X Factor 2024 – The Foolz pronti a salutare il reality: la rock band di Jake La Furia eliminata a 2,00 su Sisal.it

7 Novembre 2024

(Adnkronos) – Roma, 7 novembre 2024 – Disco music, Tananai e Sarafine ospiti d’onore: la terza puntata dei Live Show di X Factor 2024 è attesissima. I concorrenti riusciranno a trasformare il palco in un dancefloor e a tenere il ritmo? Lo scopriremo, così come chi sarà fuori dai giochi dopo questa puntata. A tal proposito gli esperti Sisal vedono nei The Foolz i papabili eliminati. La rock band del team di Jake La Furia è infatti offerta a 2,00. Il loro stile sperimentale non è riuscito a conquistare il pubblico e i giudici, ma questa sera si esibiranno con un brano fuori dalla loro comfort zone, Hot Stuff: Donna Summer potrà salvarli da un destino quasi preannunciato?

Per Jake La Furia la serata non si preannuncia semplice, in lizza per la possibile eliminazione oltre ai The Foolz c’è anche un altro concorrente della sua squadra, la pop star El Ma. La sua eliminazione si gioca a 3,00. Chissà se la sua personalissima versione di Hung Up di Madonna conquisterà il parere positivo dei giudici e ribalterà la sua posizione.

Manuel Agnelli potrà invece, con molta probabilità, tirare grandi sospiri di sollievo: i suoi Punkcake offerti a 6,00 e il cantautore polistrumentista Danielle, dato a 9,00, non si fermeranno qui. Agnelli potrà poi sempre far conto sulla favorita alla vittoria finale, la sua Mimì, che lei possa lasciare il palco questa sera è praticamente impossibile (300).

Non ci resta che dunque che aspettare il verdetto della terza puntata, per scoprire chi dovrà abbandonare X Factor proprio sul più bello.

