Wrangler® e Barbie® lanciano la collezione coordinata di denim, giacche, top, magliette e abiti per donna e ragazza

Settembre 28, 2023

– Wrangler x Barbie porta con sé stili d’archivio pieni di rosa e ispirati al western

GREENSBORO, N.C. e GINEVRA, 28 settembre 2023 /PRNewswire/ — Wrangler®, marchio globale di denim e autorità leader nella moda western, ha annunciato oggi la sua collaborazione con Barbie diMattel Inc., il marchio di bambole numero uno al mondo che ha ispirato un vero e proprio fenomeno culturale. La collezione Wrangler x Barbie celebra due marchi con una storia simile, uniti dal desiderio di incoraggiare le donne e le ragazze a essere forti, sicure di sé, libere e a inseguire senza paura i propri sogni.

Per visualizzare il comunicato stampa multimediale, clicca su: https://www.multivu.com/players/uk/9204751-wrangler-barbie-launch-collection-denim-women-girls/

Catturando lo stile fantasioso e giocoso di Barbie e presentando le silhouette iconiche e gli elementi di design western caratteristici di Wrangler, tra cui una versione rosa dell’iconica e inconfondibile toppa in pelle della tasca posteriore di Wrangler, Wrangler x Barbie presenta un assortimento di capi mix-and-match per donne e ragazze. La collezione contiene i jeans bootcut perfezionati dal marchio denim e il primo Wrancher® Dress Jeans da donna in un vivace rosa Barbie. La collezione, che unisce le radici di Wranglere le vibe californiane tipiche del marchio Barbie, comprende anche un assortimento di capi casual e di tendenza, tra cui camicie, abiti, T-shirt e giacche caratterizzati da colori accesi, stampe vivaci e un tocco di stile western.

Per molte generazioni, Wrangler ha rappresentato e sostenuto i sogni e le ambizioni del West americano, mentre il marchio Barbie ha dato la possibilità a fan di tutte le età di credere di poter essere qualsiasi cosa. La stessa Barbie è stata raffigurata come una contadina e una cavallerizza, quindi la collezione Wrangler x Barbie rappresenta illustrazioni, motivi, texture ed estetiche di Barbie ispirate al mondo western, per coloro che hanno sempre osato sognare.

“Soprattutto grazie alla notevole espansione nel corso degli anni delle sue categorie di prodotti per donne, Wrangler si è guadagnata una posizione unica nel mondo della moda femminile, offrendo uno stile western che trascende stili di vita, occupazioni, contesti economici, generi, aree geografiche e generazioni”, afferma Jenni Broyles, vicepresidente senior di Wrangler. “Barbie è diventata un simbolo permanente e culturale di emancipazione, e con questa collezione intendiamo incoraggiare ciascun individuo ad abbracciare la propria identità unica e a fare una dichiarazione che riecheggi nel tempo.”

La collaborazione è sostenuta da storie di aziende iconiche caratterizzate da mode e momenti culturali ricchi simbolici e classici, e si ispira a due marchi che hanno realizzato prodotti a lungo considerati oggetti da collezione tramandati di generazione in generazione. Wrangler x Barbie reinventa gli archivi del marchio e rende omaggio alla storia di Barbie e alla sua sperimentazione di moda e stile di vita di ispirazione western, compresa la sua esperienza come proprietaria di cavalli a partire dagli anni ’70.

Wrangler x Barbie è disponibile sul sito web Wrangler.com e in negozio. Per saperne di più sulla collezione, sulle prossime collaborazioni tra Mattel e Wrangler, e sui marchi innovativi che spingono le donne a inseguire i loro sogni, segui @wrangler, @barbie e @barbiestyle.

Informazioni su Wrangler®

Wrangler®, di Kontoor Brands (NYSE: KTB), rappresenta un’icona in autentico stile americano da 75 anni. Con una ricca tradizione radicata nello stile di vita western, Wrangler si impegna a offrire qualità superiore e un design senza tempo. Le sue collezioni per uomo, donna e bambino hanno un look e un feeling fantastico, ispirando tutti coloro che le indossano a sentirsi forti e pronti per la vita di ogni giorno. Wrangler è disponibile nei punti vendita di tutto il mondo, tra cui gli store proprietari di Fort Worth e Greensboro, grandi magazzini, rivenditori, negozi specializzati, i principali rivenditori di abbigliamento western e online. Per maggiori informazioni, visita Wrangler.com.

Informazioni su Mattel

Mattel è un’azienda di giocattoli leader a livello mondiale, proprietaria di uno dei più solidi cataloghi di franchising per l’intrattenimento di bambini e famiglie al mondo. Creiamo prodotti ed esperienze innovativi che ispirano, divertono e contribuiscono alla crescita dei bambini attraverso il gioco. Coinvolgiamo i consumatori attraverso il nostro portafoglio di marchi iconici tra cui Barbie®, Hot Wheels®, Fisher-Price®, American Girl®, Thomas & Friends®, UNO®, Masters of the Universe®, Monster High® e MEGA®, nonché altri popolari marchi posseduti o rilasciati in licenza in collaborazione con aziende di intrattenimento a livello globale. Le nostre offerte includono contenuti cinematografici e televisivi, esperienze di gioco e digitali, musica ed eventi dal vivo. Operiamo in trentacinque sedi e i nostri prodotti sono disponibili in oltre 150 Paesi in collaborazione con le principali aziende al dettaglio ed e-commerce al mondo. Sin dalla sua fondazione nel 1945, Mattel è orgogliosa di essere un partner fidato che consente ai bambini di esplorare la meraviglia dell’infanzia e di raggiungere il loro pieno potenziale. Visitaci online su mattel.com.

CONTATTO STAMPA : WRANGLER EMEA : Ilham Moutaa Lecorche – ilham.moutaalecorche@kontoorbrands.com

Video – https://mma.prnewswire.com/media/2217497/Wrangler_Barbie.mp4Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2217511/WRANGLER_X_BARBIE.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/2217304/Wrangler_x_Barbie_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/wrangler-e-barbie-lanciano-la-collezione-coordinata-di-denim-giacche–top-magliette-e-abiti-per-donna-e-ragazza-301941665.html