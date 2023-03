Agricoltura, De Carlo (Fdi): “Pdl per stop vincolo a sperimentazione in campo Tea”

Marzo 14, 2023

Roma, 14 mar. (Adnkronos) – “Dobbiamo lavorare per mettere a terra il grande lavoro che il Crea ha già fatto in laboratorio e dunque la mia proposta di legge deve levare quel vincolo in Italia affinché si possa fare la sperimentazione in campo, quanto alla normativa europea dobbiamo aspettare il 2024 che ci siano le nuove elezioni europee”. E’ quanto ha affermato il presidente della Commissione Agricoltura del Senato Luca De Carlo (Fratelli d’Italia) in merito alla proposta di legge a sua firma sul tema delle tecniche di Evoluzione Assistita (Tea) in agricoltura che “non è stata ancora assegnata alla commissione, se dovessero assegnarcela entro il prossimo mese potremmo iniziare subito con le audizioni” ha aggiunto a margine della presentazione del Position paper “Nuove tecniche genomiche ‘Genome editing e Cisgenesi’ ovvero Tea”, elaborato dal Cluster Agrifood Nazionale, dal Crea e da Federchimica Assobiotec, che si è svolta a Roma.

L’agricoltura è chiamata ad affrontare nuove sfide dopo la pandemia, dopo la crisi energetica e i problemi della siccità che saranno strutturali, dobbiamo quindi “adattare i nostri strumenti ad un mondo che è cambiato e dobbiamo farlo attraverso la ricerca e piante che producano di più e meglio” ha spiegato. “Dobbiamo andare contro lo slogan che le vede come Ogm e cercheremo di far crescere questa consapevolezza nelle aule del Parlamento” ha concluso De Carlo.