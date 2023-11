Agricoltura, Ismea: “Subito esaurita intera dotazione 2023 Fondo Innovazione”

Novembre 30, 2023

Roma, 30 nov. – (Adnkronos) – La prima edizione del Fondo per l’innovazione in agricoltura ha fatto registrare un boom di accessi che ha esaurito in pochissimo tempo l’intera dotazione disponibile per il 2023. Lo rende noto l’Ismea segnalando che già a un’ora dall’apertura del portale erano state registrati più di 27.000 ingressi nel sistema, con oltre 4.500 domande in compilazione. Alle 14,30 il portale contava oltre 5 mila domande in compilazione con 776 domande convalidate (32,4% la percentuale di utilizzo della dotazione finanziaria nazionale e 48,68% di quella dedicata alle zone alluvionate). Alle 16,15 le domande convalidate avevano raggiunto il numero complessivo di 1.883 (di cui 1.696 a valere sulla dotazione nazionale e le restanti 187 a valere sulla riserva per le imprese colpite dalle alluvioni) realizzando le condizioni per l’utilizzo dell’intera dotazione destinata alla misura per l’anno 2023.

Il sovraccarico delle linee, determinato da oltre 69 mila utenti collegati da tutta Italia, e le difficoltà di connessione dal territorio non hanno comportato malfunzionamenti o anomalie del portale dedicato dove le fasi di compilazione e convalida delle domande sono proseguite senza soluzione di continuità. Ismea – si sottolinea – “procederà a istruire le domande convalidate assicurando le risposte nei termini previsti dalla normativa di riferimento. Per tutte le PMI che non hanno beneficiato delle agevolazioni, sarà possibile nei primi mesi del 2024 partecipare alla nuova edizione del Fondo”.