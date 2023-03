ZTE e AIS annunciano il primo tablet 3D•AI al mondo che non necessita di occhialie firmano un protocollo d’intesa all’MWC 2023

Marzo 3, 2023

BARCELLONA, Spagna, 3 marzo 2023 /PRNewswire/ — ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), leader mondiale nella fornitura di soluzioni tecnologiche per l’informazione e la comunicazione, ha stretto una partnership con AIS, il più grande operatore di telefonia mobile della Thailandia, per annunciare insieme il primo tablet 3D•AI al mondo – nubia Pad 3D, al Mobile World Congress 2023.

Questo innovativo dispositivo è dotato di una tecnologia integrata che permette di vivere esperienze 3D immersive in videochiamate, streaming e giochi, nonché in applicazioni di condivisione e creazione di contenuti, senza bisogno di indossare occhiali.

Al MWC 2023, i due partner hanno firmato un protocollo d’intesa: AIS e ZTE hanno concordato una partnership strategica globale per migliorare ulteriormente la cooperazione sui prodotti innovativi a beneficio dei reciproci ecosistemi di prodotti. ZTE collaborerà con AIS per mantenere la propria leadership tecnologica in Thailandia e AIS garantirà la posizione di mercato di ZTE in quanto prezioso partner digitale economico chiave di AIS in Thailandia, promuovendo congiuntamente lo sviluppo del settore delle comunicazioni della Thailandia.Ni Fei, Vice Presidente Senior di ZTE Corporation e Presidente di ZTE Mobile Devices, ha dichiarato: «ZTE sta attivamente espandendo il layout degli scenari multi-ecologici e collaborando con AIS per portare prodotti tecnologici innovativi che offrano un’esperienza di alta qualità a un maggior numero di utenti in tutto il mondo. Con la nuova tecnologia 3D, gli utenti possono vivere un’esperienza 3D ricca e naturale senza bisogno di occhiali».

Tanapong Ittisakulchai, Chief Enterprise Business Officer (CEBO) di AIS, ha dichiarato: «Come fornitore di servizi per la vita digitale col maggior spettro di frequenze 5G in Thailandia, il nostro obbligo è quello di offrire al pubblico thailandese esperienze digitali di eccellenza, sia sulla banda larga mobile che domestica (100% fibra). Lavorare con ZTE come partner strategico sia sulle reti che sui dispositivi è una chiara attuazione di questa politica.»

Ricco di scienza e tecnologia, il nubia Pad 3D, sviluppato congiuntamente da ZTE e dall’azienda leader mondiale nello sviluppo del 3D senza occhiali Leia Inc., è dotato dell’esclusiva tecnologia 3D lightfield di Leia e di una straordinaria potenza di calcolo AI per adattare in 3D vari scenari di applicazione, realizzare l’AI Face-Tracking in tempo reale per una perfetta corrispondenza della visuale (8 viste lightfield al massimo), conversione in tempo reale dei contenuti 2D in 3D basata sull’AI, elaborazione 3D eseguita dall’AI dei contenuti ripresi dalle fotocamere anteriori e posteriori ed è inoltre compatibile con le popolari applicazioni AI 3D per la creazione artistica. È dotato di uno schermo 2.5K da 12,4 pollici e di quattro altoparlanti Dolby surround simmetrici che offrono un’esperienza audio e video immersiva. Col più grande ecosistema di contenuti 3D al mondo, permette agli utenti di godere direttamente per la prima volta di chat 3D in realtà aumentata, cinema privato 3D, giochi immersivi 3D e altri scenari. Spinto dal chipset Snapdragon serie 8, il nubia Pad 3D si distingue per le prestazioni e offre all’utente un’esperienza migliorata sotto ogni aspetto grazie alla batteria da 9070 mAh e al caricabatterie rapido da 33 W.

Questo prodotto sarà lanciato ufficialmente in Thailandia nel 2° trimestre di quest’anno tramite il canale online di AIS.

AIS ha collaborato con ZTE a diversi progetti in precedenza. A marzo 2022, ZTE e AIS hanno collaborato con Qualcomm per completare il primo test al mondo di doppia connettività 5G mmWave (NR-DC) basato su sub-6G e alta frequenza 26 GHz. A giugno 2022, i due partner hanno firmato un accordo di cooperazione strategica per costruire la prima rete 5G di alto livello della Thailandia. La firma di questa cooperazione strategica segna una nuova svolta per AIS e ZTE nel campo dei prodotti elettronici di consumo innovativi. ZTE e AIS collaboreranno intensamente in entrambi i campi B2B e B2C, tra cui la costruzione della rete 5G, l’espansione dell’applicazione industriale del 5G e l’innovazione degli eco-prodotti di consumo, per promuovere lo sviluppo dell’economia digitale in Thailandia.

Informazioni su AIS

Advanced Info Service Public Company Limited (AIS) è il fornitore di servizi digitali 5G col maggior spettro di frequenze per la fornitura del servizio, totalizzando 1420 MHz. La società ha il maggior numero di abbonati in Thailandia, contandone oltre 46 milioni a dicembre 2022. AIS è pronta a fornire la tecnologia 5G alla Thailandia, attualmente copre 77 province tramite 3 attività principali: telefonia mobile, banda larga domestica ad alta velocità tramite AIS Fibre e servizi digitali nelle 5 forme di video, Cloud, pagamenti digitali, Internet delle cose (IoT) e servizi forniti in partnership. L’azienda si sta espandendo anche in AIS eSports e AIS Insurance Service. Tutto questo per perseguire l’obiettivo di diventare un’azienda Cognitive Tech-Co, per sostenere una infrastruttura digitale robusta per il paese, dare una spinta al potenziale competitivo del settore industriale e migliorare la qualità di vita di tutti i thailandesi. Ci trovate su www.ais.th

INFORMAZIONI SU ZTE:

ZTE aiuta a connettere il mondo grazie alla continua innovazione per un futuro migliore. L’azienda fornisce tecnologie innovative e soluzioni integrate, il suo portfolio comprende tutte le serie di tecnologie wireless, via cavo, dispositivi e servizi di telecomunicazioni professionali. Al servizio di oltre un quarto della popolazione mondiale, ZTE si dedica alla creazione di un ecosistema digitale e intelligente e a portare connettività e fiducia ovunque. ZTE è quotata sia nella borsa di Hong Kong che di Shenzhen. www.zte.com.cn/global

SEGUITECI:Facebook www.facebook.com/ZTECorpTwitter www.twitter.com/ZTEPressLinkedIn www.linkedin.com/company/zte

RICHIESTE DEI MEDIA:

ZTE CorporationComunicazionie-mail: ZTE.press.release@zte.com.cn

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/zte-e-ais-annunciano-il-primo-tablet-3dai-al-mondo-che-non-necessita-di-occhialie-firmano-un-protocollo-dintesa-allmwc-2023-301761931.html