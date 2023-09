Wondershare PDFelement 10: sfruttare appieno il potenziale dell’editing di PDF con l’intelligenza artificiale

Settembre 8, 2023

– VANCOUVER, BC, 7 settembre 2023/PRNewswire/– Wondershare, il marchio di fiducia che serve milioni di utenti, è orgoglioso di presentare PDFelement 10, una soluzione PDF rivoluzionaria migliorata dalla potenza dell’intelligenza artificiale. Questa ultima versione ha ottenuto tanti prestigiosi riconoscimenti e premi Editor’s Choice, consolidando la sua reputazione di leader del settore.

Con PDFelement 10, presentiamo uno strumento AI potenziato, funzionalità eSign e un’interfaccia utente ridisegnata (UI) per migliorare l’esperienza complessiva dell’utente.

Gli strumenti chiave dell’intelligenza artificiale offrono la possibilità di:

Le funzionalità di eSign migliorate consentono agli utenti di:

David, CEO di PDFelement, ha dichiarato: “Credo fermamente che i migliori editor di PDF debbano consentire agli utenti di andare oltre la semplice manipolazione di testi e immagini. PDFelement è l’apice delle soluzioni di editing di PDF, offrendo flessibilità senza pari, facilità d’uso, risultati eccellenti e una ricca serie di funzioni aggiuntive per migliorare il flusso di lavoro PDF. Ci spingiamo oltre i confini della gestione digitale dei documenti. L’integrazione degli strumenti AI consente agli utenti di lavorare in modo più rapido, intelligente ed efficiente. Se siete alla ricerca della soluzione di editing PDF definitiva, PDFelement si afferma come la scelta migliore”.

Compatibilità e prezzo

Wondershare PDFelement è compatibile con Windows, Mac, Android e iOS, e i prezzi partono da 79,99 $ all’anno. Per prove gratuite e download, o per saperne di più su PDFelement, vi invitiamo a visitare https://pdf.wondershare.com/ o a seguirci su YouTube, Facebook, Twitter e Instagram.

Informazioni su Wondershare

Wondershare è riconosciuta a livello globale come azienda di software impegnata a fornire soluzioni innovative per uso personale e professionale. In qualità di leader nei prodotti per la creatività e la produttività, Wondershare ha ricevuto prestigiosi premi da organizzazioni come Shorty Awards, G2 e GetApp. La mission di Wondershare è consentire alle persone di perseguire le loro passioni e costruire un mondo più creativo. Con oltre 100 milioni di utenti in 150 Paesi, gli utenti possono accedere a un’ampia gamma di soluzioni software per il videoediting, l’editing di PDF, il recupero dei dati, diagrammi e grafica e altro ancora. Wondershare si impegna a fornire un software di alta qualità e facile da usare che consenta a privati e aziende di realizzare le proprie idee creative.

