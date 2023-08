Yogurtissimo, parte da Altamura un nuovo modo di fare impresa

Agosto 4, 2023

(Adnkronos) – Non solo realizzare profitti ma anche guardare al bene comune e ad un positivo clima aziendale. E’ questa la filosofia alla base del franchising dello yogurt di qualità creato da Giuseppe Picerno

Altamura (Ba) , 4 agosto 2023. “Un sogno condiviso è una realtà”. E’ la scritta che campeggia sotto il logo Yogurtissimo. E la parola “condivisione” è davvero al centro del progetto di franchising ideato da Giuseppe Picerno, partito da Altamura, in provincia di Bari e che ora conta centri in tutta Italia.

“La yogurteria aperta ad Altamura – spiega Giuseppe Picerno, Mastro Yogurtiere e Ceo di Yogurtissimo – è stata la realizzazione di un mio sogno che all’inizio credevo impossibile e che, invece, grazie alla determinazione e alla collaborazione di familiari ed amici è diventato una realtà bellissima, un punto di riferimento per la città. E allora perché non aiutare altre persone a realizzare il proprio sogno di creare la propria attività, diventando protagonisti della propria storia e raggiungendo l’indipendenza? Da qui è nata l’idea del franchising”: Al centro del progetto c’è una filosofia che mette al centro di tutto la persona, valorizzando le sue capacità e la sua creatività, per costruire un’azienda basata sulle relazioni positive tra dipendenti e clienti che miri certamente al profitto ma anche alla costruzione del bene comune. “Mettiamo a disposizione dei nostri affiliati il know-how maturato in oltre 15 anni di esperienza – osserva Giuseppe Picerno – aiutando soprattutto a progettare ed avviare l’impresa e poi a mantenere gli standard di qualità dei nostri prodotti. Offriamo consulenza, formazione ed assistenza senza però imporre ordini minimi o disposizioni standard per lo stile di marketing e la comunicazione. Il nostro obiettivo non è aprire tanti punti vendita ma aiutare ogni singolo punto vendita a massimizzare il proprio successo. Per condividere conoscenze e successo e creare posti di lavoro solidi”.

