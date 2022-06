WMF Awards: assegnati i riconoscimenti dedicati all’innovazione e all’impatto sociale. Premiati Pupi Avati, Nicola Gratteri e tanti altri

Giugno 27, 2022

(Bologna, 27/06/2022 ) – Alla 10^ edizione del WMF – Il più grande Festival sull’Innovazione Digitale del pianeta – sono stati assegnati i WMF Awards, i premi dell’innovazione, ai progetti di particolare impatto sociale. Sul Mainstage del Festival Cosmano Lombardo ha consegnato i riconoscimenti a varie personalità ed aziende che si sono distinte nei rispettivi campi di competenza. Presto online le candidature per l’edizione 2023.

Bologna, 27/06/2022 – Durante il WMF 2022, che si è svolto in Fiera a Rimini dal 16 al 18 giugno radunando oltre 36.000 presenze, più di 250 espositori e oltre 600 tra speaker, ospiti, attivisti da tutto il mondo, consegnati i WMF Awards, riconoscimenti dedicati alle realtà e ai personaggi che si sono distinti in vari settori inerenti all’innovazione digitale ed ai progetti dal forte impatto sociale. Le cerimonie di consegna si sono tenute sul Mainstage durante tutte e tre le giornate del Festival, sotto la conduzione di Cosmano Lombardo, ideatore del WMF e CEO di Search On Media Group, insieme alle varie personalità che si sono alternate alla co-conduzione: Diletta Leotta, Natasha Stefanenko, Anna Safroncik e Danielle Frédérique Madam.

“Il WMF 2022 ha rappresentato ancora una volta un momento importante in grado di unire il mondo dell’innovazione digitale e sociale e farli dialogare in modo costruttivo e orientato al futuro” ha spiegato Cosmano Lombardo “La consegna degli Awards è un riconoscimento doveroso all’impegno di tante persone e aziende che si basano sugli stessi principi fondanti del WMF: innovazione, inclusività, uguaglianza, giustizia e l’idea che la tecnologia sia lo strumento principale per generare un impatto sociale positivo per tutti”.

La call per le nuove candidature e le proposte per l’edizione 2023 dei WMF Awards saranno presto disponibili sul sito del Festival. Per partecipare è sufficiente compilare il form presente in pagina.

L’Award Innovation Technology è stato assegnato a Federico Faggin, inventore del microprocessore Intel 4004 e padre della microelettronica alla base dei calcolatori moderni da sempre appassionato al concetto di “macchina cosciente”, graditissimo ospite sul Mainstage del Festival.

Per la migliore Edutech Solution, Reply ha consegnato il premio alla Fondazione Agnelli per il progetto Parallel Education, una piattaforma dedicata agli insegnanti per la formazione tra pari, mentre Gruppo GEDI si aggiudica l’Award Media Communication per OnePodcast, l’app che riunisce l’intera offerta audio di GEDI con podcast, musica, news e radio.

Italy is simply Extraordinary: be IT, del Ministero degli Affari Esteri e dell’ Agenzia ICE, è invece la Best International Content & Digital Campaign, premio guadagnato per l’innovatività dell’impianto narrativo e strategico adottato rispetto all’obiettivo di Nation branding e promozione del Made in Italy. Inoltre, grazie al contributo dell’Agenzia ICE numerose delegazioni internazionali sono arrivate al WMF per incontrare startup e scaleup e per favorire business meeting.

Il premio Best Digital Event, powered by ibrida.io, è stato assegnato a SACE per l’evento Women in Export, la prima business community volta a rafforzare la dotazione manageriale femminile delle imprese italiane, attraverso un percorso di webinar e una programmazione rivolta alla formazione per le imprese. La società controllata dal MEF vanta una consolidata collaborazione con il WMF, con cui condivide intenti e obiettivi.

Business in Cloud ha invece consegnato a Carriere.it il premio Knowledge Business come miglior business italiano basato sulla condivisione di conoscenze e competenze; Carriere.it si è distinta per grado di innovazione, scalabilità e impatto sociale.

Diversi sono stati anche i premi dedicati ai progetti in grado di generare un impatto sociale positivo, consegnati alle personalità che si sono distinte in vari campi: dalla legalità all’inclusione.

Il regista e sceneggiatore PIF, da sempre impegnato sui temi della lotta alla mafia, si aggiudica il premio Social Innovation, mentre Benedetta De Luca, creator, influencer, scrittrice, portavoce di un messaggio di empowerment femminile e body positivity, si è aggiudicata l’Award Diversity & Inclusion.

Per la Legalità premiato invece il procuratore della Repubblica Nicola Gratteri, ospite sul Mainstage e sull’Open Stage WMF Youth, dedicato ai più giovani, dove ha portato un forte messaggio volto all’abbattimento della cultura dell’illegalità.

FrollaLab, il laboratorio di biscotti artigianali creati grazie all’aiuto e alla passione di ragazzi con disabilità, si è aggiudicata il premio Accessibility, consegnato dal WMF e RAI Pubblica Utilità, partner del Festival che già da anni offre il servizio di traduzione simultanea in LIS – Lingua Italiana dei segni per gli spettacoli del WMF.

Infine, il premio Innovation Film Making è stato ricevuto dal regista Pupi Avati, che ha appena presentato la sua ultima pellicola sulla figura di Dante Alighieri, che ha partecipato anche come presidente di giuria onorario dell’Innovation Film Fest.

Continuando a sviluppare le tematiche care al WMF, gli Awards 2022 sono un momento fondamentale di riconoscimento e gratitudine verso tutte quelle realtà e quei personaggi che fanno davvero innovazione nel paese. Rappresentano l’apice di un percorso evolutivo che il Festival si ripromette di sviluppare ed ampliare di anno in anno, per la costruzione di una società più tecnologica, giusta e inclusiva, in grado di disegnare un futuro migliore.

I premi WMF Awards sono realizzati da Mastro7.

Il 16, 17 e 18 giugno, presso la Fiera di Rimini, si è tenuto il WMF2022, il più grande Festival sull’Innovazione digitale del Pianeta. Qui si sono riuniti professionisti, aziende player di settore, startup, università, ONP e istituzioni per una tre giorni interamente dedicata all’innovazione digitale e sociale. Oltre 36.000 partecipanti, 100 eventi in 3 giorni, più di 700 speaker e ospiti da tutto il mondo, oltre 300 espositori in un’Area fieristica che ha accolto anche Ministeri, Regioni, Comuni, Enti pubblici e più di 1000 tra startup e investitori: il WMF – ideato e prodotto da Search On Media Group – è il più completo evento su innovazione, cultura, formazione.

Dal 2004 l’azienda ha l’obiettivo di diffondere la cultura digitale gestendo community, supportando attività di condivisione e svolgendo consulenza strategica e operativa, con il reparto Search On Consulting, nel settore del Digital Marketing e della Digital Transformation per grandi aziende. Dall’esperienza e dalla professionalità di Search On Media Group nascono poi la Business Unit Education – che organizza il WMF e altri eventi formativi – e la piattaforma ibrida.io – che gestisce eventi online, ibridi e offline, in modo personalizzabile e flessibile.

