xTool Presenta F1 Ultra, la Soluzione di Produzione Definitiva per Piccole Imprese

31 Maggio 2024

IRWINDALE, California, 31 maggio 2024/PRNewswire/ — xTool, un marchio di sistemi di taglio e incisione laser leader del settore, ha risposto alla chiamata dei titolari di piccole imprese con la sua ultima innovazione: xTool F1 Ultra, un incisore laser doppio a fibre ottiche e diodo da 20 W con una velocità di 10.000 mm/s per quasi tutti i materiali. Lanciato il 29 maggio, F1 Ultra è progettato per le imprese che desiderano aumentare la produttività fino ai livelli di fabbrica e offrire servizi di personalizzazione in loco.

Una delle caratteristiche più straordinarie di F1 Ultra è che si tratta della prima macchina al mondo dotata di sorgenti laser doppie sia a fibre ottiche sia a diodo. Questa innovazione offre efficienza e versatilità senza precedenti nella lavorazione dei materiali, rendendola una soluzione rivoluzionaria. Le diverse lunghezze d’onda consentono al laser a fibre ottiche di incidere metalli, plastica e rocce, mentre il laser a diodi eccelle nell’incisione di legno, acrilico, pelle, vetro e altro ancora.

Inoltre, F1 Ultra offre capacità di incisione e goffratura profonde, grazie alla potenza di 20 W per entrambi i tipi di laser. Può gestire l’incisione 3D su vari materiali. Il laser a fibre ottiche da 20 W consente inoltre di tagliare acciaio inossidabile sottile, ottone e alluminio, ampliando le possibilità per le piccole imprese.

F1 Ultra offre una produttività eccezionale simile agli standard di fabbrica, ma è progettato per essere gestito facilmente. La funzione di produzione automatica in lotti, che si avvale di una videocamera integrata, algoritmi e il più grande galvanometro desktop del mercato, consente un’incisione completamente automatizzata, ideale per grandi ordini personalizzati durante le stagioni di punta. È notevole che xTool abbia aumentato l’area di lavoro del laser a fibre ottiche a 220×500 mm senza compromettere la precisione in nessun angolo.

Per rendere F1 Ultra ancora più facile da usare, xTool offre un software gratuito e intuitivo, una videocamera integrata per facilitare la messa a fuoco e il posizionamento e un pannello di controllo touchscreen con 7 GB di spazio di archiviazione per salvare progetti ed elaborarli direttamente senza la necessità di un computer o altro dispositivo.

La sicurezza è una priorità assoluta per xTool e F1 Ultra non fa eccezione. Questa macchina è completamente racchiusa per prevenire lesioni laser accidentali e dispone di una copertura integrata che filtra la forte luce laser blu. Rimuove inoltre efficacemente polvere e fumo, creando un ambiente sicuro per l’uso in negozio.

F1 Ultra è ora disponibile su xTool.com, al prezzo di €4.199. Partecipa al programma di permuta xTool e usufruisci di uno sconto extra di €200, per un prezzo finale di €3.999. Offerta valida per chi possiede una macchina laser usata di qualsiasi marca.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2423676/xTool_F1_Ultra.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/xtool-presenta-f1-ultra-la-soluzione-di-produzione-definitiva-per-piccole-imprese-302160763.html