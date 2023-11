Zero-waste, rétro e all’insegna dell’anticonformismo: ecco come saranno i matrimoni del 2024

Novembre 6, 2023

(Adnkronos) – ● Bye bye tradizioni, benvenuto antiwedding! Dopo il ritorno alla normalità post pandemia, i matrimoni del 2024 tenderanno ad infrangere le regole puntando su originalità e sperimentazione. Matrimonio.com svela le tendenze imperdibili per il prossimo anno: dallo zoning alla filosofia plastic free, dal roof styling al midnight catering, anche il più piccolo dettaglio conterà per creare un evento innovativo e in linea con la personalità degli sposi.

● Tutti pazzi per gli anni ‘80 e ‘90! L’effetto nostalgia rétro e l’estetica vintage spopoleranno in tutti gli ambiti: dalle decorazioni (divanetti di velluto, telefoni vintage) alla moda (maniche voluminose, spalline, paillettes e mini bouquet).

● Un tripudio di colori vivaci e decisi, come il rosso, l’arancione e il giallo, dominerà la palette nuziale. In particolare, l’illuminazione svolgerà un ruolo fondamentale fino a trasformarsi in un elemento di design.

● La sposa 2024 rompe gli schemi prestabiliti, mescola sapientemente stili e contrasti e inaugura una rivoluzione stilistica senza precedenti: via libera ad abiti black, tute eleganti, tailleur, mini dresses, cravatte e mantelle.

● Total looks, colori chiari, accessori XXL, fantasie gessate: lo sposo non si accontenta più del tradizionale completo nero e punta a sorprendere con outfit sofisticati e originali.

Milano, 6 novembre 2023 – Se il 2023 è stato l’anno del ritorno alla normalità con l’organizzazione di nozze concepite come grandi feste colorate, il 2024 raccoglierà il testimone del suo predecessore e spingerà ancora più forte sull’acceleratore trasformando i matrimoni in veri e propri eventi sontuosi, personalizzati, curati fino al più piccolo dettaglio e, ça va sans dire, traboccanti di glamour. Ma quali saranno i trend più richiesti, i colori predominanti, gli stili più popolari, le caratteristiche degli abiti e le decorazioni più ricercate? Scopriamo in anteprima tutte le tendenze nuziali per il prossimo anno insieme a Matrimonio.com, portale leader del settore nuziale e parte del gruppo internazionale The Knot Worldwide.

1. My wedding, my rules: spopola il trend dell’antiwedding

Il movimento antiwedding con la sua potenza sovversiva, la sua voglia di rompere con il passato e la sua propensione naturale alla sperimentazione sarà l’autentico protagonista dei matrimoni del 2024. Infatti, se c’è una cosa che accomunerà tutti i matrimoni dell’anno che verrà è che… non avranno proprio niente in comune e saranno tutti unici e differenti! Tutto è permesso, non esistono regole di stile (e se ci sono, è consigliato violarle), l’importante è scongiurare l’effetto déjà vu e che ogni elemento, anche il più apparentemente dissonante, contribuisca a trasformare le nozze in un evento innovativo capace di far trasparire la personalità degli sposi. In particolare, i riti personalizzati (della sabbia, della luce, dell’handfasting, ecc.) si consolideranno come must per conferire alla cerimonia un tocco esclusivo e originale.

Festeggiamenti senza fine: lunga vita ai Wedding Chapters

Un matrimonio che dura solo un giorno? Assolutamente out! Inaugurata nel 2023, la tendenza dei Wedding Chapters, ovvero le celebrazioni nuziali in più fasi, trionferà anche nel 2024 assumendo forme inedite. Dai party after party, grazie ai quali coloro che vorranno potranno proseguire la festa nella stessa location o altrove, al brunch del giorno dopo con pool party inclusa. I più avventurieri non rinunceranno a sposarsi in un’altra città o, perché no, all’estero seguendo l’evergreen dei destination wedding.

2. Eco, km zero, plastic free. La parola d’ordine è una (anzi due): zero-waste

Festeggiare in grande stile? Sì, ma sempre nel rispetto dei principi green. Per ridurre l’impatto ambientale, infatti, le coppie che pronunceranno il fatidico “sì, lo voglio” nel 2024 opteranno per un’offerta gastronomica ecofriendly più contenuta volta a evitare gli sprechi, preferendo fornitori a km zero e sensibili al tema della sostenibilità oltre a puntare su buffet e porzioni meno abbondanti. La filosofia plastic free diventa un requisito essenziale, evitando bicchieri, piatti e posate usa e getta. Inoltre, anche gli elementi del set grafico e le decorazioni possono essere zero waste. A tal proposito, perché non riciclare gli allestimenti della cerimonia come elementi per il photocall?

