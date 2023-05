Yvette Noel-Schure riceverà un dottorato onorario in occasione della cerimonia di laurea del 2023 alla Berklee Valencia

Maggio 25, 2023

VALENCIA, Spagna, 25 maggio 2023 /PRNewswire/ — La Berklee Valencia conferirà un dottorato onorario in musica alla rinomata imprenditrice responsabile delle PR per il settore della musica e dell’intrattenimento Yvette Noel-Schure, in occasione dell’edizione 2023 della cerimonia di laurea che si terrà lunedi 10 luglio alle 18:00. CET all’Auditori del Palau de les Arts.

La rinomata veterana del settore, nota per il suo lavoro con Beyoncé, Prince, John Legend e Chloe x Halle, tra altri, riceverà un riconoscimento per i suoi straordinari successi professionali, la sua dedizione al settore della musica su scala globale e il suo lavoro per promuovere la diversità multiculturale e l’inclusività per le generazioni future. Negli ultimi cinque anni, il campus di Valencia ha assegnato dottorati onorari a Al Di Meola, Imogen Heap, Lila Downs, Gilberto Gil e Alberto Iglesias.

Durante la cerimonia, la vincitrice avrà l’opportunità di rivolgersi ai laureandi del 2023. I festeggiamenti inizieranno nella serata di sabato 8 luglio, alle 19:00 con La Nit de Berklee, un concerto celebrativo per presentare il talento degli studenti della Berklee Valencia presso l’Auditori del Palau de les Arts.

Informazioni su Yvette Noel-Schure

Yvette Noel-Schure è un’imprenditrice e rinomata pubblicista musicale che si è fatta da sé. Con oltre trent’anni di esperienza nel settore della musica, prima come giornalista e poi come pubblicista musicale, ha rappresentato artisti iconici, tra cui Beyoncé, John Legend, LeAnn Rimes, Chloe x Halle, Prince e Mariah Carey, e altri ancora.

Cresciuta sull’isola caraibica di Grenada, Noel-Schure aveva una profonda passione per le parole e le storie. Dopo essersi trasferita negli Stati Uniti all’età di 14 anni, ha perseguito il suo sogno di diventare giornalista e nel 1985 è entrata a far parte della Black Beat Magazine. In qualità di giornalista musicale, ha incontrato diversi artisti all’inizio della loro carriera e ha avuto l’onore di intervistarle e raccontare le loro storie, tra cui Michael Jackson, Janet Jackson, New Edition, New Kids on the Block, Whitney Houston e Babyface. Nel 1993, mentre lavorava al profilo di Mariah Carey, ha attirato l’attenzione di Larry Jenkins, il vicepresidente senior all’epoca dei media della Columbia Records, che le ha offerto il suo primo lavoro come pubblicista.

Alla Columbia Records ha avuto vari incarichi, tra cui capo dipartimento per i media, un ruolo in cui ha gestito la stampa per ogni genere musicale, e alla fine è diventata vicepresidente senior dei media per questa etichetta. Nel 2010 ha lasciato la Sony Music per co-fondare Schure Media Group, la sua agenzia pubblicitaria e di pianificazione di eventi, con suo marito, David Schure. Beyoncé è stata la loro prima cliente. Il Schure Media Group rappresenta clienti e artisti come Tina Knowles Lawson, Kelly Rowland, Dixson, Buju Banton, Michelle Williams, Teeks, Chloe x Halle e Tan Francia. La società ha rappresentato anche lo spagnolo Julio Iglesias.

Oggi Noel-Schure è responsabile delle comunicazioni per l’azienda ed è anche la principale pubblicista di Parkwood Entertainment, una società di produzione, gestione e intrattenimento fondata da Beyoncé.

Oltre alla sua illustre carriera nel settore musicale, Noel-Schure è anche famosa per il suo attivismo sociale. È una forte sostenitrice della diversità e dell’inclusione nel settore dell’intrattenimento e ha lavorato a lungo per promuovere i diritti delle donne e delle persone di colore. Ha condotto campagne sociali di successo, tra cui il World Humanitarian Day 2012 e 2013 con le Nazioni Unite e Chime for Change con Gucci nella campagna mediatica per il concerto Sound of Change Live del 2013. È membro del consiglio di amministrazione diGucci’s Changemakers. Ha inoltre partecipato a diverse missioni umanitarie in Africa per combattere l’AIDS e collabora a stretto contatto con BeyGOOD, l’iniziativa (ora organizzazione benefica pubblica) fondata da Beyoncé nel 2013 per realizzare programmi con altri partner e aiutare gente di tutto il mondo. Fa parte del team e collabora a stretto contatto con l’UNICEF, per aiutare a risolvere la crisi idrica in Burundi, Africa orientale. Lavora anche al progetto BeyGOOD’s Haiti dedicato ai bambini.

Inoltre, essendo immigrata da Grenada, Noel-Schure spesso torna nel suo Paese d’origine e nelle Indie occidentali in generale ed è ambasciatrice turistica dell’isola. Insieme al marito, ha istituito un fondo per l’istruzione per garantire che gli studenti del suo villaggio e di altre località intorno a Grenada possano entrare al St. Joseph’s Convent Grenville, la scuola superiore privata che ha frequentato prima di lasciare l’isola, oltre a fondi per frequentare la TA Marryshow Community College sull’isola.

Noel-Schure ha dimostrato un profondo impegno nei confronti del campus Berklee Valencia, dove è stata guest lecturer fin dal 2015 e ha lavorato come mentore per l’eccezionale programma di borse di studio femminile di Berklee sin dal 2018. Inoltre, ha partecipato a varie iniziative condotte dagli studenti sulla diversità e l’inclusione ospitate dal campus: Spostare della conversazione: Women Empower Symposium (2015), Project Next-Up (2016), Towards Balance In Music (2017) e la commemorazione della Giornata mondiale della giustizia sociale delle Nazioni Unite di Berklee (2020). Appassionata sostenitrice dell’istruzione, ha ricevuto il Master of Global Entertainment Award di Berklee nel 2019 e ha ricevuto un dottorato onorario in lettere umanistiche presso l’Università di Saint Peter nel New Jersey.

Informazioni sulla Berklee

La Berklee è il principale istituto di musica contemporanea e arti dello spettacolo, che offre corsi di laurea presso i suoi campus di Boston, New York e Valencia, Spagna, e attraverso il suo premiato programma di apprendimento a distanza, il Berklee Online. Dedicato a coltivare il potenziale creativo e professionale degli artisti più ispirati del mondo, l’impegno del Berklee a favore dell’educazione artistica si riflette nel lavoro dei suoi studenti, facoltà ed ex allievi, centinaia dei quali sono stati premiati con Oscar, Grammy, Tony, e Emmy awards.

Al Berklee College of Music e al Boston Conservatory del Berklee, gli studenti esplorano approcci interdisciplinari a musica, danza, teatro, cinema, commercio, assistenza sanitaria, istruzione, tecnologia e altro ancora. I nostri programmi all’avanguardia per la gioventù raggiungono le classi meno abbienti in tutti gli Stati Uniti e non solo. Con studenti ed ex allievi da oltre 100 nazioni e partner didattici in tutto il mondo, forgiamo nuovi collegamenti tra diverse forme artistiche, tradizioni musicali e tecnologie per costruire una comunità di arti globali dinamica, diversificata e collaborativa. Per maggiori informazioni visitare Berklee.edu.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2083417/Yvette_Noel_Schure_Photo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/yvette-noel-schure-ricevera-un-dottorato-onorario-in-occasione-della-cerimonia-di-laurea-del-2023-alla-berklee-valencia-301833428.html