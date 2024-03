ZTE ospita la conferenza sulle innovazioni 5G Advanced e il rilascio di nuovi prodotti al MWC24

Marzo 1, 2024

– BARCELLONA, Spagna, 1 marzo 2024 /PRNewswire/ — ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), fornitore leader a livello mondiale di soluzioni tecnologiche per l’informazione e la comunicazione, ha ospitato la “Conferenza sulla 5G-Advanced Innovation e sul lancio di nuovi prodotti 5G” al MWC Barcelona 2024, durante la quale ha dimostrato il piano e le innovazioni futuristiche di ZTE per l’era 5G-A e ha rilasciato 10 nuovi straordinari prodotti 5G-A, preparandosi appieno per l’uso commerciale 5G-A. Alla conferenza hanno partecipato anche i tre principali operatori di telecomunicazioni e partner industriali della Cina.

Zhang Wanchun, vicepresidente senior di ZTE, ha sottolineato nel suo discorso di apertura che la presentazione delle tecnologie 5G­Advanced rappresenta una pietra miliare entusiasmante per le possibilità e il potenziale del futuro sviluppo della tecnologia di comunicazione. Il 5G­Advanced rappresenta più di uno stadio di evoluzione dal 5G al 6G in termini di velocità e connettività: segnala un cambiamento di paradigma nel modo in cui le persone vivono, lavorano e giocano. Zhang Wanchun ha invitato l’industria a unire le forze e a lavorare insieme per un mondo più smart e più connesso.

Li Xiaotong, vicepresidente di ZTE e direttore generale dei prodotti RAN, ha tenuto un discorso dal titolo “Il nuovo orizzonte del 5G Advancedd” con cui ha condiviso la conoscenza , la pianificazione e i risultati di ZTE sul 5G­A. “Il 5G­A rappresenta un potenziamento del 5G e una transizione verso il 6G. Il 5G­A migliorerà le capacità in tre principali scenari 5G, in termini di eMBB, mMTC e uRLLC e, nel frattempo, aprirà tre scenari principali, tra cui rilevamento e comunicazione integrati, intelligenza universale e connettività ubiqua”, ha detto Li Xiaotong. “Attraverso il miglioramento e l’espansione degli scenari a sei dimensioni, il 5G­A consentiràdi creare un valore illimitatoper la vita digitale B2C, l’industria digitale B2B e la società digitale B2X. ZTE ha implementato diversi casi d’uso del 5G-A in diversi ambiti, dimostrando le entusiasmanti prospettive del 5G-A”.

Durante l’evento di lancio del prodotto, ZTE ha presentato 10 straordinari prodotti innovativi che incorporano tre categorie, i prodotti UBR e FDD M­MIMO più semplici ed efficienti, i prodotti mmWave e la stazione base terrestre NTN per estendere gli scenari 5G­A e una serie di prodotti con comunicazione ed elaborazione integrate per ricche applicazioni B2C e B2B.

Alla conferenza, anche i rappresentanti dei tre principali operatori cinesi hanno condiviso rispettivamente la loro esperienza pratica e le loro conoscenze uniche sul 5G-A.

Cao Lei, vicedirettore della tecnologia wireless e terminale del China Mobile Research Institute, ha tenuto un discorso dal titolo “Il 5G­A promuove la prosperità dell’economia a bassa quota”, in cui ha delineato sistematicamente le tendenze di crescita in questo ambito, gli scenari commerciali che comprende e il ruolo chiave del 5G-A nel rafforzamento di questo settore.

Cao Lei ha affermato che l’economia a bassa quota è diventata una nuova via per lo sviluppo economico globale, coprendo la logisticaexpress, il salvataggio di emergenza, il monitoraggio ambientale, l’agricoltura, la silvicoltura e la protezione delle piante, l’intrattenimento dei consumatori e molti altri campi. Quando il 5G­A incontra nuove percorsi, generaopportunità illimitate.

China Mobile collabora attivamente con l’industria per condurre ricerche sulla tecnologia di rete intelligente a bassa quota basata sul 5G-A, assume la guida nella formulazione di standard tecnici come l’identificazione della capacità del terminale UAV, propone un sistema tecnologico di rete a bassa quota per tutti gli scenari e propone in modo innovativo tecnologie chiave come il controllo delle interferenze basato sul terminale in risposta ai problemi di interferenze elevate e frequenti passaggi di mano nello scenario a bassa quota.

Fan Bin, direttore della rete wireless di China Unicom, ha sottolineato che China Unicom ha creato la più grande rete 5G mondiale co­costruita e condivisa e ha ottenuto risultati significativi nelle applicazioni industriali 5G. Con il potenziamento delle capacità di rete, le applicazioni 5G nei settori verticali si stanno spostando sempre più dalla produzione non critica alla produzione critica. Il 5G­A con elevata capacità deterministica è una delle migliori scelte per soddisfare i requisiti di mobilità, resistenza all’utilizzo, connettività massiccia e regolazioni frequenti. China Unicom, insieme a ZTE e ad aziende leader del settore, ha condotto molteplici pratiche commerciali di applicazioni 5G-A nei domini critici della produzione, come 5G-A + applicazioni PLC basate sul cloud in WuHu Midea Kitchen & Bath Appliances Manufacturing Co., Ltd. e 5G-A + applicazioni di controllo industriale in Wuhan Iron and Steel Co.,Ltd.

Wei Yao, direttore del China Telecom Research Institute of Mobile and Terminal Technology, ha presentato i significativi progressi raggiunti da China Telecom nella rete deterministica. Inoltre, sulla base dell’esperienza della società nelle pratiche di trasformazione digitale nel settore, ha discusso la direzione futura dello sviluppo della rete wireless. Wei Yao ha sottolineato che stabilireuna capacità di rete deterministica è fondamentale affinché le applicazioni industriali possano penetrare efficacemente nella produzione critica. In collaborazione con ZTE, China Telecom mira a continuare a guidare l’innovazione tecnologica e a potenziare il nuovo sviluppo delle industrie.

Il 5G-A sta per entrare nella fase di costruzione su larga scala e per accelerare l’uso commerciale. ZTE lavorerà con tutti i settori del comparto per promuovere congiuntamente la commercializzazione della tecnologia 5G-A e guidare lo sviluppo della trasformazione digitale e smart globale.