3. Invitati? Pochi ma buoni (e stracoccolati)

Sono lontani i tempi in cui gli sposi invitavano al ricevimento i parenti alla lontana, i cugini di secondo grado, i prozii visti una sola volta nella vita e tutta la settima generazione. Le cose sono cambiate e, sempre in nome del movimento antiwedding che rifiuta le tradizioni e gli obblighi, i matrimoni del 2024 avranno pochi invitati, ma buoni. La tendenza sarà infatti quella di invitare solo amici e parenti stretti, cioè coloro che vivranno l’evento con autentico trasporto, e di renderli partecipi in ogni momento: via libera quindi a dettagli personalizzati e attività instagrammabili come fumogeni colorati, coreografie o tatuaggi all’henné su mani e piedi.

…E gli ospiti diventano artisti!

È il ruolo stesso degli invitati a cambiare radicalmente: da spettatori passivi dell’evento si trasformeranno in protagonisti che potranno dare libero sfogo alla loro vena artistica. Con lo scopo di coinvolgere gli ospiti, infatti, si assisterà ad un boom di proposte originali, divertenti ed emozionanti: firmare l’abito della sposa con appositi acquerelli, realizzare calchi di gesso e alberi con impronte digitali, godersi sedute di pittura dal vivo o, perché no, creare ritratti ad acquerello come souvenir del matrimonio.

4. Ritorno al passato: tutti pazzi per gli anni ‘80 e ‘90

“Certe epoche non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano…” È questo il caso degli anni ‘80 e ‘90 che spopoleranno nei matrimoni del 2024. Musica folk, synth pop, disco e grunge, divanetti di velluto, tappeti, bicchieri di cristallo, tessuti con stampe geometriche, colori fluo e chi più ne ha più ne metta. Lo stile rétro la farà da padrone e dominerà anche le decorazioni e la moda. In tal senso, assisteremo a un tripudio di maniche voluminose, spalline, perle, paillettes e bouquet da sposa in formato mini.

Intrattenimento in chiave vintage

I richiami agli anni ‘80 e ‘90, così come le evocazioni vintage in generale, non si limiteranno solo alla moda e alle decorazioni. Per essere in linea con la tematica rétro scelta, anche nell’ambito dell’intrattenimento ci saranno tante novità. La più gettonata? Il libro delle firme cambia forma e si evolve assumendo le sembianze di un telefono vintage. In tal modo, anziché firmare le pagine del libro, gli invitati potranno lasciare dei veri e propri messaggi creativi personalizzati attraverso questi audio guestbook. Basterà alzare la cornetta del telefono della nonna per lasciare un messaggio ai neosposi!

5. Decorazioni everywhere: il trionfo dell’horror vacui nuziale

Chi ha detto che eleganza è sinonimo di sobrietà e discrezione? I matrimoni del 2024 riscriveranno il concetto di raffinatezza contemporanea grazie a un peculiare e pittoresco pastiche in grado di combinare gli stili più differenti. Dal successo dell’effetto garden style, con la sua innata capacità di abbinare il verde delle piante ai colori metallizzati e al legno, all’effetto a specchio, con cui valorizzare la passatoia che conduce all’altare e anche la sala da ballo. Non bisogna dimenticare poi la tendenza emergente del roof styling, che trasformerà il soffitto in un’opera d’arte. Fiori, piante, lampadari, gabbie e voliere in ferro battuto, candelabri d’epoca, tessuti pregiati, strobosfere disco: dopo gli sposi e gli invitati, il soffitto sarà la vera rockstar del ricevimento. Preparatevi a stare sempre letteralmente col naso all’insù! Il trend back irrinunciabile del 2024? L’erba della Pampa: sta bene su tutto, è tremendamente svolazzante e chic e si può usare come decorazione nel bouquet, sui tavoli, sul soffitto e così via all’infinito.

6. Bye bye pastello, è tempo di luccichio e colori vivaci

Dopo anni e anni di egemonia pastello, è tempo di osare e puntare su tonalità vivaci e vibranti. Il rosso, l’arancione e il giallo con tutte le loro sfumature brillanti domineranno le palette nuziali e saranno messi ancora più in risalto dalle altre grandi protagoniste dei matrimoni 2024: le luci. L’illuminazione, infatti, svolgerà un ruolo cruciale e si convertirà in uno straordinario elemento di design: dai sontuosi candelabri alle romantiche cascate di luci fatate, dalle psichedeliche proiezioni luminose alle installazioni all’avanguardia con cui ottenere un effetto teatrale e romantico giocando con i volumi e i colori.

