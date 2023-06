ZIM espande la partnership con 40Seas per offrire soluzioni di finanziamento digitali flessibili alla propria base di clienti

Giugno 21, 2023

HAIFA, Israele, 21 giugno 2023 /PRNewswire/ — ZIM Integrated Shipping Services Ltd (NYSE: ZIM) ha annunciato oggi l’ampliamento della sua partnership con la piattaforma di finanziamento commerciale transfrontaliero 40Seas, integrando la soluzione di finanziamento digitale flessibile di 40Seas attraverso il sito web di ZIM e Ship4wd, la pluripremiata filiale digitale di ZIM per le spedizioni.

L’ampliamento della collaborazione dimostra l’impegno di ZIM a trasformare le pratiche di spedizione tradizionali nell’era digitale e a migliorare le scelte dei clienti fornendo loro un’esperienza digitale senza soluzione di continuità per consentire un accesso più rapido ed economico al capitale per soddisfare le loro esigenze di credito. Questo nuovo servizio verrà implementato gradualmente a partire da Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Francia, Germania, Italia, Belgio, Paesi Bassi e Australia, con ulteriori paesi aggiunti nel tempo.

Con la soluzione di finanziamento digitale flessibile di 40Seas integrata in ZIM e Ship4wd, i clienti potranno differire il pagamento delle spese di trasporto per un periodo massimo di 90 giorni dalla data della fattura, nonché sfruttare la linea di credito di 40Seas per finanziare il carico, a condizione di soddisfare i requisiti di ammissibilità.

In un contesto di volatilità macroeconomica e di aumento dei costi di capitale, le PMI impegnate nel commercio globale stanno lottando per proteggere il flusso di cassa e per ottenere profitti. ZIM e 40Seas intendono sostenere le PMI importatrici ed esportatrici per colmare questo gap finanziario. Con il concetto pionieristico di “Spedisci ora, paga dopo”, 40Seas consente agli esportatori di essere pagati immediatamente al momento della spedizione, mentre fornisce agli importatori opzioni di pagamento differito che consentono loro di incrementare la crescita del business durante il ciclo di vendita senza vincolare le linee di credito disponibili.

All’inizio di quest’anno, ZIM ha partecipato al round di finanziamento di 40Seas per un valore di 11 milioni di dollari e ha anche fornito a 40Seas una linea di credito fino a 100 milioni di dollari per espandere la propria attività a esportatori e importatori.

Eli Glickman, Presidente e CEO di ZIM, ha dichiarato: “Siamo lieti di espandere la nostra partnership con 40Seas, che continua a sottolineare il nostro impegno nel fornire un’esperienza di servizio il più possibile incentrata sul cliente, con una soluzione integrata che trasformerà il modo in cui i nostri clienti globali accedono ai finanziamenti, sviluppando al contempo ulteriori flussi di entrate che completano la nostra attività di spedizione principale. ZIM e 40Seas sono fermamente allineati nel promuovere l’innovazione digitale nel settore delle spedizioni e, insieme, non vediamo l’ora di superare i limiti e di eliminare gli impedimenti legati al finanziamento del commercio globale.”

Eyal Moldovan, co-fondatore e CEO di 40Seas, ha dichiarato: “Siamo lieti di ampliare la nostra partnership con ZIM, un leader di mercato che ha sostenuto la nostra missione fin dal primo giorno. Unendo le forze di una piattaforma di finanziamento del commercio come 40Seas, di un vettore importante come ZIM e di uno spedizioniere digitale dinamico come Ship4wd, possiamo fare grandi passi avanti nella trasformazione del panorama logistico globale. Inoltre, la vasta esperienza di ZIM nel commercio transfrontaliero, la forte posizione di mercato e gli stretti legami con gli attori dell’ecosistema saranno preziosi per accelerare la nostra espansione globale”.

Dichiarazioni previsionali di ZIM Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali, secondo la definizione di questo termine contenuta nella Sezione 27E dello US Securities Act del 1933, e successive modifiche, nella Sezione 21E dello US Securities Exchange Act del 1934, e successive modifiche, e nelle disposizioni Safe Harbor dello US Private Securities Litigation Reform Act del 1995. Parole come “sarà”, “credere”, “anticipare”, “aspettarsi”, “intendere”, “sforzarsi”, “cercare”, “pianificare”, “potrebbe”, “potrebbe”, “prevedere”, “obiettivo”, “traguardo”, declinazioni di queste parole ed espressioni simili, di solito esprimono dichiarazioni previsionali, ma queste parole non sono le uniche che esprimono tali dichiarazioni. Abbiamo basato queste dichiarazioni previsionali sulle nostre attuali conoscenze e sulle nostre attuali convinzioni e aspettative riguardo a possibili eventi futuri. Le presenti dichiarazioni previsionali sono soggette a rischi, incertezze e ipotesi, tra cui rischi potenziali, commerciali, di credito, operativi e di altro tipo relativi all’espansione della collaborazione tra ZIM e 40Seas, come descritto nel presente comunicato stampa. I risultati e gli eventi effettivi possono differire da queste dichiarazioni previsionali, anche in modo sostanziale.

Informazioni su ZIMFondata in Israele nel 1945, ZIM (NYSE: ZIM) è una compagnia di navigazione di linea leader a livello mondiale nel settore dei container, con attività consolidate in più di 90 Paesi che servono circa 34.000 clienti in oltre 300 porti in tutto il mondo. ZIM sfrutta le strategie digitali e l’impegno nei confronti dei valori ESG per fornire ai clienti servizi innovativi di trasporto e logistica marittima e un’esperienza cliente eccezionale. La strategia differenziata di nicchia globale di ZIM, basata su una gestione e un impiego agili della flotta, copre le principali rotte commerciali con un’attenzione particolare a mercati selezionati in cui l’azienda detiene vantaggi competitivi. Ulteriori informazioni su ZIM sono disponibili sul sito www.ZIM.com.

Informazioni su 40Seas:40Seas è una piattaforma fintech per il finanziamento del commercio transfrontaliero, pensata per le PMI impegnate nel commercio globale. Sfruttando la tecnologia data-driven, l’azienda è in grado di offrire opzioni di pagamento flessibili che sono pronte a sconvolgere le soluzioni di finanziamento commerciale tradizionali, rendendo più veloce, più economico e più facile per gli operatori della catena di approvvigionamento – importatori, esportatori, spedizionieri e agenzie di sourcing – l’accesso al capitale circolante. Per saperne di più, visita il sito www.40seas.com

