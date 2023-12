ZetaM si afferma come leader del mercato delle start up

Dicembre 15, 2023

(Adnkronos) – Con le sue attività innovative, la holding di Massimo Zanetti crea opportunità professionali e accresce il valore del territorio

Cavaion Veronese (VR) 15/12/2023. Quella di Massimo Zanetti e di ZetaMè una storia di riscatto, una di quelle narrazioni audaci in grado di motivare anche i più scettici e capace di fare breccia nell’obsoleta retorica che vede i giovani costretti a lasciare l’Italia per creare altrove un futuro fatto di certezze e stabilità economica. Cresciuto al fianco del padre, commercialista e consulente del lavoro, e della madre, anche lei imprenditrice in un tempo in cui le donne non avevano le opportunità di carriera che meritavano, Zanetti scopre presto una sfrenata passione per l’imprenditoria e la gestione aziendale. Dopo anni passati nel mondo dell’automotive e del Racing, nei primi anni ’10 il giovane veronese si avvicina al settore della mobilità sostenibile entrando in Gardenergy, una start up innovativa che fu tra le prime a riconoscere il grande potenziale dei motori elettrici. Il resto è storia.

“In quegli anni mi sono avvicinato a Trentino Sviluppo, un network di servizi che funge da incubatore di start up, una realtà in cui le idee innovative sono protagoniste, uno spazio creativo che garantisce accesso a fondi, bandi, incentivi e agevolazioni”, racconta Zanetti. “Con la forza economica a cui avevo finalmente accesso, grazie anche ai visionari investitori che ancora gravitano attorno a quella community, ho potuto partecipare allo sviluppo di un’altra importante start up, la Bermat srl, leader nella creazione di auto con stampanti 3D, nuova frontiera tecnologica che permette di abbattere i costi e di creare business sostenibili. Ma non ci siamo fermati lì e, con il supporto degli ottimi tecnici del team di Trentino Sviluppo, sono approdato in Smart Pricing, un brand che aiuta le strutture ricettive a gestire i prezzi e le tariffe secondo le regole del revenue management, un sistema che aggiunge flessibilità ai listini secondo un algoritmo che considera fattori quali competitor, condizioni meteo, domanda, ecc. Io e mia moglie, che abbiamo una piccola attività ricettiva sul lago di Garda, abbiamo subito registrato un aumento del 20 percento del fatturato, appurando, così, la grande efficacia di un sistema che garantisce di stare al passo coi tempi e di posizionarsi al meglio sul mercato”.

Ma il bello arriva quando il giovane imprenditore di Verona, grazie all’ausilio di Doorway, una piattaforma certificata che gestisce e valuta investimenti mirati,entra come socio in IH1 Mamazen, la prima start up studio in grado di monitorare il mercato, individuare gli interessi dei consumatori e creare il match perfetto tra domanda e offerta. “Con Mamazen siamo riusciti a ottimizzare e targettizzare l’attività, allo scopo di sviluppare idee e concretizzarle in ulteriori start up innovative, cercando di contenere i rischi d’impresa”, spiega l’imprenditore. “In questo modo abbiamo dato vita a un sistema ciclico che produce e vende idee vincenti sotto forma di attività già avviate. In un mondo in cui nove start up su dieci falliscono per i più svariati motivi, come difficoltà di gestione, di reperire liquidità e di raggiungere un certo livello di affidabilità bancaria, Mamazen assicura un alto tasso di efficacia. Questo, unito alla sicurezza economica generata dall’attività turistica che porto avanti con mia moglie, mi garantisce di poter perseguire in tranquillità l’obiettivo mio e di Mamazen, con cui condivido la visione: dar vita, ogni anno,a un tot di start up capaci di collocarsi in modo efficace sul mercato. Tutto questo, ovviamente, sotto il grande cappello della holding ZetaM, la struttura amministrativa, commerciale e legale con la quale gestiamo tutte i nostri business”.

Lavorando su molteplici fronti, ZetaM riesce a diversificare le attività, rendendosi protagonista nei settori dell’energia green, dell’accessibilità ai servizi e dell’innovazione, tutte aree che aggiungono immenso valore al territorio. “Per noi lo sviluppo del territorio è una priorità”, afferma Zanetti. “Creare occupazione giovanile, sinergia con le Università e opportunità lavorative è la vera missione di ZetaM. Il mercato delle start up ha bisogno di persone che abbiano voglia di mettersi in gioco esplorando tutta l’infinita gamma di scelte strategiche che si possono percorrere. Noi abbiamo creato il network, abbiamo messo a disposizione competenze e visioni futuribili, ora tocca alle nuove generazioni conquistarsi un posto nel mondo che verrà”.

https://www.zetamsrl.com/