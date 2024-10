XXI Festival d’autunno, l’11 e il 12 ottobre grande festa del Jazz con i concerti e le masterclass di Aymée Nuviola, Trilok Gurtu, Omar Sosa e Maria Pia De Vito e l’omaggio a Chick Corea

7 Ottobre 2024

(Adnkronos) – Catanzaro, 7 ottobre 2024. Un fine settimana dedicato al grande Jazz, pensato appositamente per tutti gli appassionati del genere, con in programma ospiti internazionali di fama planetaria per ben tre concerti e due masterclass. È “Time in Jazz”, il weekend fortemente voluto dal direttore artistico del Festival d’autunno, Antonietta Santacroce, che si terrà l’11 e il 12 ottobre prossimi a Catanzaro.

Ad aprire le “danze” sarà la straordinaria Aymée Nuviola, il cui volto è l’immagine dell’edizione 2024 del Festival d’autunno – sostenuto da Regione Calabria/Calabria Straordinaria, attraverso i fondi Pac 2014/20; dalla Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, dal Comune di Catanzaro, oltre che da vari Enti privati.

Voce potente e versatile, Nuviola presenterà l’11 ottobre alle ore 21 al Teatro Politeama in prima nazionale assoluta il suo nuovo progetto “Timba Jazz”, un omaggio doveroso al Jazz e alla Timba cubana con cui il pubblico potrà ascoltare i classici della musica cubana in una squisita nuova veste, in un’atmosfera potente e accurata. Del resto Aymée Nuviola è nota proprio per la sua capacità di fondere influenze e generi come la salsa, il Jazz, il pop e il soul, in un sound unico capace di conquistare il pubblico di tutto il mondo.

Per questo concerto alla ricerca delle radici musicali della sua isola, Aymée Nuviola sarà accompagnata dai musicisti con cui si esibisce in quintetto, con al basso Samuel Burgos, alla batteria Mitchell Nonnato, alle chitarre Julian Avila, alle percussioni José “Majito” Aguilera, con la partecipazione straordinaria di Kemuel Roig al piano. L’esibizione sarà preceduta alle ore 18, al Piccolo del Politeama, da una masterclass ad ingresso gratuito per chi ha acquistato il biglietto del concerto in cui Aymée Nuviola si racconterà riservando ai partecipanti consigli e aneddoti sulla sua straordinaria carriera.

Sabato 12 ottobre, Time in Jazz si farà in tre. Il primo appuntamento previsto è alle

18 al Chiostro del Complesso monumentale San Giovanni dove ci sarà il debutto in anteprima nazionale – dopo quello all’Amersfoort Jazz Festival dello scorso agosto – del progetto “Chick Corea: a Spanish heart”, un vero e proprio tributo dedicato all’eccezionale pianista di origini calabresi – di Albi per la precisione – recentemente scomparso. Lo spettacolo è una coproduzione del Festival d’autunno insieme all’Amersfoort Jazz Festival e al Sicilia Jazz Fest e sarà un viaggio nella musica di Corea, attraverso storie ed aneddoti della sua vita in una produzione originale ideata e realizzata da Fabio Iannino e Salvatore Bonafede. A portare in scena “A Spanish heart” ci sarà un ensemble orchestrale guidato dallo stesso Bonafede – pianista e compositore palermitano con all’attivo numerosi riconoscimenti, oltre che collaborazioni con la Rai, in teatro (Biennale di Venezia), per le colonne sonore al cinema (ha ottenuto anche una candidatura ai Nastri d’argento) -, che ha anche composto le musiche originali del progetto. I testi originali sono di in parte di Chick Corea, in parte di Fabio Lannino, anche lui siciliano, membro della Fondazione Orchestra Jazz Siciliana e direttore del Real Teatro Santa Cecilia di Palermo, tra le numerose attività portate avanti dal bassista. Oltre a Bonafede al pianoforte e Lannino al basso, nell’ensemble ci saranno Laura Sfilio in qualità di narratrice e cantante, Giuseppe Urso alla batteria, Germano Seggio alla chitarra, Alessandro Laura al sax, Tommaso Lannino al pianoforte. Le musiche che saranno eseguite sono di Chick Corea, di Salvatore Bonafede e di Fabio Lannino.

Sempre giorno 12 ottobre, in serata, alle ore 21, ci si sposterà al Teatro Politeama dove ci sarà un altro imperdibile appuntamento con “Mater”, un evento unico che vedrà salire sul palco tre artisti di fama mondiale quali il leggendario percussionista indiano Trilok Gurtu, il pianista cubano Omar Sosa e la “nostra” Maria Pia De Vito, una delle voci più versatili e apprezzate del panorama musicale italiano, che accompagneranno gli spettatori in un viaggio musicale ispirato al culto della Dea Madre, attraverso una fusione di jazz, world music e influenze etniche. Il concerto sarà preceduto, nel foyer al primo piano del Teatro Politeama, alle ore 19.30 da un incontro con Omar Sosa e Maria Pia De Vito aperto a tutti coloro che hanno acquistato il biglietto per il concerto che potranno incontrare di persona il pianista e la cantante, approfondendo la propria conoscenza del mondo della world music e del jazz.

«Il grande jazz internazionale approda a Catanzaro in questa fantastica due giorni – ha affermato il direttore artistico Santacroce – La sezione riservata al Jazz è un’occasione unica per assistere a momenti musicali di straordinaria bellezza di cui uno, quello di Aymée Nuviola, in prima nazionale assoluta, e per gli spettatori dei concerti di conoscere personalmente gli artisti ospiti del Festival che si racconteranno attraverso i loro segreti artistici e tecnici e le molteplici esperienze personali che li hanno resi protagonisti assoluti nel mondo».

