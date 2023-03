8 marzo: Anmil-consulenti del lavoro, incontro sulla sicurezza delle donne

Marzo 3, 2023

Roma, 3 mar. (Labitalia) – Si intitola ‘Sicurezza, lavoro e inclusione di genere’, l’evento che l’Anmil (Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro) e l’Ordine dei consulenti del lavoro (Consiglio provinciale di Roma) hanno organizzato mercoledì 8 marzo, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, nella Nuova aula di Palazzo dei Gruppi parlamentari (Camera dei Deputati – Via di Campo Marzio, 78), grazie alla disponibilità del Presidente dell’XI Commissione Lavoro Pubblico e Privato della Camera dei Deputati, On. Walter Rizzetto.

Cuore pulsante dell’iniziativa, in occasione della Giornata internazionale della Donna, richiamare l’attenzione su quanto sia ancora necessario fare per migliorare la sicurezza sul lavoro delle donne e, all’indomani di un infortunio cui consegue una disabilità permanente, favorire il loro reinserimento lavorativo come pure quello delle vedove dei caduti sul lavoro. Una spinta a risvegliare l’impegno collettivo per il superamento dei principali fattori di discriminazione di genere, organizzando un incontro aperto a tutti i professionisti, che consenta di approfondire il contesto, gli ostacoli e le resistenze che la questione richiama.

D’altra parte, sia i numeri degli infortuni sul lavoro ‘al femminile’ che continuano ad attestarsi su livelli elevati sia l’inserimento lavorativo delle donne, ci parlano di un mercato in cui sono proprio le donne con disabilità a subire una doppia discriminazione e ad essere ancor più escluse dal mercato del lavoro rispetto agli uomini con disabilità.

L’Associazione, in questa giornata, vuole dunque riproporsi innanzitutto come un concreto promotore della cultura della prevenzione, grazie alle testimonianze delle donne infortunate sul lavoro che portano le loro storie di straordinario impatto nelle aziende, per sensibilizzare in modo efficace tutti i lavoratori. Allo stesso tempo, vuole rilanciare il ruolo delle politiche attive del lavoro attraverso l’impegno degli sportelli lavoro Anmil che offrono supporto nel recupero dell’autostima, nell’individuazione dei percorsi di riqualificazione professionale più adeguati grazie all’azione dell’Irfa (Istituto di ricerca e formazione dell’Anmil) e si adoperano per la valorizzazione delle abilità residue ma anche delle loro competenze acquisite e dei talenti nascosti.

I lavori, coordinati dalla giornalista Luce Tommasi, saranno aperti da un saluto del deputato Walter Rizzetto, al quale seguiranno gli interventi di: Zoello Forni, presidente nazionale Anmil; Adalberto Bellucci, presidente dell’Ordine dei consulenti del lavoro di Roma e provincia; Franco Bettoni, presidente Inail; Rosario De Luca, presidente nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro; Marco Bertucci, consigliere regionale; Patrizia De Maria, consulente del lavoro; Paola Senesi, dirigente del liceo classico Giulio Cesare di Roma con una delegazione di studenti coordinati dalla professoressa Marcella Romano.

Sono stati invitati i ministri del Lavoro e delle disabilità, nonché il viceministro del Lavoro, il direttore generale Inail e il direttore capo dell’Ispettorato nazionale del lavoro. La partecipazione in presenza all’iniziativa, prevede il riconoscimento di crediti formativi per i consulenti del lavoro. I lavori saranno trasmessi in diretta streaming attraverso i canali dell’Ordine dei consulenti del lavoro e dell’Anmil.