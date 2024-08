Yeastar espande le soluzioni di Contact Center con i canali di Live Chat e Facebook Messenger

28 Agosto 2024

XIAMEN, Cina, 28 agosto 2024 /PRNewswire/ — Yeastar, leader mondiale nelle soluzioni di Unified Communications (UC), ha annunciato oggi il lancio della Live Chat e di Facebook Messenger negli ultimi aggiornamenti del suo sistema telefonico Serie P. Questi nuovi canali rafforzano le capacità della soluzione di contact center di Yeastar, che già comprende WhatsApp e SMS.

La Live Chat offre ai clienti una linea diretta con i fornitori attraverso un’interfaccia di chat in tempo reale. Con Yeastar, le aziende possono facilmente implementare un widget di chat sul proprio sito web, con opzioni di stile personalizzabili per allinearsi al proprio branding. Le richieste dei clienti saranno indirizzate a una casella di posta centrale su Linkus UC Client, dove gli agenti potranno gestire in modo efficiente le interazioni da diverse piattaforme. Inoltre, le chat possono essere trasformate in telefonate, fornendo consulenze gratuite che aiutano a trasformare i visitatori del sito web in potenziali clienti.

Inoltre, l’integrazione di Facebook Messenger arricchisce il kit di strumenti del servizio clienti, consentendo alle aziende di connettersi con il proprio pubblico dove già si trova: su una delle piattaforme di social media più popolari al mondo, con oltre 1,3 miliardi di utenti attivi a livello globale.

“L’integrazione della live chat e di Facebook Messenger nella nostra soluzione di contact center è in linea con la nostra visione e rappresenta un’importante pietra miliare nella roadmap CCaaS di Yeastar”, ha dichiarato Arya Zhou, Head of Global Sales di Yeastar. “Man mano che i contact center assumono un ruolo più ampio, le aziende devono adattarsi e dotarsi di strumenti essenziali per fornire un servizio clienti omnicanale. In futuro, continueremo a fornire ulteriori opzioni di comunicazione per aiutarli a eccellere e a differenziarsi sul mercato.”

Informazioni su Yeastar

Yeastar rende il valore digitale facilmente accessibile, dalla proprietà all’adozione, dall’utilizzo quotidiano alla gestione, trasformando il modo in cui le aziende si connettono e comunicano. Yeastar si è affermata come fornitore leader di soluzioni UC con un forte ecosistema, una rete globale di partner di canale e oltre 450.000 clienti in tutto il mondo.

Impegnata a fornire la giusta tecnologia alle aziende orientate al valore, Yeastar offre prodotti e servizi easy-first per le UC&C per consentire loro di vincere nel moderno mondo digitale. Per ulteriori informazioni su Yeastar o per diventare partner di Yeastar, visita il sito https://www.yeastar.com/.

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/yeastar-espande-le-soluzioni-di-contact-center-con-i-canali-di-live-chat-e-facebook-messenger-302231035.html