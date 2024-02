WorldSkills Lyon 2024 – la competizione WorldSkills torna in Francia dopo quasi 30 anni

Febbraio 2, 2024

– PARIS, 2 febbraio 2024 /PRNewswire/ — La WorldSkills Lyon 2024, la più grande competizione di competenze al mondo, si svolgerà a la città di Lione (Lyon) per la sua 47° edizione.

Dal 10 al 15 settembre 2024,1500 concorrenti di età inferiore ai 23 anni provenienti dai 5 continenti si sfideranno in 62 abilità davanti a 250000 visitatori.

I rappresentanti del movimento WorldSkills di tutto il mondo si sono riuniti il 29 gennaio per presentare la tabella di marcia 2024 della competizione.

“Fare luce sulle competenze insostituibili, ispirare i giovani, promuovere l’inclusione attraverso l’istruzione, l’acquisizione di competenze per affrontare le sfide internazionali e nazionali nella formazione professionale e l’attrattiva dei mestieri: questa è la nostra missione”

Franck Le Roux, Direttore generale di WorldSkills Lyon 2024

WorldSkills Lyon 2024: Più di una semplice competizione

Tra i 250000 visitatori, quasi 100000 saranno studenti.

Il 31 gennaio il Comitato organizzatore ha annunciato il lancio del programma One School One Country. 65 scuole francesi saranno abbinate a una delle delegazioni internazionali che partecipano al Concorso.

2024: Francia, terra di sport, ma anche cuore pulsante delle competenze che rendono tutto possibile

WorldSkills Lyon 2024 ha annunciato il lancio del programma “Sport & Skills”, che si allinea all’iniziativa “Sport, una grande causa nazionale 2024”. Questo programma ha due obiettivi:

Mobilitare e coinvolgere una comunità di attori dell’ecosistema sportivo desiderosi di avere un impatto sull’evento WorldSkills Lyon 2024.

Creare un ponte tra le federazioni sportive e WorldSkills Lyon 2024 per ispirare i giovani atleti e coinvolgere nuovamente la disoccupazione giovanile verso le opportunità professionali.

WorldSkills Lyon 2024 svela le medaglie per i futuri Campioni WorldSkills

Simboleggiano l’eccellenza alla francese, la città di Lione e le competenze.

Testimonianze di ex campioni: una voce per incarnare i valori di WorldSkills Lyon 2024

La conferenza si è conclusa con le testimonianze di Yousra Assali, la prima donna africana ad affinare la propria competenza per la WorldSkills Competition, e di Cloé Lemaréchal, che ha superato la sua disabilità per affrontare tutte le sfide. Le loro testimonianze riecheggiano una delle grandi ambizioni di WorldSkills Lyon 2024: riunire giovani di tutti i Paesi e di tutte le provenienze, per dire che tutto è possibile e incarnare il loro motto: “Where there is a skill, there is a way” (Dove c’è una competenza, c’è un modo).

