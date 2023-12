World Matic è concessionaria per Illy distributori automatici ufficio a Roma. Una nuova partnership tra leader del caffè per ufficio

Dicembre 5, 2023

(Adnkronos) – Roma 05/12/2023 – Una recente notizia ha riscosso particolare interesse nel comparto “caffè per ufficio”: la rinomata azienda di distributori automatici World Matic ha conquistato la fiducia di Illy, prestigioso marchio di caffè italiano. Questa alleanza rappresenta non solo un significativo passo avanti per le aziende, ma anche un’importante evoluzione nel panorama delle vending machine, promettendo di elevare l’esperienza della pausa caffè in ambito lavorativo. Come distributore per il caffè Illy a Roma e nel Lazio, World Matic si impegna a fornire una vasta gamma di prodotti di alta qualità, garantendo servizi su misura per soddisfare le esigenze di ogni ufficio.

World Matic segna un importante traguardo nel suo percorso di crescita. La collaborazione con un marchio di caffè di fama mondiale rappresenta un significativo ampliamento della sua offerta. Questo passaggio strategico le permette di offrire un servizio più completo e diversificato alle aziende, rispondendo così alle esigenze di un mercato in continua evoluzione. Con l’introduzione di nuove opzioni, l’azienda si posiziona ora come un fornitore versatile capace di soddisfare una varietà di gusti e preferenze.

Questo sviluppo è parte di una tendenza più ampia nel settore, dove le aziende cercano di offrire esperienze di qualità superiore nel contesto lavorativo. Scegliendo di diventare concessionaria di caffè Illyper la divisione ufficio, World Matic sottolinea il suo impegno verso la qualità e l’innovazione, punti chiave per distinguersi in un mercato competitivo. Questa mossa strategica non solo rafforza la sua posizione sul mercato, ma rispecchia anche un’attenzione crescente verso le esigenze e le aspettative sempre più elevate dei clienti nel mondo degli uffici, con l’obiettivo di rendere la pausa caffè un’esperienza memorabile.

Illy Caffè, noto per il suo gusto distintivo e la sua qualità superiore, ha una storia affascinante che inizia a Trieste nel 1933. La scelta di World Matic di collaborare con Illy rappresenta un ponte tra la tradizione e l’innovazione nel settore del caffè. Con questa partnership, World Matic non solo garantisce ai suoi clienti un caffè di elevata qualità, ma offre anche una varietà di scelte, includendo opzioni come caffè espresso, filtrato, macinato e chicchi interi. Illy, con la sua eredità culturale e l’approccio innovativo, è simbolo di eccellenza e gusto in ogni tazza, portando un tocco di eleganza italiana negli uffici di Roma e del Lazio.

La partnership tra World Matic e Illy Caffè si traduce in benefici concreti per le aziende. La possibilità di scegliere tra diverse soluzioni di vending machine, adattabili alle dimensioni e alle esigenze specifiche di ogni ufficio, è un vantaggio significativo. Dalle piccole aziende alla grande industria, l’offerta si estende a macchine da caffè professionali e una gamma completa di prodotti. Questa versatilità garantisce che ogni ambiente lavorativo possa godere di una pausa caffè personalizzata e di elevata qualità.

Un aspetto fondamentale della collaborazione tra World Matic e Illy Caffè è l’impegno condiviso verso la sostenibilità. Questo si riflette nell’offerta di prodotti che rispettano l’ambiente e nell’adozione di pratiche aziendali responsabili. Entrambe le aziende dimostrano un forte impegno per ridurre l’impatto ambientale, garantendo al contempo prodotti di alta qualità. Questo orientamento verso la sostenibilità non è solo un valore aggiunto per l’immagine aziendale, ma risponde anche a una crescente domanda di consumo consapevole e responsabile nel mondo del lavoro.

World Matic si distingue nel settore dei distributori automatici, offrendo soluzioni innovative e sostenibili per la distribuzione di cibi, bevande calde e fredde, caffè e bibite. Con un’ampia varietà di macchine, l’azienda si rivolge a diversi contesti, tra cui uffici, hotel, ristoranti e aree pubbliche, assicurando prodotti di alta qualità e attenzione all’ambiente. L’azienda promuove anche una sana alimentazione, evitando la distribuzione di junk food e privilegiando materie prime di qualità e prodotti esclusivi, basati sui principi di sana alimentazione.

World Matic S.r.l. – distributori automatici bevande calde, snack e food, soluzioni per alberghi e aziende.

Tel. 06.79844416

Fax: 06.79819122

Numero Verde: 800.849.309

Sito Web:https://www.world-matic.com/

Email: info@world-matic.com