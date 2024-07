xTool lancia M1 Ultra e Heat Press: la soluzione ottimale per tutti gli artigiani

11 Luglio 2024

IRWINDALE, California, 11 luglio 2024 /PRNewswire/ — xTool, un marchio leader di macchine per incisione laser, annuncia ufficialmente il lancio dei suoi ultimi prodotti: M1 Ultra e Heat Press. Queste macchine innovative sono destinate a cambiare le regole del gioco per gli appassionati del fai da te di tutti i livelli. Con il loro design versatile, funzioni facili da usare e misure di sicurezza all’avanguardia, i due nuovi prodotti forniscono la soluzione definitiva per tutte le esigenze di lavorazione.

La M1 Ultra “4 in 1”, etichettata come la macchina per artigianato e il fai da te più versatile sul mercato, combina quattro funzioni principali – taglio con lama, incisione laser, disegno a penna e stampa a getto d’inchiostro – in un unico potente dispositivo. Con le sue capacità avanzate, la M1 Ultra può gestire oltre 1000 tipi di materiali e supporta un’altezza di lavoro massima di 125 mm. Permette anche di lavorare oggetti cilindrici, per cui è adatta a una varietà di applicazioni.

La funzionalità e la versatilità della M1 Ultra la rendono la soluzione ideale per tutti i progetti di bricolage. Il suo design innovativo garantisce una perfetta integrazione di attività come la stampa e il taglio di precisione su vari materiali. Questa macchina multifunzione semplifica il processo creativo, eliminando la necessità di più dispositivi e regolazioni frequenti, migliorando così la produttività e la creatività di chi cerca di migliorare la propria arte.

La M1 Ultra si distingue anche per il design modulare, che consente aggiornamenti volti a soddisfare le esigenze creative in continua evoluzione. Il suo sistema di posizionamento e anteprima preciso si rivolge sia ai principianti che ai professionisti, migliorando il viaggio creativo. Con la M1 Ultra è possibile iniziare a creare facilmente, utilizzando oltre 7.000 progetti e file pronti da realizzare su DesignFind, la community di progetti xTool. Inoltre, le sue funzionalità di sicurezza avanzate garantiscono tranquillità per l’uso domestico.

xTool Heat Press, un nuovissimo kit “3 in 1” della famiglia di prodotti xTool, consente di creare di più con vivaci magliette HTV, sottobicchieri a sublimazione e altro ancora. Il suo design modulare garantisce una flessibilità senza pari, supportando il funzionamento portatile e a mani libere tramite la piattaforma EasyDetach. Con il sistema FlexiControl di xTool, tutte le termopresse sono dotate di preimpostazioni personalizzabili e impostazioni precise di temperatura/tempo, eliminando congetture. I collaudatori lodano particolarmente questo sistema come un punto di svolta.

M1 Ultra e Heat Press sono il risultato delle estese attività di ricerca e sviluppo di xTool, frutto del feedback di oltre 255.000 utenti in tutto il mondo. Abbracciando la filosofia “Tutto può fare, può fare tutto”, questi strumenti sono progettati per soddisfare le diverse esigenze degli appassionati di artigianato in tutto il mondo.

Per maggiori dettagli o per effettuare un ordine visitare il sito web ufficiale di xTool.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2454840/xTool.jpg

