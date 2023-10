13 anni di QVC Italia, leader nel vCommerce

Ottobre 19, 2023

Roma, 19 ott. (Adnkronos/Labitalia) – QVC Italia compie 13 anni. È la più giovane creatura della casa madre statunitense nata nel 1986 a West Chester in Pennsylvania, approdata nel 1993 in Gran Bretagna, nel 1996 in Germania, nel 2001 in Giappone e nel 2010 in Italia, nel quartier generale di Brugherio (Mb). QVC è leader nel vCommerce (video commerce), che affianca sinergicamente canali televisivi in diretta e on demand, siti di e-commerce, streaming digitale e piattaforme social. Un concetto di omnicanalità visiva che oltre a usare sapientemente la tecnologia per leggere le preferenze del suo pubblico, fa tanto intrattenimento, informazione ed empowerment al femminile.

L’elemento distintivo di QVC in Italia è proprio questo, ovvero la scelta di focalizzarsi sull’universo femminile per rispondere a tutte le esigenze delle 3 principali categorie merceologiche (casa, bellezza, moda&accessori) ed esplorare i temi più cari alle donne, dal desiderio di benessere al successo personale, dalla salute alla sensibilità ambientale e verso cause sociali, in una visione che abbraccia e accoglie la diversità come occasione di arricchimento umano.

QVC Italia, inoltre, opera sulla base della strategia globale del gruppo al quale appartiene, Qurate Retail Group, di responsabilità sociale d’impresa del gruppo fondata sui tre pilastri Pianeta, Prodotto e Persone. Nel primo ambito sono incluse le soluzioni di efficientamento energetico progressivamente implementate nella sede di Brugherio: l’impianto di cogenerazione ad alta efficienza per la produzione di energia elettrica di calore e di acqua refrigerata realizzato nel 2015 e più di recente l’impianto fotovoltaico sulla copertura della struttura, con una riduzione nel complesso di circa 218 tonnellate di CO2 ogni anno. La sede italiana è una delle prime del gruppo in cui sono stati installati i pannelli fotovoltaici. Altre scelte consapevoli riguardano la riduzione dell’impatto ambientale del materiale d’imballaggio e l’implementazione delle operazioni di spedizione e logistica. Dai documenti di reso e spedizione su carta riciclata all’introduzione dei documenti di consegna in forma digitale (digital packslip), fino all’utilizzo di materiali riciclati nel packaging in uscita.

Il prodotto, il secondo pilastro, con l’impegno di curare i prodotti in maniera responsabile, approvvigionandosi e producendo in maniera responsabile, promuovendo il rispetto dei diritti umani all’interno della supply chain e aumentando l’utilizzo di materiali sostenibili di provenienza responsabile. Un’attenzione particolare alla sostenibilità e ai prodotti riciclati e riciclabili ha portato ad ampliare la propria offerta sul sito web con il lancio lo scorso aprile della sezione dedicata ai prodotti ricondizionati. L’offerta include gli articoli di elettronica, gli elettrodomestici per la cucina e i beauty tool. Lo scorso fine settembre l’offerta si è ampliata ulteriormente con il lancio dei prodotti Second Life, capi di abbigliamento, accessori, utensili cucina e tessile casa di qualità che hanno già avuto una prima vita, ora disponibili ad un prezzo scontato.

Infine, il terzo pilastro, Persone, incentiva l’empowerment e il senso di appartenenza, promuovendo i valori di diversità, equità e inclusione all’interno della propria organizzazione e verso coloro con cui QVC opera. QVC ha molto a cuore il benessere dei propri dipendenti e collaboratori, e lo dimostra attraverso, per esempio, l’approccio bottom-up che coinvolge i team member nei processi strategici e decisionali, e mettendo la cura e l’attenzione alle esigenze delle persone ogni giorno al centro della strategia aziendale: dallo smart working alla parents&child room, fino ad arrivare alla pet room, dedicata a chi desidera lavorare in compagnia del proprio animale.

QVC ha continuato a sviluppare progetti per gli obiettivi e l’impegno quinquennale di Qurate Retail Gruppo a cui appartiene, in materia di diversità, equità e inclusione (DE&I).

Nell’ultimo anno, QVC ha amplificato gli sforzi nelle aree strategiche principali che coinvolgono i team member, modellando la propria cultura e guidando l’impatto sulla comunità e sul business e sviluppando attività di formazione relativa alla DE&I sia in termini individuali che di leadership, sfruttando i propri Team Member Resource Group, gruppi volontari che propongono, progettano e implementano iniziative su tematiche rilevanti per la comunità aziendale e sviluppano progetti concreti a supporto della diversità, equità e inclusione.

Un’ulteriore iniziativa DE&I comprende un progetto denominato “Isola Formativa” che ha l’obiettivo di fornire un contributo concreto alla formazione di persone con disabilità per facilitare il loro ingresso nel mondo del lavoro. Il progetto prevede l’inserimento in azienda di 10 persone con disabilità in qualità di tirocinanti per 3 anni.

Un approccio premiato dalle clienti e non solo: dopo aver ricevuto la Certificazione Top Employers 2023 per inclusività, flessibilità, per il coinvolgimento e il benessere del team, QVC Italia ha ottenuto di recente la certificazione IDEM per la parità di genere. Questo indice valuta l’uguaglianza di genere in azienda attraverso pilastri come la leadership, la retribuzione equa e la cultura inclusiva.

Tra le iniziative di CR (Corporate Responsability) che vedono in prima linea l’Azienda, anche Shopping4good, l’esclusivo programma di shopping sviluppato da QVC Italia per sostenere la raccolta fondi per importanti cause legate al mondo del benessere e successo al femminile.

QVC Italia fa parte di Qurate Retail Group, leader mondiale nel vCommerce che comprende i seguenti 6 brand leader nel retail: QVC, HSN®, Ballard Designs®, Frontgate®, Garnet Hill® e Grandin Road®. In Italia trasmette dal 1° ottobre 2010 con 17 ore di diretta al giorno (per un totale di 88.135 dal 2010), 7 giorni su 7 per 364 giorni l’anno, più di qualsiasi canale italiano, il sito ecommerce www.qvc.it, la TV on demand QVC+ e i social media. Il format TV vede l’alternarsi di 21 presenter accompagnati da oltre 100 esperti di prodotto e di categoria, con un’offerta che spazia tra le categorie casa, beauty, moda e accessori continuamente rinnovata, arricchita da prestigiosi brand italiani e stranieri (dal 2010 sono stati lanciati oltre 1700 marchi di cui il 48% sono Made in Italy). Elevato il livello di servizio offerto, con il customer service attivo 24 ore su 24, consegna in 3/5 giorni lavorativi, metodi di pagamento anche rateali senza interessi, reso entro 30 giorni dalla consegna.