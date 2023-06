Work Secure, l’alleato digitale che offre prodotti di antinfortunistica dei top brand del settore

Giugno 27, 2023

(Adnkronos) – Milano, 27 giugno 2023. In ogni contesto lavorativo, a prescindere dall’ambito in cui si opera, la sicurezza rappresenta la priorità assoluta. Per questa ragione, Work Secure (www.worksecure.it) ha dato forma ad un’offerta in cui figurano migliaia di articoli di antinfortunistica, accompagnati da servizi a misura delle aziende. Una proposta completa, che unisce prezzi vantaggiosi e offerte concorrenziali alla qualità che solo i top brand del settore sanno garantire.

Work Secure è una realtà italiana che vanta un’esperienza di oltre 15 anni. È guidata dall’obiettivo di offrire le migliori soluzioni per la protezione di tutti coloro che, ogni giorno, lavorano in prima linea. In pochi istanti online, ad esempio, s’incontrano cordini anticaduta, felpe e t-shirt da lavoro, elmetti per i lavori in quota, prodotti per l’emergenza, la rianimazione e il primo soccorso aziendale, nonché scarpe da boscaiolo e giacca antitaglio motosega.

Un’attenzione speciale è dedicata ai DPI anticaduta. A tal proposito, Work Secure attua ispezioni periodiche e revisioni complete delle imbracature e dei dispositivi anticaduta di terza categoria. Si tratta di articoli che devono essere controllati almeno ogni 12 mesi, come stabilito dalle normative. In aggiunta, è centro autorizzato per la revisione, la riparazione e la taratura dei rilevatori Gas Alert.

Chi acquista capi d’abbigliamento sull’e-commerce può richiederne la personalizzazione con ricami, patches, stampe serigrafiche o in colorprint e applicazioni termosaldate. Nell’ambito dei brand, invece, troviamo soltanto quelli più autorevoli e apprezzati dai professionisti. Alcuni esempi? Payper, Kask, Irudek, Guide Gloves, Skylotec, Dunlop Boots, Las Helmets, Tractel, GVS e Tuff Built.

A disposizione dell’utente è attivo anche un servizio di customer care altamente qualificato, raggiungibile tramite numero telefonico, form online, WhatsApp o indirizzo e-mail. Oltre a fornire consigli preziosi e risolvere eventuali dubbi, offre anche formazione riguardo alle recenti normative del settore e informazioni sull’uso dei dispositivi antinfortunistici.

Nel nostro Paese, se si ordina entro le 12:00, la merce parte in giornata con corriere espresso. Gli articoli, naturalmente, possono essere spediti in tutta Europa ed è prevista l’opzione di consegna a costo zero. A ciò si unisce il reso, in caso di acquisto errato.

Terminano l’esperienza d’acquisto su Work Secure, sempre all’insegna della massima sicurezza, diverse modalità di transazione: PayPal, carta di credito, rateizzazione, bonifico bancario e contrassegno.

Digita www.worksecure.it, approfitta di un catalogo composto da oltre 10.000 prodotti di antinfortunistica e fornisci ai tuoi dipendenti soluzioni estremamente performanti, dei top brand del settore!

