ZTE sfrutta la potenza dell’AI e punta i riflettori sul tema “Catalyzing Intelligent Innovation” al MWC Barcelona 2025

4 Marzo 2025

BARCELLONA, Spagna, 4 marzo 2025 /PRNewswire/ — ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), fornitore leader a livello mondiale di soluzioni integrate per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, parteciperà al MWC Barcelona 2025 dal 3 al 6 marzo con il tema “Catalyzing Intelligent Innovation” (Catalizzare l’innovazione intelligente). In collaborazione con partner del settore, ZTE promuoverà la profonda integrazione tra AI e connettività, accelerando l’innovazione intelligente e plasmando insieme un futuro estremamente efficiente, intelligente e green.

Allo stand 3F30, padiglione 3 della Fira Gran Via, ZTE presenterà soluzioni innovative che integrano connettività e AI suddivise in sei aree tematiche principali: Rete mobile ultra-efficiente, Mondo totalmente ottico, Valore ispirato all’AI, Motori dell’intelligenza, Futuro infinito e Vita smart.

Rete mobile ultra-efficiente e rete completamente ottica: ricostruzione a doppio binario della produttività della rete

Per rispondere alle esigenze fondamentali degli operatori in termini di rete, ZTE dimostrerà come sfruttare le reti mobili ultra-efficienti di ultima generazione e le reti totalmente ottiche per realizzare una rete di base moderna e a prova di futuro, efficiente e a basse emissioni di carbonio.

Nel campo delle reti mobili, ZTE continua a guidare l’innovazione UBR e lancia la prima AAU Massive MIMO dual-mode TDD+FDD e la prima AAU OBW a banda ultralarga da 400M, creando siti ultra-semplificati, estremamente efficienti e green. Con uno sguardo agli scenari di rete indoor e agricoli, ZTE ha presentato diverse nuove soluzioni che consentono la copertura completa del traffico. Concentrandosi sulla nuova spinta propulsiva per lo sviluppo del 5G-A, ZTE promuove l’innovazione nelle comunicazioni satellitari aria-terra (ATG) e nelle reti non terrestri (NTN), per realizzare la rete integrata spazio-aria-terra (SAGIN) e arrivare a una connettività onnipresente.

Integrando rilevamento e comunicazione, ZTE potenzia l’economia a bassa altitudine e la gestione idrica. E con l’introduzione della nuova soluzione multimediale 5G-A, ZTE potenzia un’esperienza rivoluzionaria di trasmissione in diretta della realtà aumentata.

Nel campo delle reti totalmente ottiche ZTE si impegna a promuovere lo sviluppo di reti ottiche di qualità elevata. Per le case dotate di tecnologia completamente ottica, ZTE stimola la crescita dei ricavi grazie a Wi-Fi 7, FTTR e ad altre soluzioni, taglia sui costi operativi tramite strumenti digitali e migliora lo sviluppo degli scenari con terminali intelligenti basati sull’AI. Per quanto riguarda le città totalmente ottiche, ZTE si espande in ambienti come uffici, hotel e campus tramite ToB totalmente ottico che incrementa i ricavi medi per utente (ARPU) dei clienti. Nel settore delle infrastrutture totalmente ottiche, ZTE ha lanciato soluzioni ODN intelligenti, Full-Band OTN e IP potenziate dall’AI per creare una rete di base ultra-semplificata, ultra-veloce e ultra-efficiente.

Guardando all’evoluzione futura, ZTE è impegnata nello sviluppo integrato di 5G-A e 6G e nella creazione di una rete intelligente distribuita in grado di combinare connettività, rilevamento e intelligenza per supportare l’onnipresente mondo basato sull’AI dell’Internet of Everything. Attraverso innovazioni tecnologiche chiave e lo sviluppo di ecosistemi aziendali, ZTE punta a costruire in modo collaborativo un nuovo livello di servizi orientati al valore.

Elaborazione intelligente full-stack + innovazione del settore: costruire congiuntamente la prosperità del valore guidato dall’AI

ZTE considera l’informatica intelligente come il proprio obiettivo principale a lungo termine e promuove attivamente l’integrazione tra connettività e innovazione AI. L’azienda ha lanciato una soluzione AI integrata e completa per supportare i clienti nella trasformazione digitale e nella capacità di cogliere le future opportunità di mercato.

Nel corso del MWC Barcelona 2025, ZTE presenterà la sua infrastruttura di elaborazione intelligente full-stack che comprende data center raffreddati a liquido, server di elaborazione intelligente, server di elaborazione generici, storage, switch ad alta velocità e l’unità di formazione e inferenza integrata AiCube, che supporta l’implementazione della versione completa di DeepSeek. Si tratta di una soluzione progettata per soddisfare in modo flessibile le esigenze di rete informatica di grandi data center, data center edge e distribuzioni aziendali integrate in diversi scenari. ZTE presenterà anche la prima soluzione integrata di accumulo energia del settore, che combina le soluzioni di nuova energia multi-scenario con una programmazione energetica intelligente in grado di migliorare l’efficienza energetica.

ZTE sfrutta inoltre tecnologie quali la convergenza eterogenea e l’integrazione delle reti informatiche per lanciare una serie di soluzioni, tra cui AIR RAN e AIR Core, per creare reti AI end-to-end e native che aiutano gli operatori a rimodellare i modelli di business.