7. Zoning is the new seating plan

Se il classico seating plan e i tradizionali segnaposto iniziano ad essere considerati come consuetudini un po’ sorpassate e démodé, la nuova frontiera dei matrimoni 2024 si chiama zoning. Di che si tratta? In pratica, tutto cambia perché non saranno più gli sposi a decidere dove posizionare gli invitati durante il banchetto, ma saranno i medesimi ospiti a scegliere dove e con chi accomodarsi all’interno di una zona predefinita. Questa tendenza, che non si allontana molto dal concetto di Wedding Fest che ha davvero spopolato nei matrimoni del 2023, pur mantenendo l’usanza del piatto servito a tavola, conferirà ai matrimoni un’atmosfera più distesa, libera e anticonvenzionale.

8. Arriva la foodosofia notturna: il midnight catering è il nuovo trend

Antipasti, primi, secondi, frutta, dolci… ed anche lo spuntino di mezzanotte. E che spuntino! La tendenza gastronomica che si farà strada nel 2024 ha un nome che non lascia molto spazio all’immaginazione: midnight fast food. Che siano hamburger, tranci di pizza, hot dog o panzerotti, l’importante è che queste squisitezze fast vengano servite a notte fonda. Continueranno ad avere successo anche i food truck e i caratteristici corner gastronomici, sempre più personalizzati secondo i gusti e la storia della coppia.

E la torta? Boom di naked cake e maxi crostate: un solo piano basta e avanza!

Secondo il Rapporto Globale dei Matrimoni 2023 di Matrimonio.com, il taglio della torta è un must in Italia: circa l’84% delle coppie infatti non rinuncia a questo momento clou. Ma quali saranno le wedding cakes più richieste per il prossimo anno? Si sa, come nella moda, anche nella gastronomia tutto torna e le torte protagoniste saranno ancora una volta le naked cake, che prendono il posto di quelle decorate in pasta di zucchero, dall’altezza infinita e dai dettagli esagerati. Di grande tendenza anche le crostate alla frutta XXL e, in generale, le torte a un solo piano grandi e colorate. Da segnalare il ritorno della Champagne Tower, nella versione made in Italy con i vini nostrani, un altro irrinunciabile dello stile vintage del prossimo anno. Uno squisito spumante di qualità, dei bellissimi calici modello Pompadour, una buona manualità per impilarli e sarà un tripudio di bollicine!

9. Outfit black, jumpsuit, tailleur, mantelle: la sposa del 2024 è pura rivoluzione

Abito

L’avevamo anticipato: i matrimoni del 2024 saranno anticonformisti e audaci all’ennesima potenza. Per questo non sorprende che uno dei colori più gettonati per i look sposa del prossimo anno sia proprio lui, l’anticlassico nuziale per eccellenza, il nero. Con quasi 8.000 ricerche su Google solo in Italia, Francia e Spagna e gran protagonista delle ultime collezioni dei più importanti brand internazionali, il nero è la scelta perfetta per la sposa moderna che sia alla ricerca di un outfit provocante e all’avanguardia ed è perfetto sia come look principale che come secondo outfit.

Stando ai dati forniti da Il Libro Bianco del Matrimonio, pubblicato da Matrimonio.com in collaborazione con il professor Carles Torrecilla, Google ed Esade Business School, il costo medio dell’abito da sposa in Italia (accessori inclusi) è di 2.500 € e il 16% delle brides-to-be opta per un abito 2 in 1 o per un cambio d’abito. Sebbene si tratti di una percentuale ancora bassa rispetto ad altri Paesi europei, è anche vero che grazie alle influencer sono sempre di più le brides-to-be che cercano il modo di dare un tocco di modernità alla tradizione, scegliendo un outfit per ogni momento del matrimonio: la cerimonia, la festa, l’afterparty… In tal senso, soprattutto per il secondo look (ma non solo) le opzioni più richieste sono la jumpsuit, il tailleur con gonna, i top con gonna o pantalone o i completi giacca e pantalone. Idee originali per tutti i gusti!

