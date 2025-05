Agricoltura: Fenda, Romano Magrini nuovo presidente dirigenti Federazione

13 Maggio 2025

Roma, 13 mag. (Labitalia) – Si è svolta oggi l’assemblea di Fenda – la Federazione che associa dirigenti e alte professionalità dell’Agricoltura e dell’Ambiente – che, su proposta del presidente uscente Cesare Manfroni, ha eletto all’unanimità Romano Magrini come presidente. Magrini, capo area gestione del personale, lavoro e relazioni sindacali di Coldiretti, autore di vari testi sul lavoro ed esperto di salute e sicurezza, succede a Cesare Manfroni, che l’assemblea ha nominato all’unanimità Presidente onorario.

Nel ringraziare Manfroni per il lavoro svolto in tanti anni in Fenda, Magrini ha affermato “raccolgo un testimone importante. Ritengo fondamentale far comprendere l’importanza della Federazione che rappresenta professionalità strategiche per il Paese. Oggi il settore agricolo è soggetto a grandi trasformazioni, la digitalizzazione dei processi, i cambiamenti climatici, nuovi modelli di produzione. I dirigenti sono chiamati a guidare tali cambiamenti e noi di Fenda, insieme ai colleghi delle altre Federazioni aderenti a Cida, siamo pronti a fare proposte concrete per difendere non solo gli interessi degli associati ma di tutto il sistema”.

Fenda è la Federazione nazionale che associa le Associazioni di settore che rappresentano dirigenti e alte professionalità dell’agricoltura e dell’ambiente. Le Associazioni aderenti a Fenda sono l’Aidez (associazione italiana dirigenti e direttori enti zootecnici), l’Andaa (associazione nazionale dirigenti aziende agricole) e l’Andaca (associazione nazionale dirigenti consorzi agrari). Aderisce alla Confederazione Cida.