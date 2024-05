Wulong: Impressioni di una terra cinese fantastica — una serie di attività popolari si terranno per celebrare la Giornata del Turismo Cinese

23 Maggio 2024

Il Governo Popolare del Distretto di Wulong della Municipalità di Chongqing

CHONGQING, Cina, May 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Il 20 maggio, per celebrare 30 anni di successi e per ricercare ulteriori progressi nello sviluppo del turismo, il distretto di Wulong, nella municipalità di Chongqing, nel sud-ovest della Cina, ha tenuto un evento per celebrare la Giornata del Turismo Cinese, secondo il governo locale.

Inoltre, durante tutto l’anno si terranno una serie di attività popolari per intrattenere i visitatori internazionali, tra cui il festival del ghiaccio e della neve di Fairy Mountain, il festival del volo di Fairy Mountain, il festival internazionale di musica da campeggio di Fairy Mountain, il festival dell’arte della terra, gli open di sport all’aperto, la gara di arrampicata sui pini e il festival musicale delle motociclette Harley.

Conosciuto come il “Museo ecologico mondiale del Carso”, Wulong vanta una varietà di paesaggi naturali, tra cui doline giganti, crepacci, praterie, canyon, cascate, grotte carsiche, foreste e fiumi.

Nel 2006, il regista cinese Zhang Yimou ha scelto Wulong come sede esclusiva delle riprese del suo film “La maledizione del fiore d’oro”. Nel 2013, il regista americano Michael Bay ha girato in questa zona le scene di “Transformers: l’era dell’estinzione”, mostrando ulteriormente al mondo la sua straordinaria bellezza naturale.

I gruppi etnici, come i Tujia e i Miao, contribuiscono al vivace panorama culturale dell’area geografica. Le cerimonie nuziali collettive del popolo Tujia che si tengono qui hanno attirato coppie da tutto il Paese per conoscere le usanze nuziali tradizionali.

Negli ultimi anni, Wulong ha compiuto grandi sforzi per sviluppare sei grandi industrie culturali e turistiche, tra cui l’apprendimento di esperienze, lo sport, l’arte, il benessere, i matrimoni e gli incontri e i servizi.

In particolare, la gara Open internazionale di sport all’aria aperta in montagna della Cina (Chongqing-Wulong), che si è svolta per 18 sessioni consecutive, è diventata una delle gare di corsa campestre all’aperto più importanti, più numerose e di più alto livello al mondo.

Fonte: Il governo popolare del distretto di Wulong della municipalità di Chongqing