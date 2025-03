Work Secure: prodotti e soluzioni su misura per la sicurezza aziendale

14 Marzo 2025

– Milano, 13 marzo 2025. Work Secure, realtà specializzata nella fornitura di dispositivi di protezione individuale, abbigliamento tecnico e attrezzature per la sicurezza sul lavoro, affianca le imprese nella creazione di ambienti professionali conformi alle normative vigenti, contribuendo a migliorare gli standard di protezione dei lavoratori.

Attiva da oltre 15 anni, l’azienda offre un catalogo digitale in costante aggiornamento, con migliaia di prodotti e servizi rivolti a settori come edilizia, ristorazione, logistica e industria. La collaborazione con marchi di rilievo internazionale consente all’e-commerce di proporre soluzioni innovative e altamente affidabili per chi opera in contesti ad alto rischio.

Accedendo al sito ufficiale dell’azienda, raggiungibile all’indirizzo www.worksecure.it, i clienti possono scoprire caschi protettivi, guanti tecnici e maschere filtranti, pensati per proteggere da rischi chimici, fisici e meccanici.

Quanto all’abbigliamento, sono disponibili tute ignifughe, giacche impermeabili, pantaloni e salopette antitaglio motosega e capi ad alta visibilità. Inoltre, è possibile acquistare camici per il settore sanitario, gilet multitasche e DPI lavori in quota.

Sull’e-commerce, poi, è presente una sezione riservata alle calzature da lavoro. Tra le proposte spiccano le scarpe antinfortunistiche Cofra, che uniscono resistenza, protezione e comfort. Sono disponibili modelli con puntale rinforzato e varianti con suola antiscivolo e proprietà anti-perforazione, per soddisfare le esigenze di diversi settori.

Work Secure, naturalmente, collabora con brand di riferimento a livello internazionale, come Petzl, Irudek, Tractel, U-Power, Guide Gloves, Dunlop Boots, Livith e DPI Sekur, selezionando esclusivamente prodotti certificati e conformi agli standard europei.

Ma i vantaggi garantiti dall’esperienza d’acquisto sul portale non sono ancora terminati. I clienti, infatti, hanno l’opportunità di personalizzare i capi d’abbigliamento acquistati, approfittando di tecniche come stampe serigrafiche, in colorprint, scudetti o patches amovibili.

A completare l’offerta, giunge una serie di servizi tecnici, pensati per garantire il corretto funzionamento dei DPI e il rispetto delle normative in materia di sicurezza sul lavoro.

Work Secure, innanzitutto, effettua ispezioni e revisioni periodichedi imbracature e dispositivi anticaduta, in modo da accertare l’integrità e l’efficienza delle attrezzature. Essenziale in settori in cui i dipendenti entrano in contatto con agenti chimici, invece, è il Fit Test, che consiste nel controllo delle maschere filtranti e della loro adesione al volto di chi le utilizza.

In più, Work Secure si occupa della manutenzione e taratura dei rilevatori Gas Alert, strumenti fondamentali per il monitoraggio della qualità dell’aria in ambienti industriali. Senza dimenticare il servizio di outsourcing del magazzino, che consente alle imprese di ottimizzare gli approvvigionamenti e ridurre i tempi di fermo operativo.

Work Secure offre un’esperienza d’acquisto fluida e immediata. Gli articoli che figurano in catalogo sono corredati da schede tecniche dettagliate, con tutte le informazioni necessarie per effettuare una scelta consapevole.

Un ulteriore punto di forza dell’e-commerce è l’efficienza sul fronte logistico. L’azienda garantisce spedizioni veloci e puntuali in Italia e in Europa e gli ordini effettuati entro le ore 12:00 vengono spediti in giornata. In più, per importi superiori a 49,90 euro, la consegna è gratuita.

Per assicurare transazioni protette, Work Secure mette a disposizione modalità di pagamento affidabili, tra cui PayPal e carta di credito. Infine, per dubbi o richieste specifiche, è sufficiente rivolgersi all’assistenza clienti. Un team specializzato è sempre pronto a fornire supporto e suggerimenti preziosi, in qualunque fase di permanenza online.

Contatti: www.worksecure.it