Agriturismo, Lollobrigida: “Settore garantisce crescita economica, incentivare attività”

Aprile 14, 2023

Roma, 13 apr. (Adnkronos) – “Incentivare questa attività cercando di far comprendere che il lavoro in agricoltura o nelle attività ad essa connesse non è umiliante se è pagato il giusto ed è in grado di garantire una crescita professionale ed economica”. E’ quanto ha affermato il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida intervenendo alla presentazione del rapporto Ismea-Rrn ‘Agriturismo e multifunzionalità’. “Lavoreremo, ovviamente con le associazioni rappresentative di questo settore, per sviluppare le attività connesse o direttamente attivate in un mondo in crescita perché – ha spiegato – ci sono dei parametri di riferimento che caratterizzano questo nostro modello turistico che garantisce potenzialità che vanno agevolate, implementate e raccontate”. Lollobrigida ha quindi detto, che c’è “l’impegno di carattere generale di difendere la qualità italiana, oggetto di attrazione principale insieme ai beni culturali, all’ambiente del nostro territorio”.

“L’altro elemento su cui stiamo lavorando molto è la formazione di coloro che possono attivarsi all’interno del modello che offre qualità, e quindi bisogna utilizzare le scuole, gli istituti alberghieri e gli agrari” ha concluso Lollobrigida.