Allarme grandinate: nasce la CARWORK Academy per formare esperti levabolli auto

30 Settembre 2024

(Adnkronos) – CARWORK, carrozzeria di nuova generazione a Bassa, tra Empoli e Fucecchio, lancia una serie di corsi di formazione per creare nuove professionalità. “La nostra Academy addestra tecnici specializzati nella riparazione dei bolli sulla carrozzeria, rispondendo alle sfide che il cambiamento climatico ci impone”.

Empoli,30/09/2024 L’aumento esponenziale delle grandinate in Italia e nel mondo, negli ultimi anni, ha provocato un significativo incremento dei danni ai veicoli e ha portato a un raddoppio degli interventi di riparazione per le ammaccature causate dalla grandine.

«Questi dati sottolineano l’urgenza di trovare soluzioni sempre più efficaci per la riparazione dei veicoli. In questo contesto climatico, infatti,gli eventi atmosferici stanno diventando sempre più distruttivi rispetto al passato», spiega Nico Castaldi che, insieme ai genitori, gestisce CARWORK, l’azienda di famiglia fondata 30 anni fa a Bassa, tra Empoli e Fucecchio, da suo padre Pompeo.

CARWORK è una carrozzeria di nuova generazione specializzata nella riparazione dei bolli auto. La famiglia Castaldi è diventata un punto di riferimento a livello nazionale e internazionale, con Nico Castaldi riconosciuto per la sua expertise nel settore.

È da questa competenza pluridecennale che nasce l’Accademia istituita nella loro sede di Bassa:«Mai come oggi il mestiere di levabolli auto è diventato cruciale per rimediare ai danni causati dalla grandine – spiega Castaldi -. L’obiettivo della nostra Academy è formare nuove professionalità e prepara i partecipanti a un percorso nel settore della riparazione altamente specializzata. I corsi sono rivolti a chiunque desideri imparare un mestiere e mettersi in gioco per cambiare la propria vita. Organizziamo inizialmente lezioni teoriche e pratiche per dare una prima “infarinatura”, in seguito chi è interessato può continuare con altri livelli più avanzati».

In cosa consista il metodo insegnato da Castaldi è presto detto: «Si tratta di una tecnica artigianale con origini lontane, particolarmente efficace per ripristinare la lamiera danneggiata. A differenza dei metodi tradizionali delle carrozzerie, che prevedono la stuccatura e la riverniciatura del veicolo, la nostra tecnica conserva la vernice originale e non richiede la riverniciatura del mezzo. In questo modo,nella maggior parte dei casi, riusciamo a rimuovere i segni, le ammaccature e i solchi causati dalla grandine e una volta completato l’intervento, la carrozzeria ritorna al suo stato originale, senza tracce evidenti dei danni. Questo approccio artigianale ci permette di offrire un servizio unico nel suo genere in quanto la spesa che il cliente deve affrontare è più contenuta e l’auto non perde valore.La riverniciatura, infatti, altera l’originalità del veicolo, riducendo il suo valore di mercato in caso di rivendita. Con la nostra tecnica questo non succede».

Il servizio di CARWORK è rivolto principalmente ai privati, ma può essere estremamente utile anche per le aziende che gestiscono un parco auto.

«Pensiamo, ad esempio, alle flotte aziendali, ai concessionari o alle compagnie di assicurazione – continua Castaldi -. Per le aziende con un parco macchine, il nostro servizio risulta indispensabile per mantenere in buone condizioni i veicoli aziendali, preservandone il valore. Per le compagnie di assicurazione il nostro intervento è un’opportunità, perché le nostre riparazioni, sempre di alta qualità, non incidono sul valore dei veicoli assicurati».

La grande esperienza, la manualità e la dedizione hanno permesso a Nico Castaldi di operare non solo in Toscana, ma anche nel resto d’Italia.Inoltre, ci sono novità in arrivo: «Collaboriamo già con i Centri Grandine presenti in tutta la Penisola – conclude Castaldi –per intervenire direttamente sul posto, quando richiesto, e riparare i danni alle carrozzerie. Tuttavia,stiamo organizzando per settembre l’apertura di numerosi drive-in nelle aree più colpite dalla grandine su tutto il territorio italiano: saranno dei punti di raccolta specializzati dove un team di 3-4 esperti levabolli lavorerà sui veicoli, riparandoli uno dopo l’altro in modo efficiente e rapido.Nel contempo, siamo sempre aperti a nuove partnership e, naturalmente, continuiamo a sviluppare la nostra Academy per formare i professionisti di domani».

Contatti: https://www.carwork.it/