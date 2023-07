ZTE aiuta Tang West Market Group a vincere il prestigioso premio 5G Industry Challenge ai GSMA Asia Mobile Awards

Luglio 10, 2023

SHANGHAI, 10 luglio 2023 /PRNewswire/ — ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), fornitore leader a livello mondiale di soluzioni tecnologiche per l’informazione e la comunicazione, ha annunciato il successo del progetto Metaverso culturale e artistico del Tang West Market Group. Creato grazie alla collaborazione tra ZTE Corporation, Tang West Market Group, China Mobile Communications Group Shaanxi Co. Ltd., China Mobile Cloud, Hainan International Culture and Artworks Exchange e il Comitato dei musei non statali dell’Associazione dei musei cinesi, il progetto è stato premiato con il prestigioso 5G Industry Challenge Award ai GSMA 2023 Asia Mobile Awards (AMO) tenutisi durante il MWC di Shanghai.

I GSMA Asia Mobile Awards (AMO), istituiti nel 2006, rappresentano un riconoscimento molto apprezzato nell’ambito del settore delle telecomunicazioni asiatico. Il 5G Industry Challenge Award mira a premiare coloro che propongono modelli economici sostenibili e mostrano il potere trasformativo del 5G nel rivoluzionare le industrie, contribuendo così a un futuro più luminoso.

Attingendo alla sua ricercata catena di industrie culturali e alla vasta esperienza di China Mobile Shaanxi Branch e ZTE Corporation nel campo del 5G+XR e del video, Tang West Market Group, in collaborazione con i suoi partner, sta portando avanti l’esplorazione dell’innovazione digitale culturale. I partner sono impegnati insieme nel creare il Metaverso culturale e artistico del Tang West Market Group, un’impresa visionaria che mira a forgiare nuovi paradigmi, a tracciare territori inesplorati e a raggiungere progressi rivoluzionari nello sviluppo di industrie culturali uniche.

Costruendo una piattaforma Metaverso culturale e di opere d’arte e una piattaforma di transazione, questa iniziativa spinge Tang West Market Group verso l’espansione dalle industrie culturali tradizionali al mondo della cultura digitale. Sfruttando tecnologie all’avanguardia come il 5G, l’XR, il video, il cloud computing e il vSTB, il progetto crea un’infrastruttura digitale per la presentazione e l’interazione con opere d’arte culturali e digitali, nota come “Art Realm”. Inoltre, sfruttando l’abilità del 5G, della blockchain e del cloud computing, viene creata una piattaforma di commercio di opere d’arte, che facilita le esposizioni e le compravendite online di opere d’arte. Sfruttando le risorse della Borsa internazionale della cultura e delle opere d’arte di Hainan, questa iniziativa concretizza la circolazione dei beni culturali digitali.

In futuro, ZTE Corporation continuerà a collaborare con il suo ecosistema di partner per guidare l’esplorazione nel campo del 5G+XR per la digitalizzazione culturale. Attraverso la fusione di “tecnologia + cultura”, l’obiettivo è introdurre un maggior numero di servizi di digitalizzazione culturale, arricchire la sfera culturale delle persone e promuovere uno sviluppo sostenibile e di alta qualità dell’industria culturale digitale.

