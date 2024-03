ZTE porta al MWC 2024 le migliori tecnologie 5G-A, per un futuro intelligente

Marzo 1, 2024

BARCELLONA, Spagna, 1 marzo 2024 /PRNewswire/ — ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), fornitore leader a livello mondiale di soluzioni tecnologiche per l’informazione e la comunicazione, è orgoglioso di svelare le principali attrazioni del 5G-A durante il Mobile World Congress 2024.

Infrastrutture verdi che perseguono la curva perfetta bit-watt

La piattaforma radio più recente raggiunge un’efficienza PA quasi costante, garantendo prestazioni ottimali in ogni momento. Ciò consente un’efficienza PA superiore di 25-30 punti percentuali e un consumo energetico RRU inferiore del 35% rispetto alla media del settore.

La prima tecnologia di ibernazione del settore è stata implementata su larga scala su oltre 300.000 AAU per ridurre il consumo energetico delle AAU fino a 5 watt in assenza di traffico. Questa tecnologia è stata applicata anche alle RRU, contribuendo al raggiungimento di un consumo energetico pari a 3 watt in assenza di traffico. Per le celle piccole, l’ibernazione consente 0 watt per le pRRU quando in assenza di traffico, e la cella può essere risvegliata in pochi secondi quando ci sono tentativi di accesso al servizio.

5G-A B2C: Esperienze 10Gbps+ senza interruzioni

Uni-Radio (A+P) raggiunge un’integrazione estremamente semplificata di 7 bande in 1, con AAU dual-band, l’UBR a 5 bande unico del settore e l’antenna FDD full-band, ottenendo una riduzione delle unità radio da 10 a 1.

L’RRU 12TR dual-band, unico nel settore, si evolve sulla base di una nuova piattaforma, raggiungendo un’efficienza PA quasi costante. Ciò consente un consumo energetico RRU inferiore del 35% rispetto alla media del settore. Con il primo pooling RF del settore, 12TR RRU consente la condivisione della potenza in uscita tra settori. Per qualsiasi settore, 4*120 W possono essere utilizzati come 4×160 W, ottenendo una maggiore efficienza energetica.

Massive MIMO in modalità FDD tri-band supporta tutti i RAT da 2G a 5G e NB-IoT con un’impressionante potenza in uscita di 640 W in soli 115 litri, ottenendo un miglioramento della produttività fino a 6 volte. Inoltre, il beamforming dell’IA migliora le prestazioni Massive MIMO FDD del 30%, mentre il DSS a livello di raggio, unico nel settore, ottimizza l’utilizzo dello spettro, ottenendo un ulteriore guadagno della velocità dati del 10%.

L’AAU mmWave con larghezza di banda da 1,6 GHz più ampia del settore consente a una singola cella di raggiungere una capacità di oltre 28 Gbps, consentendo esperienze di oltre 10 Gbps. È impiegabile in diverse situazioni, tra cui l’accesso wireless fisso (FWA), il backhaul mobile a banda larga e la trasmissione live UHD.

5G-A B2B: Integrazione rete-cloud, messa in servizio del servizio in un’ora

UniEngine realizza l’integrazione all-in-one di 5G core, 5G RAN e O&M semplificato, fornendo al tempo stesso un’elaborazione potente per consentire un’implementazione semplice di applicazioni di terze parti. Le capacità deterministiche migliorate della RAN offrono garanzie di servizio molto migliori. L’O&M semplificato assiste in modo significativo anche le imprese meno esperte nell’implementazione delle proprie reti 5G private e consente il monitoraggio delle prestazioni del servizio end-to-end.

CampSite, grande quanto una valigia, è facile da utilizzare da parte di una sola persona. Integra comunicazione e calcolo, consentendo la configurazione della rete 5G-A entro un’ora. Inoltre, con l’inclusione di MiCell, la prima soluzione di pooling IF e microcelle distribuite mmWave del settore, raggiunge una copertura di 2.500 m2, offrendo fino a 6 Gbps di downlink o 4 Gbps di uplink, con una latenza estremamente bassa di 4 ms @99,99% e affidabilità elevata. CampSite facilita nuovi casi d’uso come la trasmissione TV basata sul 5G, l’intrattenimento VR wireless su larga scala e senza zaino, tra gli altri.

5G-A B2X: Promuovere la nuova economia

ZTE ha implementato la prima rete V2X integrata veicolo-strada-cloud basata sul 5G-A, consentendo la guida autonoma e migliorando l’efficienza del traffico. La rete ultra affidabile e l’edge cloud alla stazione base raggiungono una latenza di 20 ms@99,99%, consentendo la guida autonoma L4 per veicoli L2 a velocità fino a 60 km/h.

ZTE ha sviluppato la prima stazione base terrestre NTN del settore e completato il primo test 5G IoT-NTN direct-to-cell al mondo sulla banda S, nonché il primo test marittimo del settore e prove NR-NTN in laboratorio e sul campo. Questi sforzi mirano a fornire capacità per la comunicazione di emergenza, l’IoT su vasta area e i servizi Internet.

Intelligenza onnipresente: Raggiungere un’elevata efficienza a tutto tondo

La BBU 5G-A raggiunge una perfetta integrazione delle capacità di comunicazione e calcolo. Sfruttando la sua capacità di calcolo, l’intelligenza artificiale nativa della stazione base migliora l’intelligenza RAN, consentendo garanzie di servizio altamente efficienti per aumentare il traffico, implementare strategie di risparmio energetico più precise e facilitare l’O&M della rete autonoma L4. Rendendo accessibili a terzi le risorse di calcolo, diventa possibile un’implementazione economicamente vantaggiosa delle app presso la stazione base, arricchendo la gamma di nuove applicazioni.

Basato sulla tecnologia AIGC e digital twin, uSmartNet di ZTE ha ottenuto la prima garanzia per giochi intelligenti del settore durante l’evento. Questo risultato ha garantito l’assenza problemi importanti e zero reclami di grande entità da parte dei clienti, migliorando l’efficienza operativa del 15% e riducendo il carico di lavoro del 30%.

INFORMAZIONI SU ZTEZTE aiuta a connettere il mondo con l’innovazione continua per un futuro migliore. Fornisce tecnologie innovative e soluzioni integrate e il suo portafoglio comprende l’intera serie di dispositivi e servizi di telecomunicazione professionali, impianti wireless e cablati. Al servizio di oltre un quarto della popolazione mondiale, ZTE è impegnata nella creazione di un ecosistema digitale e intelligente che renda possibili connettività e fiducia, ovunque. ZTE è quotata sia alla Borsa di Hong Kong che a quella di Shenzhen. www.zte.com.cn/global

SEGUIRE L’AZIENDA SU:Facebook www.facebook.com/ZTECorp Twitter www.twitter.com/ZTEPress LinkedIn www.linkedin.com/company/zte YouTube www.youtube.com/@ZTECorporation

DOMANDE DEI MEDIA:ZTE Corporation ComunicazioniE-mail: ZTE.press.release@zte.com.cn

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/zte-porta-al-mwc-2024-le-migliori-tecnologie-5g-a-per-un-futuro-intelligente-302077083.html