Wondershare Recoverit, il software per recuperare facilmente file e documenti

Maggio 20, 2022

(Adnkronos) – Milano, 20 maggio 2022 –Con la digitalizzazione avanzata stanno aumentando anche i rischi legati alla gestione dei dati, sia in ambito privato che aziendale. In particolare, il pericolo principale del passaggio al digitale è il rischio di perdere file e documenti, una circostanza che può causare danni considerevoli qualora non si disponga di un efficiente sistema di recupero dati.

Secondo Newswires, il mercato del data backup e recovery potrebbe raggiungere i 20 miliardi di dollari entro il 2028, con un tasso annuo di crescita composto del 9%. Tale andamento dovrebbe essere trainato dall’aumento degli investimenti a difesa dai cyber rischi, oltre all’incremento della digitalizzazione e dell’utilizzo dei dispositivi elettronici.

D’altronde, perdere file e documenti è senza dubbio lo scenario peggiore per imprese, professionisti e utenti privati, una situazione che comporta la perdita di dati importanti a causa di errori umani, attacchi hacker o problemi del device. In questi casi la soluzione migliore è la prevenzione, utilizzando soluzioni per il recupero dei dati di qualità, con le quali proteggersi da questo tipo di rischi.

Per tutelarsi contro la perdita di dati sensibili è possibile utilizzare Recoverit, il software di Wondershare progettato appositamente per il recupero file.

Si tratta di un programma affidabile per il recupero dei dati all-in-one, uno strumento potente con il quale è possibile recuperare più di 1.000 tipi di formati di file, tra cui documenti, audio, video, email e molti altri formati.

Recoverit: il software professionale di Wondershare per il recupero dati

Il software Wondershare Recoverit per il recupero di file e documenti persi/cancellati supporta i sistemi operativi Windows (11/10/8/7/XP/Vista) e MacOS (10.14/10.6), offrendo la possibilità di recuperare i dati da oltre 2.000 dispositivi di archiviazione come dischi rigidi, pen drive, unità flash USB, floppy disk, SSD, dashcam, lettori video, pc, schede SD e fotocamere digitali.

Inoltre, Recoverit permette anche di ripristinare i file dal cestino svuotato, un’operazione che, tramite una scansione piuttosto rapida, consente di tornare facilmente in possesso di documenti eliminatiper errore.

Il software propone anche funzionalità avanzate per il recupero video, per ripristinare perfino video 4K UHD e 8K in alta e altissima definizione. Si possono anche riparare video in modo rapido edevoluto attraverso la versione Recoverit Advanced, per ricevere supporto nella riparazione di video rotti, danneggiati e troncati.

Questa versione permette anche di recuperare il computer in crash salvando i propri dati, creando un’apposita unità USB di avvio per proteggere tutti i dati in modo semplice, veloce e sicuro. Il software è stato utilizzato ad oggi da oltre 5 milioni di utenti, con la possibilità per privati e aziende di scegliere il piano più adatto alle proprie esigenze.

La nuova versione del software Recoverit 10.0 propone una nuova interfaccia ottimizzata, le nuove funzioni avanzate per il recupero e ripristino video, oltre a un’esperienza utente migliorata con una procedura guidata per principianti.

Tra le nuove funzionalità la versione 10.0 del software di Wondershare offre il supporto per il chip di sicurezza Apple T2/M1, un maggiore tasso di successo di recupero, una velocità superiore di scansione, l’anteprima senza limiti di dimensioni e l’identificazione del modello di smartphone collegandolo al pc.

Come recuperare file e documenti con Wondershare Recoverit

Il funzionamento di Recoverit è davvero facile e intuitivo, grazie a un’esperienza di oltre 13 anni sul mercato che ha permesso al software di diventare la soluzione numero 1 in assoluto per recuperare documenti di diversi formati.

Ad esempio, per il recupero di File PowerPoint basta avviare il software Recoverit, selezionare la voce Recupero Completo, scegliere la posizione in cui sono stati persi i dati oppure optare per Non riesco a trovare la mia partizione.

A questo punto, viene realizzata una scansione completa e approfondita del dispositivo per cercare i file, quindi si può visualizzare l’anteprima gratuitamente prima del recupero per scegliere quali file ripristinare attraverso l’opzione Recupera.

Lo stesso procedimento permette di recuperare file PDF persi, file Excel cancellati e documenti Word cancellati e non salvati: è sufficiente ricordarsi di non salvare i file recuperati sullo stesso supporto danneggiato, ad esempio evitando di salvare i dati sul disco rigido in cui i file erano stati persi ma su un altro supporto.

Allo stesso modo, è possibile riparare un file video danneggiato su Mac, ad esempio compromesso a causa di virus informatici oppure delle modifiche errate del formato. Con Wondershare Recoverit basta aggiungere il video corrotto nell’interfaccia del software, selezionare il filmato e cliccare sull’opzione Ripara, quindi non resta che visualizzare l’anteprima e confermare l’operazione, con la possibilità di riparare video danneggiati seriamente grazie alla nuova versione Recoverit Advanced.

Sito web: https://recoverit.wondershare.it/

