componenti elettronici, è stata recentemente riconosciuta come distributore globale di alto livello da SourceToday. WIN SOURCE ha ottenuto la prestigiosa 18esima posizione nella classifica dei 50 migliori distributori di elettronica del 2023.

Il successo di WIN SOURCE è dovuto al suo serio impegno nel fornire servizi eccellenti e prodotti di qualità. La portata dell’azienda nella distribuzione dei componenti elettronici dimostra la sua dedizione alla riduzione dei costi di produzione per EMS, OEM, ODM e altri gruppi industriali. L’azienda è rinomata per aver permesso a clienti e partner di raggiungere obiettivi ambiziosi, insieme alla realizzazione di strategie per economizzare il processo di produzione. Servono clienti nei settori automobilistico, aerospaziale e medico, tra gli altri. WIN SOURCE è ampiamente accreditata, con certificazioni AS9120B, ISO 9001, ESD S20.20 e molte altre.

“Siamo onorati di essere stati inseriti nella classifica globale dei distributori di componenti elettronici di SourceToday. È una testimonianza del duro lavoro svolto dal nostro team per ottimizzare la supply chain dell’elettronica e consentire ai nostri clienti di risparmiare senza compromettere la qualità o il time-to-market”, ha dichiarato Ethan Tsai, CEO di Win Source.

La classifica dei migliori 50 distributori di elettronica viene pubblicato annualmente da SourceToday, ampiamente riconosciuta come autorevole fonte indipendente di informazioni per ingegneri elettronici, programmatori e progettisti. La lista classifica i distributori di componenti elettronici in base a criteri quali il fatturato annuo e la reputazione. Questa è la seconda volta che Win Source viene premiata da Supply Chain Connect per i suoi notevoli servizi. La società si è classificata al secondo posto nella classifica 2022 dei migliori 30 distributori APAC, mentre quest’anno si è classificata al 18° posto in una lista che comprende distributori di tutto il mondo, segno della sua espansione di successo per influenzare il mercato internazionale e guadagnare una solida posizione globale.

Per maggiori informazioni, visita win-source.net.

Informazioni su WIN SOURCE

Fondata nel 1999, WIN SOURCE è un innovativo distributore globale di componenti elettronici online che fornisce componenti di altissima qualità e servizi di consegna efficienti ai produttori. WIN SOURCE è un partner strategico affidabile dei principali gruppi industriali. Fornisce soluzioni per i componenti elettronici e riduce significativamente i costi di produzione.

Contatto

E-mail: service@win-source.netTelefono: +86-755 -83957316Sito web: www.win-source.net

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2210822/THE_TOP_50_Electronics_Distributors_2023_win_source.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/2018491/logo_Logo.jpg

