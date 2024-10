Andrea Pietrini, imprenditore di successo grazie a meritocrazia e impegno: “Ai mercati generali ho imparato il valore del sacrificio”

9 Ottobre 2024

(Adnkronos) – Correttezza, generosità e sacrificio hanno sempre guidato le sue scelte professionali. Con questi obiettivi Andrea Pietrini ha fondato YOURgroup, la prima società ad aver introdotto in Italia la figura di successo del Fractional Management.

Il merito è un valore al centro del dibattito attuale sia sul fronte dell’istruzione che su quello del lavoro, spesso poco riconosciuto e premiato. Sul piano aziendale certamente l’adozione di un sistema meritocratico diventa fattore di competitività, soprattutto per figure professionali come i top executive e i manager C-level di esperienza. Saper ingaggiare manager esterni onesti e coraggiosi, promuovere la competenza, dotarsi di diversità di pensieri e di capacità creativa, incoraggiare feedback e spirito critico sono armi vincenti per le piccole e medie imprese.

Di coraggio e determinazione parla la storia del manager di successo Andrea Pietrini, chairman e fondatore della società YOURrgroup che per prima ha portato in Italia la figura del Fractional Management. Andrea Pietrini ha vissuto in prima persona l’esperienza di affrontare un lungo periodo di disoccupazione conseguente ad un’acquisizione della società per la quale lavorava da parte di una multinazionale straniera. Ma ha saputo reagire con forza e impegno. «Provengo da una famiglia di grandi lavoratori ed è stata sempre la mia fonte di ispirazione – spiega Andrea Pietrini, chairman di YOURgroup –. Sono orgoglioso delle mie origini. I miei genitori non mi hanno potuto dare consigli manageriali, ma mi hanno insegnato molto di più: il valore della correttezza, della generosità e del sacrificio. Mio padre vendeva frutta e verdura ai mercati generali di La Spezia, sveglia tutti i giorni alle 3 di notte. Da ragazzino, quando andavo ad aiutarlo, il mio compito era quello di portare il carrello con le cassette di frutta per i clienti che dovevano caricare. I fatturati non erano costanti, ma i miei genitori hanno dato il massimo per darmi un futuro a Milano, permettendomi di studiare all’Università Bocconi. Da lì tutto in ascesa: rispondendo ad un annuncio sul Corriere della Sera del venerdì si sono aperte le porte di IBM, una delle più ambite multinazionali dell’epoca e poco dopo quelle di Fintech».

La storia di Andrea Pietrini continua con la costruzione di una famiglia e il desiderio di crescere professionalmente: cambia azienda e approda a Roma in un family business come CFO. Ma la vita sembra sbattergli la porta in faccia: poco dopo l’azienda va in liquidazione e tutto cambia profondamente. «Un licenziamento, come nel mio caso – spiega Andrea Pietrini – può diventare un momento da utilizzare per analizzare e approfondire le aspirazioni e le motivazioni più vere per la propria vita. Perché come dico spesso: nessuno si salva da solo».

Ottimismo e dignità guidano le scelte di Pietrini e gli permettono di ricucire con orgoglio la memoria imprenditoriale di una famiglia in cui nessuno ha mai lavorato da dipendente. Nasce così nel 2011 YOURgroup, tra le realtà italiane più importanti nel settore dei servizi professionali per le aziende. In particolare Andrea Pietrini porta in Italia il Fractional Manager Executive, figura sviluppatasi negli Stati Uniti e oggi tra le soluzioni possibili nel mondo del business perché sincronizza le competenze manageriali con i bisogni delle PMI.

«Come dimostrano mercati più evoluti, il futuro del management è fractional – sottolinea Andrea Pietrini – Le aziende, in particolare le aziende familiari e le PMI sono in continua ricerca di figure di esperienza in grandi aziende strutturate e multinazionali in grado di guidarli nell’affrontare il loro mercato di riferimento. Si tratta di manager che frazionano il proprio tempo lavorativo e lo distribuiscono tra più società dedicando a ciascuna 2-3 giorni a settimana. Abbiamo nel gruppo quasi 300 manager che si dividono in nove aree di competenza: finanza, risorse umane, management, digital economy, operation & project management, acquisti, marketing, legale e comunicazione».

Non c’è contraddizione tra family business e meritocrazia se c’è una buona governance. Le esperienze vissute diventano un bagaglio importante da poter valorizzare ancora meglio con un incarico personalizzato. Ad oggi YOURgroup con il Fractional Management supporta oltre 500 aziende, ma il numero è in continuo aumento, come il totale dei manager che cresce a ritmi del 30-40% all’anno.