Se in passato era difficile immaginare una sposa con un abito corto, ormai il formato mini dress è stato sdoganato come tendenza per il momento party e non solo. Il mini abito diventerà una pratica abituale tra le spose del 2024 che non disdegnano neanche l’alternativa del vestito 2 in 1: un modello “in progress” a cui è possibile togliere o accorciare la gonna dopo la cerimonia. Per i matrimoni civili, invece, oltre ai mini abiti, spopoleranno gli abiti asimmetrici e i sofisticati mullet dress.

Accessori

Azzardare è quasi un obbligo stilistico per le spose dei matrimoni che verranno. Perciò, non sorprende che uno degli accessori più in del 2024 sia la cravatta, ideale per completare un tailleur o un minidress. Come altri elementi di ispirazione anni ‘80, anche il velo rimarrà imprescindibile sia nei suoi formati più appariscenti e teatrali che in quelli più sobri e chic.

In particolare, sarà la mantella il nuovo ornamento preferito da spose e invitate: si tratta di una delle più importanti tendenze bridal del prossimo anno, come dimostrato dalle collezioni presentate sulle passerelle dell’ultima Barcelona Bridal Fashion Week. Alcune sono sovrapposte, altre incorporate all’abito e, in certi casi, non sono altro che maniche che partono dal collo: la mantella è un accessorio creativo e versatile che offre infinite possibilità e rappresenta un’alternativa originale in caso di clima variabile per fare in modo che la sposa si senta più a suo agio.

10. Total look, gessato e accessori vistosi: lo sposo del 2024 è unconventional

Abito

Se negli anni passati abbiamo assistito al trionfo del total black e del total white, le passerelle di moda nuziale maschile registrano una rivoluzione stilistica che a prima vista può sembrare quasi impercettibile ma che, ad una più attenta analisi, stravolge tutte quelle regole tradizionali a cui fino a pochissimo tempo fa lo sposo sembrava ancorato. Se è innegabile che l’abito con cravatta o papillon è considerato un must per l’88% degli sposi (fonte: Il Libro Bianco del Matrimonio), è anche vero che al groom contemporaneo piace sperimentare e giocare con colori e stili diversi. Chi ha detto che la tinta unita funziona solo in nero o in bianco? La tavolozza delle sfumature è interminabile e allora via libera a total blue, total green, total yellow, ecc. L’inaspettato groom trend back del 2024? Il classico completo gessato rivisitato per lo sposo amante del look rétro.

Accessori

Rosa, verdi, azzurre, arancio. Con motivi jacquard, floreali, geometrici, a pois, psichedeliche, asimmetriche, a quadrettini e chi più ne ha più ne metta. Il must have delle tendenze uomo per lo sposo 2024 passa per gli accessoriin formato XXL: papillon o cravatte in tessuti morbidi, boutonnière flowery di stoffa sempre rigorosamente in versione maxi.

11. One Day Content: i matrimoni non sono mai stati così social

In Italia il fornitore più richiesto dalle coppie (ben l’88%) è il fotografo (fonte: Rapporto Globale dei Matrimoni 2023 di Matrimonio.com). Ma, per rendere le nozze ancora più social, il Same Day Edit (foto o video del matrimonio che vengono scattate e proiettate durante l’evento) sarà più presente che mai ai ricevimenti del 2024. Ogni istante potrà (e dovrà) essere condiviso su Reels o Tiktok e i videografi lavoreranno su montaggi brevi e creativi come cortometraggi del grande giorno per i social, challenge e video durante o post-wedding, trash the dress ma anche autentiche produzioni cinematografiche e reportage in cui le coppie diventano dei modelli.

12. V per Viaggio di nozze della Vendetta… e con figli inclusi!

Luna di miele in una sola località? No, grazie! Le tendenze per i viaggi di nozze 2024 parlano chiaro: le coppie non si accontentano più di un’unica destinazione ma preferiscono dedicare diversi giorni a località differenti per sfruttare al meglio l’esperienza. Prende piede la filosofia del Revenge Travel, la cosiddetta honeymoon per vendetta, la luna di miele in posti esotici e lontani con cui i neo sposi pretendono “vendicarsi” degli anni del lockdown in cui non era possibile pianificare grandi spostamenti. Saranno sempre più numerose le lune di miele con i bambini, ma anche con gli animali da compagnia: qualcosa che non sorprende, visto che, come riportato da Il Libro Bianco del Matrimonio, 1 coppia su 4 ha già figli al momento delle nozze, o con il partner attuale o con uno/a precedente.

Per saperne di più sulle Tendenze Nozze 2024 contenute all’interno di questo comunicato e scoprire altre curiosità, cliccare qui per accedere alla guida completa.