Concentrandosi sull’innovazione del settore, ZTE offre una soluzione applicativa AI integrata full-stack comprensiva di chip, hardware, software e servizi di integrazione. Concentrandosi sul raggiungimento di risultati applicativi ottimali, ZTE integra le proprie capacità con risorse leader del settore per aiutare i clienti a creare le applicazioni AI più convenienti. Digital Nebula 3.0, con il modello Nebula di grandi dimensioni, integra una suite completa di strumenti per l’addestramento dei modelli, l’inferenza e lo sviluppo di applicazioni. In questo modo i clienti del settore possono sfruttare l’AI all’insegna dell’efficienza, della velocità e della convenienza. Nella fabbrica di Nanjing Binjiang, il modello industriale di grandi dimensioni Nebula ha decuplicato la velocità di generazione dei documenti di processo e ridotto del 70% i costi di manodopera per il controllo qualità. ZTE supporta anche applicazioni di innovazione esterna in settori quali la produzione, i trasporti e l’energia, favorendo la monetizzazione del valore dell’AI.

Creazione di un ecosistema intelligente con scenario completo, interazioni basate sull’AI e una gamma esaustiva di dispositivi AI

Seguendo la strategia di prodotto “AI for All” (L’AI per tutti), ZTE amplia a ciclo continuo il suo portafoglio completo di dispositivi basati sull’AI in varie forme. Utilizzando gli smartphone AI come gateway primari, ZTE crea una nuova esperienza di interazione multimodale incentrata sulla voce AI.

Nell’ambito del proprio framework AI OS, ZTE realizza l’integrazione a livello di sistema delle più avanzate funzionalità AI globali. La sua architettura multimodale integra perfettamente LLM avanzati, quali Google Gemini, ByteDance Doubao, DeepSeek, China Mobile Jiutian e China Telecom Xingchen. ZTE non solo è pioniera nell’integrazione di DeepSeek-R1 su vasta scala (con parametri 671B) nello smartphone di punta nubia Z70 Ultra, ma incorporerà progressivamente DeepSeek-R1 e altri LLM di alto livello in tutta la sua gamma di prodotti, rendendo accessibili a una più ampia gamma di consumatori i molteplici valori dell’AI.

nubia presenterà il primo smartphone d’eccellenza di nuova generazione a schermo intero al mondo, dotato di funzionalità fotografiche leader del settore, nubia Z70 Ultra, insieme all’elegante smartphone pieghevole compatto, nubia Flip 2. Seguendo il concetto “Born to Win”, nubia continua a guidare lo sviluppo del suo smartphone da gaming per tutti: la serie nubia Neo 3. nubia presenterà nubia LiveFlip, i suoi primi auricolari AI, che interagiscono perfettamente con gli smartphone nubia AI grazie al sistema operativo AI dell’azienda, migliorando ulteriormente l’esperienza di interazione completa basata sull’AI.

REDMAGIC, marchio di attrezzature professionali famoso a livello mondiale, lancerà la prima soluzione di punta a schermo intero Wukong da 1,5K a livello mondiale dedicata al gaming : la serie REDMAGIC 10 Pro. L’azienda presenterà il suo primo laptop e tablet da gaming 3D 4K senza occhiali, oltre a una varietà di accessori per gli eSport, perfezionando ulteriormente il suo ecosistema di eSport e offrendo ai giocatori un supporto professionale completo.

Nel corso dell’evento, ZTE presenterà inoltre il primo Cloud Pad 5G+AI 2 in 1 al mondo, oltre a una gamma di dispositivi AI multi-forma pensati appositamente per gli utenti domestici.

Durante l’MWC Barcelona 2025, ZTE ospiterà presso il suo stand espositivo anche diverse attività importanti, tra cui l’evento di lancio dei nuovi prodotti dei dispositivi ZTE “AI for All”, l’evento di lancio di AIR DNA for Future Network e numerosi eventi congiunti di questo tipo dedicati ai clienti e che presenteranno al settore una serie di prodotti innovativi. ZTE parteciperà anche ai principali forum tematici organizzati dalla GSMA, dove condividerà gli ultimi approfondimenti e casi di studio su argomenti chiave come l’evoluzione futura delle reti, il ruolo dell’AI nella riorganizzazione delle reti e il modo in cui le reti private potenziano vari settori. ZTE collaborerà con operatori globali, partner del settore e leader di pensiero per accelerare l’innovazione intelligente in tutti i settori.

La convergenza delle tecnologie AI e ICT sta dissolvendo i confini tra il mondo fisico e quello digitale e inaugura una nuova era basata sull’innovazione intelligente e sulla connettività fluida. Dal 3 al 6 marzo, insieme a ZTE, potrete assistere all’accelerazione del progresso ed entrare nel nuovo futuro dell’AI.

Per maggiori informazioni visitate lo stand ZTE (3F30, padiglione 3, Fira Gran Via) al MWC Barcelona 2025 oppure consultate la pagina: https://www.zte.com.cn/global/about/exhibition/mwc25.html

DOMANDE DEI MEDIA:ZTE CorporationComunicazioniEmail: ZTE.press.release@zte.com.cn

