8 marzo: all’imprenditrice umbra Chiara Coricelli il premio ‘Divinamente donna’

Marzo 7, 2024

Roma, 7 mar. (Labitalia) – Chiara Coricelli, presidente e ad di Pietro Coricelli, azienda olearia umbra, riceve il Premio ‘DivinaMente Donna’ nella categoria ‘Imprenditrice di Eccellenza’. La cerimonia di premiazione si è svolta oggi in Senato, presso la Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani. Si tratta della prima edizione di questo riconoscimento che prende avvio con l’evento ‘Eccellenza Femminile: celebrando le Donne che ispirano’. Obiettivo di questo progetto è mettere in luce e dare riconoscimento al successo delle donne nei vari campi di attività e d’impegno culturale, sociale e solidaristico, promuovendo nel contempo l’uguaglianza di genere, ispirando le nuove generazioni e creando una rete di sostegno. Il Premio è promosso e organizzato dall’Associazione internazionale VerbumlandiArt Aps, su idea e progetto della presidente Regina Resta. Presidente onorario del Comitato di giuria del Premio è Marisa Manzini, sostituto procuratore a Catanzaro, Maria Pia Turiello, criminologa forense e scrittrice è presidente della giuria, composta da personalità del mondo accademico, scientifico, culturale e sociale.

“Chiara Coricelli, 43 anni, ha ottenuto questo importante riconoscimento per la sua visione imprenditoriale innovativa e la capacità di trasformare le sfide in opportunità. Con impegno e determinazione guida un’impresa di successo, dimostrando una straordinaria abilità nel navigare in un ambiente competitivo e in rapida evoluzione. La sua determinazione nel superare gli ostacoli e nel perseguire i suoi obiettivi rappresenta un esempio per altre donne che aspirano a una carriera imprenditoriale. Chiara Coricelli è, inoltre, impegnata a promuovere la diversità di genere e l’inclusione nell’ambiente lavorativo; attraverso le sue azioni e le sue iniziative, si impegna a creare un ambiente di lavoro equo e inclusivo, dove le donne sono valorizzate e supportate nel raggiungere il successo professionale”, si legge in una nota.

“La vita di tutti noi è segnata da modelli che ispirano e l’onore più grande di questo riconoscimento è proprio poter avere la possibilità di influenzare positivamente la vita di altre donne, di mostrare loro che è possibile raggiungere i propri obiettivi e realizzare i propri sogni senza paura. L’affermazione è un viaggio che richiede impegno, determinazione e una grande dose di coraggio. Significa essere autentiche, vulnerabili e disposte a condividere le nostre esperienze, le nostre sfide e le nostre vittorie. Significa essere parte di un sistema di ampio respiro, integrato, che supera il genere e valorizza invece il talento. Per tutte le mie collaboratrici, per le mie figlie, per le donne di domani: non smettete mai di lavorare sodo per raggiungere i vostri obiettivi. Perché i sogni li potete realizzare con la vostra forza ”, commenta Chiara Coricelli, presidente e ad di Pietro Coricelli.