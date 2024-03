WISCO, China Unicom e ZTE premiate come “Miglior innovazione mobile per l’economia connessa” ai GLOMO Awards 2024

Marzo 1, 2024

BARCELLONA, Spagna, 1 marzo 2024 /PRNewswire/ — ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), fornitore leader a livello mondiale di soluzioni tecnologiche per l’informazione e la comunicazione, in collaborazione con Wuhan Iron and Steel Co., Ltd. (WISCO) e China Unicom hanno annunciato che il loro progetto congiunto “5G Fully Connected Smart Steel Factory” si è aggiudicato il premio “Best Mobile Innovation for Connected Economy” ai Global Mobile (GLOMO) Awards durante il MWC Barcelona 2024. Il premio è un riconoscimento dei loro notevoli sforzi nel cambiare il modo in cui le persone lavorano nelle fabbriche e nel digitalizzare il posto di lavoro.

Dal 2020, gli sforzi di collaborazione tra WISCO e i suoi partner hanno portato alla creazione del progetto “5G Fully Connected Smart Steel Factory”. Questo progetto ad oggi evolutosi nella più grande rete 5G privata nel settore siderurgico globale, raggiungendo un’impressionante copertura 5G del 99% all’interno degli stabilimenti. Sfruttando questa solida infrastruttura di rete 5G privata, il progetto ha implementato 25 applicazioni siderurgiche in sei scenari principali. Queste applicazioni spaziano dalla logistica intelligente, passando per il controllo della produzione, la gestione delle apparecchiature digitali, il controllo energetico e ambientale, il controllo di qualità, fino alla gestione della sicurezza. Per semplificare le operazioni, la fabbrica ha istituito un centro di controllo a livello aziendale insieme a centri operativi dedicati alla produzione del ferro, dell’acciaio, al CSP e alla laminazione a caldo. Questo approccio integrato ha aperto la strada a un processo di produzione dell’acciaio senza interruzioni, a portata di clic.

La rete 5G privata è stata applicata nel settore produttivo chiave di WISCO. Più di 100 carroponti hanno completato la ricostruzione non presidiata. Dall’implementazione del trasporto intelligente del ferro fuso, l’efficienza del trasporto è costantemente migliorata. In particolare, il calo di temperatura del ferro fuso è inferiore a 100 gradi durante il trasporto, stabilendo un nuovo record di efficienza estrema che si traduce in una riduzione annua di oltre 750.000 tonnellate di emissioni di carbonio.

Li Xiaotong, vicepresidente di ZTE, ha dichiarato: “Siamo onorati di ricevere questo premio a nome del team di progetto congiunto. Questo progetto rappresenta uno dei nostri importanti risultati pratici nell’aggiornamento digitale dell’industria metallurgica dell’acciaio e dell’industria manifatturiera di processo. Il riconoscimento di questo progetto da parte di GSMA diventerà anche una forza trainante per i nostri continui progressi. La soluzione di rete 5G privata end-to-end di ZTE applicata nel parco industriale di WISCO in presenza di alte temperature e interferenze elettromagnetiche vanta la stessa capacità di rete dell’Ethernet industriale con i vantaggi aggiuntivi di un’implementazione più flessibile e un accesso più conveniente. Guardando al futuro, ZTE si impegna a lavorare con più partner del settore per promuovere la trasformazione digitale e l’aggiornamento intelligente del settore siderurgico.”

I premi annuali GLOMO Awards rappresentano il riconoscimento più prestigioso del settore. Con una giuria composta quest’anno da oltre 240 analisti globali, professionisti dei media ed esperti del settore, i GLOMO Awards 2024 celebrano individui e aziende che promuovono l’innovazione e mettono in mostra l’eccellenza nel settore della telefonia mobile in rapida crescita.

Per ulteriori informazioni, visitare la pagina: https://www.zte.com.cn/global/about/exhibition/mwc24.html

