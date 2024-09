Zumo aiuta i fornitori di servizi di cripto-asset a respirare più facilmente in vista della scadenza delle divulgazioni di sostenibilità MiCA

25 Settembre 2024

EDIMBURGO, Scozia e LONDRA, 25 settembre 2024 /PRNewswire/ — Zumo, l’infrastruttura di asset digitali B2B, ha lanciato una nuova soluzione preconfigurata che consente ai fornitori di servizi di cripto-asset (CASP) attivi nell’Unione Europea (UE) di conformarsi ai requisiti di sostenibilità previsti dal regolamento sui mercati delle cripto-attività (MiCA).

Ricerche recenti nel settore suggeriscono che oltre l’80% dei CASP potrebbe non essere a conoscenza della necessità di riferire gli indicatori di sostenibilità entro la fine dell’anno fissata dall’ESMA.

Secondo le nuove regole, i CASP che operano nell’UE – comprese le piattaforme di scambio, broker, depositari e società di trading – dovranno fornire una dichiarazione di conformità sul sito web riguardante l’impatto ambientale dei cripto-asset offerti a partire dal 30 dicembre 2024.

Tra i numerosi requisiti imminenti, la soluzione Oxygen di Zumo aiuterà i CASP in tutta l’UE a semplificare la conformità alla sostenibilità attraverso report di divulgazione conformi al MiCA generati automaticamente, e permetterà ai CASP di accedere facilmente ai metrici di sostenibilità conformi al MiCA per i cripto-asset elencati.

La soluzione si basa sui dati di sostenibilità di prim’ordine forniti dal Crypto Carbon Ratings Institute (CCRI), uno dei partner strategici di Zumo, e rafforza ulteriormente la proposta Oxygen di Zumo, introdotta inizialmente per aiutare i fornitori di servizi di cripto-asset ad allineare meglio le loro attività agli obiettivi di zero emissioni.

Nick Jones, fondatore e CEO di Zumo, ha dichiarato: «I requisiti di sostenibilità del MiCA stanno per entrare in vigore con una scadenza ravvicinata e portano con sé complesse questioni di dati e requisiti di conformità in un momento in cui il settore sta già affrontando una vasta gamma di nuovi mandati operativi.»

«È ormai chiaro che i CASP in tutta Europa non sono semplicemente pronti. Con la nostra soluzione MiCA, stiamo eliminando un piccolo grattacapo fornendo un’interfaccia unica che aiuta i CASP a superare il problema di raccogliere i dati sulla sostenibilità, formattare un modello adeguato e fornire il risultato che l’ESMA sta cercando.»

«Rappresenta un altro importante passo nel nostro percorso verso la sostenibilità per sviluppare strumenti che consentano ai fornitori di servizi di conformarsi ai requisiti di sostenibilità attuali e futuri.»

Zumo è ampiamente considerato un pioniere per il suo lavoro sulla sostenibilità nel settore degli asset digitali. L’azienda è stata membro della Crypto Sustainability Coalition del World Economic Forum, ha recentemente firmato la Dichiarazione di Finanza Sostenibile di Abu Dhabi e ha ricevuto riconoscimenti in numerosi programmi di premi prestigiosi.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2514072/Zumo_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/zumo-aiuta-i-fornitori-di-servizi-di-cripto-asset-a-respirare-piu-facilmente-in-vista-della-scadenza-delle-divulgazioni-di-sostenibilita-mica-302257434.html