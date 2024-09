Agroalimentare, Assolatte: “I consumatori devono sapere se comprano latte o un prodotto chimico”

24 Settembre 2024

Napoli, 24 set. (Adnkronos/Labitalia) – Le alternative ai latticini hanno lo stesso ruolo dei prodotti derivati dal latte? Il mondo agroalimentare è oggi pieno di nuove tecnologie come il cibo sintetico/coltivato in laboratorio, quindi occorre discernere tra informazioni vere e notizie false. Se ne è parlato in occasione della prima edizione, a Napoli, della Conferenza Internazionale sulla Mozzarella di Bufala e altri prodotti lattiero-caseari

Per Paolo Zanetti, presidente Assolatte, “occorre chiarezza”. “E’ facile dire che un prodotto nuovo è sostenibile ma innanzitutto deve essere sicuro per la sicurezza alimentare. Il consumatore deve sapere quando va allo scaffale che cosa compra, se compra latte che deriva dalla secrezione mammaria oppure un prodotto chimico e di laboratorio”, ha avvertito.

“La chiarezza e la tutela del consumatore sono il nostro mantra. Esiste un codice alimentare che specifica bene i nomi che si danno ai prodotti, per non fare confusione e non danneggiare i consumatori con scelte commerciali”, ha sottolineato.