Yang Chaobin di Huawei: la soluzione di rete incentrata sull’IA aiuta gli operatori a coglierne le opportunità

BARCELLONA, Spagna, 4 marzo 2025 /PRNewswire/ — In occasione del lancio di prodotti e soluzioni Huawei durante l’MWC di Barcellona 2025, Yang Chaobin, direttore del CdA e Ceo dell’ICT Business Group di Huawei, ha lanciato la soluzione di rete incentrata sull’IA sviluppata da Huawei.

Secondo Yang, l’emergere di modelli di IA open source, a basso costo e di alta qualità darà vita a un’ampia gamma di innovazioni nelle applicazioni e accelererà l’avvento di un mondo intelligente.

I progressi nell’IA trasformeranno la società a tre livelli. Consentiranno un’esperienza realmente personalizzata per i consumatori, stimoleranno una collaborazione intelligente nelle aziende e getteranno le basi per un’intelligenza più inclusiva per tutti.

Per quanto riguarda il settore ICT, mentre l’evoluzione della tecnologia e una gamma più diversificata di scenari applicativi creeranno opportunità di crescita senza precedenti, aumenteranno anche le aspettative per l’infrastruttura di rete. Per sfruttare al meglio queste opportunità, gli operatori devono apportare innovazioni radicali in termini di larghezza di banda, latenza, copertura e O&M (gestione e manutenzione) della rete.

“La soluzione di rete incentrata sull’IA di Huawei è progettata per rispondere a queste esigenze”, ha affermato Yang. “Rivoluziona le capacità di rete per consentire la connettività tra tutti i domini. Ciò favorirà il passaggio a una O&M orientata alle applicazioni e rimodellerà i modelli aziendali e di servizio delle telecomunicazioni per sfruttare appieno le nuove opportunità offerte dall’IA”.

Reti incentrate sull’IA – Un approccio a quattro livelli

Yang ha parlato approfonditamente delle sfide che gli operatori dovranno affrontare, spiegando come la soluzione Huawei possa aiutarli a prepararsi al meglio all’ondata di nuove applicazioni basate sull’IA.

“Dobbiamo unire le forze e lavorare insieme in tutto il settore delle telecomunicazioni”, ha concluso Yang Chaobin. “Esponendo le capacità della rete, collaborando con diversi settori e impegnandoci in innovazioni specifiche per ogni scenario, possiamo sfruttare al meglio le nuove opportunità di crescita nell’era dell’IA e avvicinare il mondo a un futuro più luminoso e intelligente”.

L’MWC Barcellona 2025 si terrà dal 3 al 6 marzo a Barcellona, in Spagna. Durante l’evento, Huawei presenterà i suoi ultimi prodotti e soluzioni presso lo stand 1H50 nella Fira Gran Via Hall 1.

Nel 2025, l’implementazione commerciale del 5G-Advanced accelererà e l’IA aiuterà gli operatori a rimodellare il business, l’infrastruttura e l’O&M. Huawei sta lavorando attivamente con operatori e partner in tutto il mondo per accelerare la transizione verso un mondo intelligente.

