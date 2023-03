Zendure lancia il primo sistema di stoccaggio di energia solare per balconi

Marzo 16, 2023

BERLINO, 16 marzo 2023 /PRNewswire/ — Zendure – Una delle start-up del settore delle tecnologie per l’energia a più rapida crescita, con sede nella Silicon Valley negli Stati Uniti, Cina, e Giappone, lancia SolarFlow, il primo sistema di stoccaggio di energia solare plug-and-play per balconi. Composto da un hub fotovoltaico e da un massimo di quattro batterie, SolarFlow è compatibile con i comuni pannelli solari da balcone, consentendo a coloro che vivono in condomini la possibilità di immagazzinare preziosa energia solare durante il giorno e di utilizzarla di notte. La capacità di 3.840Wh è sufficiente a fornire energia notturna a una famiglia di quattro persone e a tutti i loro dispositivi e elettrodomestici essenziali.

I prezzi elevati dell’energia sono un onere finanziario per molti, e la richiesta di sostenibilità energetica nella vita di tutti i giorni sta diventando sempre più forte, dato che sempre più persone si rivolgono alle energie rinnovabili e investono nei propri impianti fotovoltaici (PV) per produrre elettricità in modo autonomo. Anche il governo tedesco riconosce la necessità di sostenere l’energia solare e recentemente ha reso più accessibile l’acquisto di impianti solari e dei relativi sistemi di stoccaggio di elettricità e inverter, rendendoli esenti da imposte e facendo risparmiare ai consumatori il 19%.

Stoccaggio di energia solare per balconi, a installazione autonoma, facile da usare e conveniente

SolarFlow è un sistema di stoccaggio per persone attente all’energia e ai costi. Il sistema di stoccaggio può essere acquistato come kit completo con un pannello solare e un micro-inverter Zendure. Grazie alla sua compatibilità con i pannelli solari da balcone esistenti sul mercato, può anche essere utilizzato indipendentemente dal fabbricante. I consumatori che dispongono già di pannelli solari per il balcone e di micro-inverter possono quindi collegare facilmente SolarFlow all’apparecchiatura esistente con un connettore MC4. Il kit fotovoltaico di SolarFlow è dotato di un’uscita da 800W e di un sistema di gestione intelligente della batteria, che memorizza l’energia in eccesso nelle batterie LFP associate. SolarFlow impedisce che l’energia generata venga sprecata e la rende facilmente accessibile di notte. In questo modo i consumatori possono risparmiare fino al 32% dei costi energetici annuali.

Caratteristiche principali in sintesi

Ulteriori informazioni disponibili su Il sito ufficiale di Zendure.

Informazioni su Zendure

Zendure è una delle start-up del settore delle tecnologie dell’energia a più rapida crescita con sede nei poli tecnologici della Silicon Valley negli Stati Uniti e della Greater Bay Area nella Silicon Valley cinese. L’obiettivo di Zendure è rendere l’energia accessibile ovunque e in qualsiasi momento e democratizzare la più recente tecnologia energetica. Ciò permetterà di alimentare le varie attività quotidiane grazie a elettricità generata sia in rete che fuori rete in modo pulito e conveniente. Dal 2013, il pluripremiato portafoglio di soluzioni IoT per l’accumulo di energia domestica, stazioni di alimentazione mobili e soluzioni a batteria di Zendure, robuste, versatili e all’avanguardia, ha contribuito a migliorare la vita delle persone in tutto il mondo a casa, al lavoro e nel tempo libero.

