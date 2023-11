Zendure si integra in modo totalmente innovativo con Shelly Pro 3EM, Shelly 3EM, Shelly Plus Plug S e Shelly Plug S e migliora la gestione smart dell’energia

Novembre 14, 2023

– BERLINO, 13 novembre 2023/PRNewswire/ — Zendure, una startup in rapida crescita attiva nel comparto EnergyTech, e Shelly Group, lo specialista dell’IoT, hanno compiuto un progresso notevole nella gestione dell’energia pulita. Dopo l’annuncio iniziale della rispettiva collaborazione strategica all’IFA nel mese di settembre 2023, ora le due aziende integrano con successo quattro prodotti targati Shelly: Shelly Pro 3EM, Shelly 3EM, Shelly Plus Plug S e Shelly Plug S, nell’hub per la gestione dell’energia di Zendure, ZEN+ Home.

Monitoraggio dei consumi elettrici in tempo reale

ZEN+ Home, l’hub per l’energia di Zendure, che si caratterizza per le funzionalità aperte, intelligenti e plug and play, è un ecosistema per la gestione energetica smart che mette l’utente al comando e, al contempo, offre sostenibilità e taglio sui costi. Integrando il prodotto fiore all’occhiello di Zendure, SolarFlow, con i dispositivi smart di Shelly, il sistema fornisce protezioni automatiche, notifiche, monitoraggio da remoto, controllo in tempo reale e ottimizzazione intelligente del consumo energetico, contribuendo al contenimento delle spese e a un futuro sostenibile, il tutto all’insegna della convenienza.

I prodotti Shelly comunicano con SolarFlow tramite un server cloud. Grazie ai modelli Plus Plug S e Plug S di Shelly, gli utenti possono regolare dinamicamente la corrente in uscita di SolarFlow in base al consumo in tempo reale degli elettrodomestici specificati e all’assorbimento elettrico di base, migliorando così l’autoconsumo elettrico.

Shelly CT (Pro 3EM e 3EM) si interfaccia con SolarFlow e monitora la domanda complessiva di energia della linea, adattando immediatamente la potenza in uscita di SolarFlow. Questa regolazione dinamica non solo migliora il tasso di autoconsumo elettrico, ma permette anche all’AIoT di allocare l’energia in modo intelligente e in tempo reale. La soluzione include il supporto della modalità Appointment con adattamenti più precisi della corrente (30W sotto i 100W, 1W oltre i 100W) e la nuova modalità Basic Load nella modalità Smart Matching, oltre al collegamento elettrico trifase nella modalità Smart CT.

Uno sguardo al futuro della gestione energetica

La collaborazione tra Zendure e Shelly rappresenta un progresso notevole nella gestione smart dell’energia domestica di domani. Combinando le rispettive competenze esclusive, le due aziende hanno creato una piattaforma Clean EnergyTech che coinvolge comunità e famiglie, offrendo uno sguardo sul futuro dello stile di vita sostenibile.

Per ulteriori informazioni su questo partenariato, o per domande sulla produzione, visitare il sito zendure.com oppure il sito shelly.com.

Informazioni su Zendure e su Shelly

Fondata nel 2017, Zendure è tra le startup EnergyTech a crescita più rapida; opera dagli hub tecnologici della Silicon Valley (USA), della Greater Bay Area (Cina), del Giappone e della Germania. Shelly è il brand fiore all’occhiello dell’azienda tecnologica europea Shelly Group (l’ex Allterco), specializzata nell’offerta di innovazione tramite progettazione e produzione, oltre che nella distribuzione di prodotti di qualità elevata per l’IoT.

