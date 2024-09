Zendure rivoluziona il risparmio energetico grazie alla partnership con Rabot Charge: sbloccati i massimi vantaggi in termini di ‘time of use’ all’IFA 2024

6 Settembre 2024

– BERLINO, 6 settembre 2024 /PRNewswire/ — Zendure, un’azienda EnergyTech in rapida crescita, ha annunciato una collaborazione con il fornitore tedesco di energia verde Rabot Charge all’IFA 2024 di Berlino. Nell’ambito della partnership, Zendure integrerà i prezzi al dettaglio in tempo reale di Rabot Charge nella sua app, migliorando la funzionalità time of use (TOU) per le soluzioni di accumulo energia Hyper 2000 e Ace 1500 targate Zendure.

Grazie a questa partnership, l’app Zendure ora presenta tariffe dinamiche

L’azienda greentech tedesca Rabot Charge offre una tariffa dinamica per l’energia elettrica verde, ideale per la ricarica intelligente dei veicoli elettrici. La partnership tra Zendure e Rabot Charge mira a semplificare l’utilizzo delle tariffe elettriche dinamiche e a massimizzare i tagli sui costi grazie alle soluzioni energetiche di Zendure. A questo scopo, oltre ai prezzi all’ingrosso ‘day ahead’ già integrati da Nord Pool, i prezzi al dettaglio in tempo reale di Rabot Charge ora saranno integrati nell’app Zendure. Come offerta speciale, gli utenti Zendure possono ricevere una prova gratuita di sei mesi del servizio Rabot Charge.

“La nostra partnership con Zendure rappresenta un passo significativo verso un’adozione e un utilizzo più ampi delle tariffe elettriche dinamiche”, ha affermato Julian Patton, Partner Management presso Rabot Charge. “Combinando la nostra competenza in materia di prezzi dinamici con le innovative tecnologie energetiche di Zendure diamo ai consumatori gli strumenti per gestire in modo più intelligente e conveniente i propri consumi energetici”.

Efficienza dei costi nelle ore di picco e fuori picco

Grazie all’integrazione delle tariffe elettriche Nord Pool con Rabot Charge, Hyper 2000 e Ace 1500 di Zendure sono i primi sistemi solari plug-in con la capacità di accedere a più piattaforme TOU e di utilizzare le tariffe per caricare e scaricare l’energia in modo smart. Utilizzando la modalità di determinazione smart dei prezzi, e con l’ausilio di un contatore dell’energia o di una presa intelligenti, le batterie AB1000S/AB2000S di Hyper 2000 o di Ace 1500 possono essere caricate automaticamente nelle ore fuori picco, quando le tariffe elettriche sono basse, ed essere scaricate successivamente, nelle ore di picco.

Gli utenti traggono vantaggio da questa ottimizzazione automatica delle funzionalità di carico e di scarico dell’energia, acquisiscono un maggior controllo sul proprio comportamento in termini di utilizzo e possono far funzionare automaticamente i dispositivi ad alto consumo energetico negli orari in cui i costi dell’elettricità sono bassi. Le modalità tariffarie intelligenti e l’automazione TOU fluida riducono i costi energetici dei proprietari di casa e massimizzano i risparmi.

Oltre al risparmio individuale, le piattaforme tariffarie dinamiche integrate contribuiscono a ridurre le emissioni e a promuovere un uso sostenibile dell’energia. I cicli di carica e scarico ottimizzati riducono la domanda di elettricità nei momenti di picco, alleggerendo così il carico sulle infrastrutture della rete pubblica. Grazie alle rinnovabili, l’energia può essere consumata in modo sostenibile e conveniente anche nei periodi di maggior domanda.

“Siamo entusiasti di offrire ai nostri utenti tutti i vantaggi delle tariffe TOU grazie alle partnership con Rabot Charge e Nord Pool”, ha affermato Bryan Liu, amministratore delegato di Zendure. “Con i nostri Hyper 2000 e Ace 1500, i primi sistemi solari plug-in capaci di accedere a più piattaforme tariffarie dinamiche, creiamo un’automazione TOU fluida. Questo consente ai nostri clienti di ridurre significativamente i propri costi energetici e di sfruttare appieno il potenziale delle rinnovabili”.

Informazioni su Zendure

Fondata nel 2017, Zendure è una delle aziende EnergyTech in più rapida crescita, con sedi nei centri tecnologici della Silicon Valley, degli Stati Uniti e della Greater Bay Area, in Cina, Giappone e Germania. La nostra missione è fornire energia pulita, affidabile e conveniente alle famiglie di tutto il mondo, diffondendo le tecnologie energetiche più recenti.

Contatto con i media: chris.qiu@zendure.com

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2494512/image_5017297_50121974.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/2440958/Zendure_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/zendure-rivoluziona-il-risparmio-energetico-grazie-alla-partnership-con-rabot-charge-sbloccati-i-massimi-vantaggi-in-termini-di-time-of-use-allifa-2024-302240277.html