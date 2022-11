yeedi presenta la Guida ai regali per le festività

Novembre 15, 2022

– BERLINO, 15 novembre 2022 /PRNewswire/ — yeedi è lieta di annunciare la pubblicazione della sua Guida ai regali per le prossime festività. La Guida ai regali per le festività di yeedi include ogni tipo di aspirapolvere robot per soddisfare le esigenze di pulizia di famiglie diverse. Per genitori, freschi sposini o amici, questa guida ai regali sarà fonte di ispirazione con regali entusiasmanti.

yeedi vac station – un eroe per la pulizia della casa 3 in 1

La yeedi vac station aspira, lava e svuota autonomamente il cestino, 3 in 1. Con il sacchetto della polvere che mantiene sigillati 30 giorni di sporco, questo modello può arrivare fino a un mese prima di essere svuotato. Il suo sistema di lavaggio a lunga durata e un potenza di aspirazione di 3000 Pa garantiscono eccellenti risultati di pulizia.

yeedi vac 2 pro – il migliore aspirapolvere robot per famiglie con bambini

Per coloro che hanno frequentemente bisogno di pulire le macchie in cucina, yeedi vac 2 pro è la scelta ideale. Il suo esclusivo sistema oscillante di lavaggio si sposta avanti e indietro per imitare il lavaggio a mano, ma 5 volte più velocemente, per porre rimedio a sversamenti accidentali, macchie essiccate e molto altro ancora. Questo modello è dotato inoltre di tecnologia 3D per evitare gli ostacoli, che evita in modo intelligente gli oggetti normalmente presenti sul pavimento e rileva gli spazi stretti..

yeedi mop station – l’aspirapolvere robot maestro del pulito con la sua stazione di auto-pulizia

Con il sistema di lavaggio a rotazione a doppia potenza, yeedi mop station pro facilita la pulizia. Alcuni robot spruzzano acqua sul pavimento e trascinano il panno di lavaggio per la casa lasciando ovunque scie bagnate. I due panni di yeedi invece vengono premuti saldamente contro il pavimento con una forza di 10 n, per rimuovere le macchie ostinate. Con la sua potenza di aspirazione di 2500 Pa, riesce a spolverare e a rimuovere lo sporco anche dagli angoli più difficili. La scelta perfetta per chi ama girare a piedi nudi per casa.

yeedi vac max – un aiuto per le case grandi con moquette e pavimenti duri

yeedi vac max aspira e lava contemporaneamente, per rimuovere ogni tipo di sporco bagnato e asciutto in un’unica soluzione Con una forte potenza di aspirazione di 3000 Pa, è un vero uragano che piomba sullo sporco. Riconosce i pavimenti in moquette e pianifica di conseguenza il metodo di pulizia. In modalità lavaggio evita la moquette mentre in modalità aspirapolvere aumenta automaticamente la potenza di aspirazione per una pulizia profonda.

yeedi vac hybrid – il robot 2 in 1 che aspira e lava

yeedi vac hybrid è versatile e pronto per affrontare le macchie essiccate e bagnate. Forte potenza di aspirazione e sistema di lavaggio intelligente. Il sensore di rilevamento della moquette integrato riconosce in modo intelligente la moquette ed evita di lavarla. Una spazzola laterale e una spazzola rotante principale combinate con una potenza di aspirazione fino a 2500 Pa che cattura polvere e peli di animali domestici su moquette e pavimenti duri, per una pulizia profonda. Perfetto per gli appartamenti con animali domestici.

yeedi vac 2 – un efficace robot aspirapolvere e lavapavimenti per le famiglie

Le famiglie con bambini spesso devono affrontare pulizie impegnative e rimuovere macchie dai pavimenti: yeedi vac 2 è il regalo migliore che potrete fargli in occasione delle feste. Questo modello è ultrasottile: con i suoi 77 mm arriva facilmente negli spazi ristretti sotto i mobili. Inoltre, in caso di blocco riesce a liberarsi grazie alla tecnologia 3D che permette di evitare in modo intelligente gli oggetti normalmente presenti sul pavimento e rilevare gli spazi stretti.

Inoltre, yeedi sta preparando una campagna di omaggi per le prossime festività. Tra il 24 e il 25 novembre, i clienti avranno la possibilità di vincere regali a sorpresa dopo l’acquisto. Per conoscere meglio il regolamento, tenete d’occhio l’account Instagram di yeedi: yeedi_eu.

Tutti i prodotti di cui sopra sono disponibili anche su eBay, Lasciati conquistare dai regali per le festività 2022.

Informazioni su yeedi

yeedi è un marchio di robot aspirapolvere che aiutano i clienti a risolvere le sfide della vita quotidiana. Convinti che tutte le funzioni e le innovazioni siano costruite per servire quanti più clienti possibile, rendiamo i prodotti per la pulizia intelligente accessibili a un maggior numero di utenti per aiutare le persone a mantenere la casa pulita e salubre con la massima facilità.

