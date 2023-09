WorldSkills Lyon 2024: Manca un anno alla più grande gara di abilità del mondo

Settembre 11, 2023

– Tra un anno, dal 10 al 15 settembre 2024, la Francia ospiterà le WorldSkills Lyon 2024 presso l’Eurexpo della città di Lione.

LYON, France, 10 settembre 2023 /PRNewswire/ — La Francia, la Métropole di Lione e il centro di Lione sono state selezionate per ospitare la WorldSkills Competition che si terrà dal 10 al 15 settembre 2024: 1.500 concorrenti provenienti da 65 Paesi e regioni si sfideranno in 64 abilità per dimostrare la loro eccellenza e competenza di fronte a 250.000 visitatori.

WorldSkills Lyon 2024, una mobilitazione nazionale e internazionale senza precedenti intorno ai mestieri, alle competenze e all’eccellenza.

WorldSkills Lyon 2024 è il risultato di un’eccezionale mobilitazione dei settori di competenza, delle organizzazioni di formazione, delle autorità locali e delle istituzioni che sostengono giovani e abilità con l’obiettivo di evidenziare l’eccellenza della competenza, nonché la passione e l’impegno dei giovani. È un vero e proprio trampolino di lancio nonché catalizzatore per lo sviluppo della formazione professionale, in linea con le esigenze dell’industria.

Max Roche, Presidente del Comitato Organizzatore di WorldSkills Lyon 2024, ha dichiarato: “Organizzare la WorldSkills Competition 2024 è un’opportunità per dimostrare che i percorsi di formazione professionale sono percorsi di eccellenza. Per la maggior parte delle competenze rappresentate si registra una carenza di manodopera. Questo evento può motivare i giovani a scegliere queste competenze essenziali e significative. Questo evento, unico al mondo, serve anche a dimostrare che queste competenze, che sono sempre esistite, si stanno evolvendo e sanno essere innovative. La posta in gioco ora è mostrarne la realtà e rispondere alle sfide moderne di queste competenze in termini di occupabilità, attrattività e sistemi di insegnamento”.

WorldSkills Lyon 2024: Molto più di una Gara… uno stakeholder chiave nel panorama francese per il 2023-2024

Molto più di una Competizione, WorldSkills Lyon 2024 è una serie di eventi pensati per riunire e ispirare azioni tra gli stakeholder delle competenze e della formazione professionale, in Francia e nel mondo, con i nostri valori di apertura, generosità, unità ed eccellenza. Il governo francese si è impegnato a fondo per ospitare la 47ª edizione della WorldSkills Competition a Lione. Il Presidente francese ha ribadito in più occasioni il suo impegno per la formazione professionale che descrive come una “causa nazionale”.

Il Presidente Emmanuel Macron ha persino dichiarato: “Nel settembre del 2024, la Francia e Lione ospiteranno la meravigliosa WorldSkills Competition, dove giovani provenienti da 65 Paesi e di età inferiore ai 23 anni potranno esibire le loro capacità professionali fianco a fianco rispetto a 64 abilità”. Siamo orgogliosi di farlo e ogni anno do il benvenuto ai giovani che vincono questi concorsi. E nel 2024 lo organizzeremo noi questo evento”.

Impegno nei confronti dei giovani e dell’istruzione: metà dei 250.000 visitatori saranno studenti delle scuole

Vogliamo creare un’esperienza di visita coinvolgente per i giovani nella sede della Gara e utilizzare l’evento WorldSkills Lyon 2024 per sensibilizzare studenti e insegnanti fin dall’inizio dell’anno accademico 2023, dimostrando che la formazione professionale è un percorso di eccellenza e di realizzazione personale.

Sviluppo sostenibile e WorldSkills Lyon 2024: il nostro impegno per un evento sostenibile

Abbiamo sviluppato una strategia CSR esigente e misurabile che comprende obiettivi sostenibili e socialmente responsabili in termini di accessibilità, inclusione ed economia virtuosa. WorldSkills Lyon 2024 si impegna alla trasparenza e intende mettere in pratica le sue parole. I nostri obiettivi si fondano sul rispetto di standard e certificazioni riconosciuti, in particolare la certificazione ISO 20121, il principale standard che attesta la sostenibilità di un evento e del suo sistema di gestione.

2.500 volontari saranno reclutati e formati per la WorldSkills Competition

WorldSkills Lyon 2024 si propone anche di costruire una comunità attraverso un ambizioso programma di volontariato. Saranno reclutati 2.500 volontari, con l’obiettivo di promuovere l’inclusione sociale e la diversità. In particolare, vogliamo includere le persone escluse dal mercato del lavoro e il 20% dei minori con i loro genitori. Inoltre, fornirà alla Grande Lione un pool di cittadini impegnati e consapevoli delle sfide che la nostra regione deve affrontare.

